Chứng khoán Rồng Việt lỗ hơn 105 tỷ đồng trong quý III

Theo báo cáo tài chính riêng quý III/2026 vừa được Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã chứng khoán: VDS) công bố, tổng doanh thu chỉ đạt 195,1 tỷ đồng, giảm 58,2% so với mức 466,4 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động đầu tư ghi nhận 26,3 tỷ đồng, giảm 89,6% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh môi giới chứng khoán đạt 38,6 tỷ đồng, giảm 52,6%; doanh thu từ các hoạt động khác đạt 6,1 tỷ đồng, giảm 74%.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động cho vay đạt 124 tỷ đồng, tăng 14,8% so với mức 108 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Về lợi nhuận, quý III/2026, Rồng Việt lỗ trước thuế hơn 105 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lãi hơn 309 tỷ đồng. Do ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ âm 21,7 tỷ đồng, so với mức chi phí 61,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Chứng khoán Rồng Việt từ lãi hơn 309 tỷ đồng trong quý III/2025 sang lỗ 105 tỷ đồng trong quý III/2026.

Sau thuế, công ty lỗ gần 83,3 tỷ đồng, trái ngược với mức lãi 248,6 tỷ đồng trong quý III/2025.

Giải trình về biến động lợi nhuận, Rồng Việt cho biết, kết thúc quý III/2026, VN-Index đóng cửa ở mức 1.768 điểm, giảm 4,9% so với cuối quý II/2026, khi chỉ số đạt 1.860 điểm. Diễn biến này trái ngược với cùng kỳ năm 2025, thời điểm VN-Index tăng 20,8% so với cuối quý II/2025.

Theo doanh nghiệp, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư kết hợp với áp lực bán ròng kéo dài từ khối ngoại khiến thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh kể từ quý I/2026.

Giá trị giao dịch bình quân trong quý III/2026 đạt 18.643 tỷ đồng/phiên, giảm 57,8% so với mức 44.145 tỷ đồng/phiên cùng kỳ năm trước. Diễn biến này tác động đáng kể đến doanh thu từ hoạt động đầu tư và kinh doanh môi giới chứng khoán của công ty.

Bên cạnh sự suy giảm doanh thu, chi phí đánh giá giảm danh mục đầu tư cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Trong quý III/2026, Rồng Việt ghi nhận hơn 124,5 tỷ đồng chi phí do đánh giá giảm danh mục đầu tư. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2025, công ty ghi nhận khoản hoàn nhập hơn 44,2 tỷ đồng chi phí đánh giá giảm danh mục đầu tư đã trích trước đó.

Rồng Việt cho biết các khoản chi phí hoạt động khác và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ nhìn chung phù hợp với tiến độ kế hoạch của công ty.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, công ty mẹ Rồng Việt ghi nhận lỗ trước thuế 81 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lãi 318 tỷ đồng.

Thành lập năm 2006, Chứng khoán Rồng Việt hoạt động trong lĩnh vực môi giới, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán và tự doanh. Cổ phiếu VDS được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) từ năm 2017.