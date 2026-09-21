Chứng khoán sáng 21/9: Ngày đầu nâng hạng, khối ngoại bán ròng hơn 530 tỷ

Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 6.846,32 tỷ đồng với khối lượng 260,49 triệu cổ phiếu.

Giao dịch thỏa thuận đạt 42,07 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.413,33 tỷ đồng.

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm với 314 mã mất giá và 6 mã giảm sàn, trong khi có 249 mã tăng và 16 mã tăng trần; 962 mã đứng giá.

Khối lượng đặt mua đạt 294,70 triệu cổ phiếu, cao hơn mức 273,82 triệu cổ phiếu đặt bán. Khối ngoại mua vào 485,78 tỷ đồng nhưng bán ra 1.016,64 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 530,86 tỷ đồng trong phiên sáng.

Nhóm tài chính phân hóa mạnh, với áp lực bán xuất hiện tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. SSB giảm sàn 6,85%, SSI giảm 1,64%, VCB giảm 1,00%, HDB giảm 0,91%, VIX giảm 0,76%, SHB giảm 1,27%, VCI giảm 1,21% và STB giảm 0,90%. Ở chiều ngược lại, VPB tăng 1,09%, TCB tăng 0,79%, CTG tăng 0,83%, BID tăng 1,96%, ACB tăng 1,14%, MBB tăng 1,01% và MSB tăng 1,94%.

Diễn biến trái chiều giữa các mã khiến nhóm ngân hàng và chứng khoán chưa tạo được sự đồng thuận trong phiên sáng.

Bất động sản cũng chịu áp lực tại hai cổ phiếu vốn hóa lớn là VHM và VIC, lần lượt giảm 1,55% và 1,33%. VPI giảm 3,94%, VRE giảm 1,37%, trong khi NVL tăng 0,39% và DXG đứng giá. Sự suy yếu của VIC và VHM tiếp tục gây sức ép đáng kể lên VN-Index, dù một số cổ phiếu khác trong nhóm vẫn giữ được sắc xanh.

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance

Xét theo nhóm ngành, thị trường phân hóa khá rõ trong phiên sáng 21/09, với sắc đỏ chiếm ưu thế ở nhiều nhóm vốn hóa lớn. Bất động sản giảm mạnh nhất 1,17%, tiếp đến Tiêu dùng thiết yếu giảm 0,76%, Công nghiệp và Tiêu dùng không thiết yếu cùng giảm 0,68%. Dịch vụ truyền thông giảm 0,17%, trong khi Tài chính gần như đi ngang với mức giảm 0,05%.

Ở chiều ngược lại, Năng lượng tăng mạnh nhất 1,92%, Công nghệ thông tin tăng 1,50%, Nguyên vật liệu tăng 0,92%, Tiện ích tăng 0,45% và Chăm sóc sức khỏe tăng nhẹ 0,09%.

Bên trong nhóm Tài chính, tổ chức tín dụng nhích 0,01% và bảo hiểm tăng 2,11%, nhưng dịch vụ tài chính giảm 0,77%, khiến toàn nhóm chưa thể thoát khỏi trạng thái giằng co. Công nghiệp chịu sức ép khi vận tải giảm 0,65% và hàng hóa công nghiệp giảm 0,89%. Tiêu dùng thiết yếu cũng suy yếu khi thực phẩm, đồ uống và thuốc lá giảm 0,78%. Bất động sản giảm 1,17%, tiếp tục là một trong những khu vực gây áp lực lên mặt bằng chung của thị trường.

Ở các nhóm còn lại, Năng lượng tăng 1,92% và Công nghệ thông tin tăng 1,50%, trở thành hai điểm sáng nổi bật trong phiên sáng. Nguyên vật liệu tăng 0,92% và Tiện ích tăng 0,45%, góp phần cân bằng sức ép từ các nhóm giảm điểm.

Ngược lại, Tiêu dùng không thiết yếu giảm 0,68%, trong đó thương mại hàng không thiết yếu giảm 0,55% và dịch vụ tiêu dùng giảm 1,13%. Dịch vụ truyền thông giảm 0,17% ở nhóm cấp 2, cho thấy dòng tiền vẫn tập trung vào một số khu vực nhất định thay vì lan tỏa đồng đều trên toàn thị trường.

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance

Ở chiều tác động lên VN-Index, lực nâng chủ yếu đến từ BID, BSR và một số cổ phiếu ngân hàng. BID là mã đóng góp tích cực nhất với 1,16 điểm, tiếp đến BSR 1,08 điểm và GAS 0,56 điểm. VPB hỗ trợ 0,50 điểm, CTG 0,41 điểm, FPT 0,40 điểm, MBB và BVH cùng đóng góp 0,39 điểm, TCB 0,37 điểm và ACB 0,31 điểm.

