Chứng khoán Rồng Việt bị xử phạt hơn 712 triệu đồng
Công ty Chứng khoán Rồng Việt, VDSC, mã: VDS, bị phạt tổng cộng hơn 712 triệu đồng với bốn hành vi vi phạm. Trong đó, công ty bị phạt do cho khách hàng đặt lệnh mua khi chưa đủ tiền, không quản lý tách biệt tài sản khách hàng, giải ngân giao dịch ký quỹ vượt sức mua, cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp khi chưa có ý kiến bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chung-khoan-rong-viet-bi-xu-phat-hon-712-trieu-dong-419316.htm