Chứng khoán Rồng Việt bị phạt hơn 712 triệu đồng vì loạt vi phạm

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 551/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Hành vi thứ nhất, Chứng khoán Rồng Việt cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi chưa có đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán tại một số thời điểm.

Với hành vi này, Chứng khoán Rồng Việt bị UBCKNN phạt 137,5 triệu đồng theo quy định pháp luật.

Chứng khoán Rồng Việt (ảnh minh họa: vdsc).

Hành vi thứ hai là tại một số thời điểm, Chứng khoán Rồng Việt phát sinh các giao dịch chuyển tiền từ tài khoản chuyên dụng đến tài khoản thanh toán của chính Công ty để điều chuyển tiền thanh toán lãi vay cho khoản vay mua trái phiếu và điều chuyển tiền cho hoạt động giao dịch ký quỹ của Công ty.

Chứng khoán Rồng Việt có 1 tài khoản chuyên dụng đồng thời được sử dụng là tài khoản thanh toán của Công ty.

Với hành vi thứ 2, Chứng khoán Rồng Việt bị UBCKNN phạt 187,5 triệu đồng theo quy định pháp luật hiện hành.

Hành vi thứ ba là, tại một số thời điểm, Công ty giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ đối với một số khách hàng.

Với hành vi này, Chứng khoán Rồng Việt bị UBCKNN phạt 137,5 triệu đồng theo quy định pháp luật.

Hành vi thứ tư, trong giai đoạn từ ngày 22/7/2024 đến ngày 17/8/2026, Chứng khoán Rồng Việt thực hiện ký kết hợp đồng để cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Công ty đã báo cáo UBCKNN về việc đăng ký cung cấp dịch vụ này vào ngày 30/12/2025).

Với hành vi này, Chứng khoán Rồng Việt bị UBCKNN phạt 250 triệu đồng theo quy định pháp luật.

Với 4 hành vi vi phạm nêu trên, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt bị phạt tổng cộng 712,5 trệu đồng.

Ngoài phạt hành chính, Chứng khoán Rồng Việt còn bị buộc dừng cung cấp dịch vụ tài chính khác, quy định tại điểm d, khoản 8, Điều 24, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại điểm đ, khoản 8, Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP đối với hành vi cung cấp dịch vụ tài chính khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cụ thể, Công ty bị buộc dừng việc cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp của khách hàng.