Tổng mức đóng góp của nhóm cổ phiếu tích cực đạt khoảng 5,58 điểm.

Ở chiều ngược lại, VIC là mã gây sức ép lớn nhất khi lấy đi 5,14 điểm của VN-Index, tiếp đến VHM 1,86 điểm và SSB 1,12 điểm. VCB làm giảm 1,04 điểm, MCH 0,80 điểm, HPG 0,61 điểm, VJC 0,47 điểm, VPL 0,39 điểm, LPB 0,34 điểm và STB 0,28 điểm.

Tổng mức kéo giảm của nhóm cổ phiếu tiêu cực đạt khoảng 12,05 điểm, cao hơn đáng kể so với lực nâng 5,58 điểm.

Riêng VIC và VHM đã lấy đi tổng cộng 7 điểm, trở thành lực cản lớn nhất khiến VN-Index kết thúc phiên sáng giảm 9,22 điểm, tương ứng 0,51%.

Nguồn dữ liệu: Vietstock

VN-Index kết thúc phiên sáng 21/09 tại 1.806,44 điểm, giảm 9,22 điểm, tương ứng 0,51%. Chỉ số mở cửa quanh vùng 1.826 điểm, cao hơn tham chiếu 1.815,66 điểm, nhưng nhanh chóng chịu áp lực bán và lùi về khu vực 1.815–1.817 điểm.

Nhịp hồi ngắn sau đó không duy trì được lâu, khi VN-Index tiếp tục quay đầu giảm và rơi xuống dưới 1.810 điểm trước 10 giờ.

Trong phần còn lại của buổi sáng, chỉ số chủ yếu giằng co quanh vùng 1.809–1.811 điểm. Dù xuất hiện một số nhịp phục hồi ngắn, lực cầu chưa đủ để đưa VN-Index trở lại vùng giá đầu phiên. Từ sau 11 giờ, áp lực bán tiếp tục gia tăng, kéo chỉ số xuống gần 1.805 điểm trước khi hồi nhẹ.

VN-Index đóng cửa phiên sáng tại 1.806,44 điểm, gần vùng thấp nhất trong buổi giao dịch.

Xét toàn bộ diễn biến, thị trường vận động theo hướng suy yếu dần sau nhịp giảm mạnh đầu giờ. Các nhịp hồi không duy trì được lâu, trong khi áp lực từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục khiến chỉ số mất điểm.

Điểm cần theo dõi trong phiên chiều là khả năng giữ vùng 1.805 điểm và phản ứng của lực cầu sau nhịp giảm kéo dài trong buổi sáng.

Nguồn dữ liệu: TradingView

Nhận định kỹ thuật VNINDEX

Triển vọng của chỉ số VN-Index ngày càng trở nên khởi sắc, tích cực hơn. Đợt sóng tăng phát triển từ mức 1,639.66 vẫn đang duy trì cấu trúc tăng giá thuyết phục.

Trong ngắn hạn, có những nhịp rung lắc dưới vai trò các sóng điều chỉnh. Hành động giá gần mới tiếp tục gợi mở khả năng sóng tăng có thể chuẩn bị quay trở lại tiến lên cao hơn. Kỳ vọng hướng đến mục tiêu ở mức 1,980.25.

Ở chiều ngược lại, kịch bản lý tưởng là VN-Index tiếp tục duy trì trên mốc 1.715,91 điểm. Đây là ngưỡng quan trọng để cấu trúc tăng hiện tại còn hiệu lực.

Chừng nào chỉ số vẫn giữ được vùng này, xu hướng tăng vẫn được ưu tiên và các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể được xem là những pha rung lắc trong xu hướng chính.

Ngược lại, nếu mốc 1.715,91 điểm bị xuyên thủng rõ ràng, cấu trúc tăng hiện tại sẽ cần được đánh giá lại.

Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất phân tích kỹ thuật và tham khảo tại thời điểm được đề cập; không phải là khuyến nghị mua, bán hay nắm giữ cổ phiếu.

Dữ liệu thị trường có thể thay đổi sau thời điểm ghi nhận. Nhà đầu tư cần kết hợp thêm yếu tố quản trị rủi ro, diễn biến thị trường chung và tình hình tài chính cá nhân trước khi đưa ra quyết định đầu tư.