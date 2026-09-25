Chứng khoán Rồng Việt bị xử phạt hơn 712 triệu đồng

Tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng nhanh hơn mức bình quân chung của toàn hệ thống ngân hàng. Trong những tháng cuối năm, khi nhu cầu sản xuất, dự trữ nguyên liệu và thực hiện đơn hàng tăng cao, việc tiếp cận vốn đúng thời điểm trở thành yếu tố quan trọng đối với dòng tiền của doanh nghiệp.