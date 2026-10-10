Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) phát hành 123 tỷ đồng trái phiếu, sắp gọi vốn thêm 600 tỷ đồng

Hoàn tất phát hành 123 tỷ đồng trái phiếu và các lô nợ hiện hữu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (mã chứng khoán: SHS) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Theo số liệu công bố, công ty đã chào bán thành công 1.230 trái phiếu mã SHSL12603 ra thị trường trong nước vào ngày 06/10/2026. Lô trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng một đơn vị, tương ứng tổng giá trị phát hành đạt 123 tỷ đồng.

Các thông tin chi tiết về danh sách trái chủ, tài sản đảm bảo và mục đích phát hành cụ thể của lô này không được công bố chi tiết trên hệ thống. Văn kiện phát hành chỉ ghi nhận lô trái phiếu có kỳ hạn một năm và dự kiến sẽ đáo hạn vào ngày 06/10/2027.

Trước đợt phát hành này, dữ liệu công bố cho thấy công ty đã thực hiện gọi vốn qua hai lô trái phiếu khác. Cụ thể, lô trái phiếu mã SHS12601 có trị giá 119 tỷ đồng được phát hành vào ngày 15/07/2026 với kỳ hạn một năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 15/07/2027. Lô tiếp theo mang mã SHSL12602 có trị giá 456 tỷ đồng được phát hành ngày 14/08/2026 và cũng có kỳ hạn một năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 14/08/2027.

Lên kế hoạch chào bán 600 tỷ đồng trái phiếu phục vụ cơ cấu nợ

Tiếp nối các đợt phát hành trên, ban lãnh đạo công ty vừa thông qua phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ lần ba của năm 2026. Công ty dự kiến chào bán 2.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng một đơn vị, qua đó huy động 200 tỷ đồng. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Mục đích phát hành đợt này phục vụ việc cơ cấu ba khoản nợ của tổ chức phát hành dự kiến đáo hạn ngay trong tháng 10 năm nay.

Cùng thời điểm, công ty cũng thông qua phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ lần bốn của năm 2026 với khối lượng 4.000 trái phiếu. Tương tự như đợt ba, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, giúp doanh nghiệp huy động thêm 400 tỷ đồng. Loại hình trái phiếu phát hành cũng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Nguồn vốn 400 tỷ đồng này sẽ được sử dụng để cơ cấu một số khoản nợ chuẩn bị đáo hạn trong tháng 10 của công ty.

Điểm chung của cả hai đợt phát hành sắp tới là đều có kỳ hạn một năm với mức lãi suất cố định được ấn định ở mức 10,5% mỗi năm. Công ty sẽ thực hiện thanh toán lãi định kỳ sáu tháng một lần và có đính kèm điều khoản mua lại trước hạn theo thỏa thuận với nhà đầu tư. Thời gian phát hành chính thức dự kiến sẽ diễn ra trong quý 4 năm 2026.