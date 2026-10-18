Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Chứng khoán Rồng Việt lỗ trước thuế 105,1 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi 309,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Sau khi ghi nhận thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp, khoản lỗ sau thuế còn 83,3 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, công ty lỗ sau thuế 62,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lãi 259,5 tỷ đồng.

Chứng khoán Rồng Việt lỗ 83 tỷ đồng, danh mục cổ phiếu 'bốc hơi' hơn 400 tỷ.

Doanh thu hoạt động trong quý III đạt 193,1 tỷ đồng, giảm 56,8% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ hoạt động đầu tư chỉ còn 26,3 tỷ đồng, giảm gần 90%; doanh thu môi giới chứng khoán giảm 52,6%, xuống 38,6 tỷ đồng. Ngược lại, lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 14,8%, đạt 124 tỷ đồng, trở thành nguồn thu lớn nhất của doanh nghiệp trong kỳ.

Ở chiều chi phí, chi phí hoạt động tăng hơn gấp đôi, lên 234,8 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản lỗ chưa thực hiện khi đánh giá lại danh mục đầu tư. Riêng chi phí đánh giá giảm giá trị tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) lên tới 124,5 tỷ đồng; bên cạnh đó, công ty ghi nhận 8,7 tỷ đồng chênh lệch đánh giá lại âm trong doanh thu. Tổng cộng, khoản lỗ chưa thực hiện trong quý III lên tới 133,2 tỷ đồng.

Trong văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý, doanh nghiệp cho biết thị trường chứng khoán quý III/2026 diễn biến kém thuận lợi so với cùng kỳ năm trước. VN-Index kết thúc quý ở mức 1.768,62 điểm, giảm 4,9% so với cuối quý II, trong khi cùng kỳ năm 2025 chỉ số tăng 20,8%. Giá trị giao dịch bình quân đạt 18.643 tỷ đồng mỗi phiên, giảm 57,8% so với cùng kỳ.

Theo Rồng Việt, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư cùng áp lực bán ròng kéo dài từ khối ngoại đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động đầu tư và môi giới chứng khoán.

Áp lực thị trường cũng thể hiện rõ trên danh mục đầu tư của công ty. Tại ngày 30/9/2026, danh mục FVTPL có giá gốc 979,3 tỷ đồng, nhưng giá trị đánh giá lại chỉ còn 759,4 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 219,9 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu KBC của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc có giá gốc 355,4 tỷ đồng, giá trị đánh giá lại còn 282,9 tỷ đồng, chênh lệch âm 72,5 tỷ đồng. Khoản đầu tư vào HSG của Tập đoàn Hoa Sen thấp hơn giá vốn 39,1 tỷ đồng, còn MWG của Thế Giới Di Động thấp hơn gần 7,9 tỷ đồng. Danh mục này cũng ghi nhận mức giảm đáng kể tại các cổ phiếu khác như DDV.

Tình trạng kém khả quan hơn xuất hiện ở danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS). Tại cuối quý III, danh mục có giá gốc 574,3 tỷ đồng, trong khi giá trị đánh giá lại chỉ còn 352 tỷ đồng, chênh lệch âm khoảng 222,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản đầu tư vào KDH của Nhà Khang Điền có giá gốc 203,1 tỷ đồng nhưng giá trị đánh giá lại còn 92,1 tỷ đồng, thấp hơn 111 tỷ đồng. Cổ phiếu CMG của Tập đoàn Công nghệ CMC cũng thấp hơn giá vốn 60,6 tỷ đồng, trong khi khoản đầu tư vào EIB của Eximbank chênh lệch âm khoảng 31,3 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá trị đánh giá lại của hai danh mục FVTPL và AFS thấp hơn giá gốc hơn 442 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9. Đây là mức chênh lệch lũy kế tại ngày lập báo cáo, không đồng nghĩa toàn bộ khoản tiền này là thua lỗ phát sinh riêng trong quý III. Trong đó, biến động đánh giá lại FVTPL ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh, còn chênh lệch đánh giá lại AFS chủ yếu được phản ánh vào vốn chủ sở hữu.

Trên bảng cân đối kế toán, khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý chuyển từ âm 44,3 tỷ đồng đầu năm sang âm 224 tỷ đồng tại ngày 30/9. Cùng với kết quả kinh doanh thua lỗ, vốn chủ sở hữu của Rồng Việt giảm gần 243,4 tỷ đồng, còn 2.805,8 tỷ đồng. Tổng tài sản giảm 8,1% so với đầu năm, xuống 7.418,3 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đạt khoảng 3.816 tỷ đồng, giảm gần 188 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền còn 850,6 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, dư nợ vay ngắn hạn tăng từ khoảng 1.919 tỷ đồng lên 2.968,4 tỷ đồng, trong khi dư nợ trái phiếu phát hành ngắn hạn giảm từ 2.959,1 tỷ đồng xuống 1.588,9 tỷ đồng.

Tính chung, tổng dư nợ vay và trái phiếu phát hành cuối tháng 9 còn khoảng 4.557 tỷ đồng, giảm hơn 320 tỷ đồng so với đầu năm. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, lãi suất các khoản vay ngân hàng dao động từ 4,67% đến 9,5%/năm, còn trái phiếu có lãi suất từ 8% đến 9,3%/năm.