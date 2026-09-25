Chứng khoán Rồng Việt bị phạt hơn 700 triệu đồng

Ngày 23/9/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 551/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Theo quyết định, Rồng Việt bị phạt 137,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Tại một số thời điểm, công ty cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi chưa có đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán.

Công ty cũng bị phạt 187,5 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán.

Cụ thể, tại một số thời điểm, Rồng Việt phát sinh các giao dịch chuyển tiền từ tài khoản chuyên dụng đến tài khoản thanh toán của công ty để điều chuyển tiền thanh toán lãi vay cho khoản vay mua trái phiếu của công ty và điều chuyển tiền cho hoạt động giao dịch ký quỹ của công ty. Bên cạnh đó, công ty có một tài khoản chuyên dụng đồng thời được sử dụng là tài khoản thanh toán của công ty.

CTCP Chứng khoán Rồng Việt bị phạt tổng cộng 712,5 triệu đồng do mắc nhiều vi phạm.

Đối với hoạt động giao dịch ký quỹ, Rồng Việt bị phạt 137,5 triệu đồng do cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Tại một số thời điểm, công ty đã giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ đối với một số khách hàng.

Ngoài ra, Rồng Việt bị phạt 250 triệu đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ tài chính khác phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo quyết định xử phạt, trong giai đoạn từ ngày 22/7/2024 đến ngày 17/8/2026, Rồng Việt thực hiện ký kết hợp đồng để cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp khi chưa có ý kiến bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công ty đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đăng ký cung cấp dịch vụ này vào ngày 30/12/2025.

Tổng số tiền phạt đối với Rồng Việt là 712,5 triệu đồng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, công ty bị buộc dừng cung cấp dịch vụ tài chính khác thuộc hành vi vi phạm nêu trên, cụ thể là dừng việc cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp của khách hàng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS) được thành lập năm 2006. Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán và tự doanh. VDS được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vào năm 2017.

Theo thông tin công bố của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, công ty có vốn điều lệ 2.720 tỷ đồng; ông Nguyễn Miên Tuấn là Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Thu Huyền là Tổng Giám đốc.

Tháng 4/2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Rồng Việt thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu hợp nhất 1.318,6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 510 tỷ đồng. Công ty đồng thời thông qua phương án phát hành tối đa 178 triệu cổ phiếu, hướng tới nâng vốn điều lệ lên 4.500 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 Rồng Việt ghi nhận doanh thu thuần 1.041,83 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 346,79 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 282,17 tỷ đồng, theo số liệu công bố trên website của công ty. Tổng tài sản cuối năm 2025 đạt hơn 8.121 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 3.099 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, báo cáo tài chính hợp nhất soát xét của Rồng Việt ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 458,8 tỷ đồng.

Về nhân sự cấp cao, tháng 2/2026, HĐQT Rồng Việt tái bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Huyền giữ chức Tổng Giám đốc kể từ ngày 8/2/2026, với thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Bà Huyền đồng thời là thành viên HĐQT của công ty.