Chứng khoán rung lắc mạnh, dòng tiền săn cổ phiếu 'ngược sóng'

Phiên đầu tuần cho thấy thị trường chưa thực sự thoát khỏi trạng thái thận trọng sau nhịp điều chỉnh mạnh của tuần trước. VN-Index mở cửa trong sắc đỏ, sau đó liên tục nới rộng mức giảm. Có thời điểm chỉ số lùi xuống dưới 1.770 điểm khi áp lực bán lan rộng.

Tuy nhiên, diễn biến buổi chiều trở nên tích cực hơn. Lực cầu xuất hiện ở vùng giá thấp giúp chỉ số lấy lại phần lớn số điểm đã mất. VN-Index giảm 4,43 điểm, tương đương 0,25%, xuống 1.780 điểm.

VN-Index có lúc mất hơn 16 điểm, trước khi thu hẹp đà giảm về cuối ngày.

Điểm đáng chú ý là mức giảm của chỉ số không phản ánh hoàn toàn diễn biến trên bảng điện. Độ rộng vẫn nghiêng mạnh về phía giảm, với 219 mã giảm trên HoSE, trong khi chỉ có 102 mã tăng. Điều này cho thấy dòng tiền bắt đáy xuất hiện nhưng chưa đủ sức tạo ra sự hồi phục trên diện rộng.

Trong bức tranh đó, BVH của Tập đoàn Bảo Việt tăng hết biên độ 6,98%, lên 73.600 đồng/cổ phiếu. Hơn 3,4 triệu cổ phiếu được sang tay, cao gần 6 lần phiên trước, trong khi cuối phiên vẫn còn hơn 618.700 cổ phiếu chờ mua giá trần.

Nhóm dầu khí cũng giao dịch nổi bật. BSR tăng 6,85%, PVS tăng 5,7%, PET tăng 6,25%, GAS tăng 3,78% và PVD tăng 3,61%. Nhóm phân bón cũng giữ được sắc xanh với BFC tăng 3,21%, DCM tăng 2,62%.

Sự dịch chuyển này diễn ra trong bối cảnh các nhóm từng đóng vai trò dẫn dắt thị trường lại chịu áp lực điều chỉnh. HPG giảm 2,18%, GVR mất 2,13%, MWG giảm 1,91%, MSN giảm 1,57% và FPT giảm 1,55%. Nhóm chứng khoán cũng đồng loạt đi xuống, trong đó HCM giảm 4,02%, SHS giảm 3,65% và VND giảm 3,14%.

Thanh khoản vì thế không tăng theo nhịp hồi của chỉ số. Dòng tiền có xu hướng chọn lọc hơn, tập trung vào những cổ phiếu đang có lực cầu riêng thay vì lan tỏa trên toàn thị trường.

Một diễn biến đáng chú ý khác là khối ngoại tiếp tục bán ròng. Trong phiên, nhóm này bán ròng hơn 220 tỷ đồng, tập trung tại một số cổ phiếu như BVH, VPB, PNJ, HDB và TCB. Việc BVH tăng trần dù vẫn chịu bán ròng từ nhà đầu tư nước ngoài cho thấy lực cầu trong nước tại mã này đang đóng vai trò đáng kể.