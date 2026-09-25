Chứng khoán Rồng Việt bị phạt 712,5 triệu đồng

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt tổng cộng 712,5 triệu đồng về bốn hành vi vi phạm. Cụ thể, công ty bị phạt 137,5 triệu đồng vì tại một số thời điểm cho khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi tài khoản giao dịch chưa có đủ tiền.

Chứng khoán Rồng Việt bị phạt tổng cộng 712,5 triệu đồng và buộc dừng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp.

Mức phạt 187,5 triệu đồng áp dụng đối với hành vi không quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty. Theo quyết định xử phạt, tại một số thời điểm, Rồng Việt chuyển tiền từ tài khoản chuyên dụng sang tài khoản thanh toán để trả lãi khoản vay mua trái phiếu và phục vụ hoạt động giao dịch ký quỹ. Công ty cũng sử dụng một tài khoản chuyên dụng làm tài khoản thanh toán.

Rồng Việt bị phạt thêm 137,5 triệu đồng vì tại một số thời điểm cho khách hàng vay giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản.

Rồng Việt cũng chịu khoản phạt 250 triệu đồng liên quan đến việc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp trong giai đoạn từ ngày 22/7/2024 đến ngày 17/8/2026, khi chưa có ý kiến bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc quy định hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài các khoản phạt tiền, Chứng khoán Rồng Việt bị buộc dừng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp của khách hàng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã chứng khoán: VDS) được thành lập năm 2006, hoạt động trong các lĩnh vực môi giới, lưu ký, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành và tự doanh chứng khoán. Cổ phiếu VDS niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) từ năm 2017.