Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) chi gần 450 tỷ đồng trả cổ tức, chuẩn bị tăng vốn vượt mốc 10.000 tỷ

Chốt danh sách chi trả 450 tỷ đồng cổ tức tiền mặt và kế hoạch phát hành 45 triệu cổ phiếu thưởng

Ngày 29/9/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (mã chứng khoán SHS) đã ban hành Quyết định số 57 phê duyệt việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi trả được ấn định ở mức 5% trên mệnh giá, tương đương cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Với quy mô cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền SHS dự kiến chi ra trong đợt này đạt 449,73 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền là 09/10/2026 và ngày thanh toán chính thức được lên lịch vào 16/10/2026.

Trước đó vào ngày 10/9/2026, ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền phát hành cổ phiếu thưởng là 100 chia 5, đồng nghĩa cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới. Tổng khối lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 44.973.111 đơn vị. Hoạt động phân phối này sẽ được thực thi ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản xác nhận nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của công ty.

Kế hoạch chia cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng được đưa ra dựa trên nền tảng tài chính tích lũy từ năm 2025. Kết thúc năm tài chính 2025, SHS ghi nhận doanh thu đạt 3.669 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.649,4 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của công ty đạt 23.031 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 12.602 tỷ đồng. Việc phát hành cổ phiếu thưởng nằm trong lộ trình tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua, dự kiến đưa vốn điều lệ của SHS từ 8.994,6 tỷ đồng lên khoảng 10.064,4 tỷ đồng. Quy mô vốn điều lệ gia tăng sẽ bổ sung dư địa tài chính để công ty mở rộng các mảng kinh doanh cốt lõi bao gồm cho vay ký quỹ, tự doanh, phát triển sản phẩm mới và nâng cấp hạ tầng hệ thống công nghệ.

Định hình mô hình quản lý gia sản toàn diện trên nền tảng tổng tài sản vượt 27.500 tỷ đồng

Bước sang giai đoạn 2026 đến 2030, SHS thực hiện định hướng chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình công ty chứng khoán truyền thống sang mô hình cung cấp dịch vụ quản lý gia sản toàn diện Full Service Wealth Management. Định hướng này tập trung vào việc phục vụ khách hàng trên toàn bộ chu trình quản lý tài chính thay vì chỉ dừng lại ở các giao dịch hoặc sản phẩm đơn lẻ. Cơ cấu kinh doanh mới được vận hành với bốn trụ cột chính bao gồm Tư vấn đầu tư, Quản lý gia sản, Ngân hàng đầu tư và Đầu tư Kinh doanh nguồn vốn. Các trụ cột này được triển khai đồng bộ trên năm nền tảng cơ sở là tư duy khách hàng, nâng cao năng lực, đầu tư công nghệ, quản trị hệ thống và phát triển bền vững.

Sự mở rộng quy mô tài chính đang tạo đòn bẩy trực tiếp cho quá trình chuyển đổi này. Báo cáo bán niên cho thấy tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của SHS đã vươn lên mức 27.567 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng gần 20% so với thời điểm đầu năm. Về hiệu quả kinh doanh, doanh thu sáu tháng đầu năm đạt 1.017 tỷ đồng, mang về khoản lợi nhuận trước thuế 370 tỷ đồng. Các mảng nghiệp vụ cốt lõi như môi giới chứng khoán, cho vay ký quỹ và dịch vụ ngân hàng đầu tư tiếp tục duy trì được nhịp độ tăng trưởng ổn định.

Chiến lược phát triển dài hạn của SHS tập trung vào việc kết hợp hài hòa lợi ích giữa khách hàng và cổ đông. Đối với khách hàng, mô hình quản lý gia sản yêu cầu công ty phải liên tục kết nối các giải pháp tài chính, nâng cao chất lượng tư vấn và ứng dụng công nghệ để quản trị tài sản hiệu quả. Đối với cổ đông, giá trị đầu tư được bảo đảm qua chính sách chi trả cổ tức tiền mặt, chia cổ phiếu thưởng ở hiện tại và năng lực duy trì đà tăng trưởng bền vững trong tương lai. Nguồn lực vốn liên tục được đắp bồi sẽ là yếu tố quyết định giúp doanh nghiệp duy trì năng lực cạnh tranh và gia tăng thị phần trên thị trường tài chính.