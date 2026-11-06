Chứng khoán quốc tế: Làn sóng bán tháo lan rộng từ Mỹ sang châu Á

Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm mạnh trong phiên mở cửa sáng 6-11. Ảnh: YONHAP

Trước đó, các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đồng loạt lao dốc trong phiên giao dịch qua đêm 5-11. Lý do là kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ gây lo ngại về viễn cảnh các lĩnh vực liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) bị kiểm soát chặt.

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, áp lực suy yếu bao trùm diện rộng khiến các chỉ số chính đồng loạt chìm trong sắc đỏ.

Cụ thể, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) giảm 460,33 điểm, tương đương 8,55%, xuống còn 4.923,47 điểm vào lúc 9 giờ 25 phút sáng (giờ Hàn Quốc).

Đơn vị điều hành thị trường chứng khoán Seoul đã buộc phải kích hoạt cơ chế ngắt mạch, tạm dừng giao dịch trong 20 phút, trong bối cảnh chỉ số chủ chốt chịu áp lực bán tháo mạnh. Dù có sự hồi phục nhẹ sau khi nối lại, KOSPI vẫn ghi nhận mức sụt giảm xấp xỉ 7%.

Cổ phiếu hai tập đoàn bán dẫn hàng đầu là Samsung Electronics và SK hynix lần lượt giảm 9,98% và 11,63%. Cổ phiếu hãng sản xuất ô tô Hyundai Motor giảm 6,47%. Tập đoàn tài chính KB Financial giảm 5,03%. Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Hanwha Aerospace giảm 4,56%.

Tại các thị trường chứng khoán khác ở châu Á cũng tràn sắc đỏ. Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản sụt giảm khoảng 5,9% - 6%. Thị trường Đài Loan (Trung Quốc) chịu thiệt hại nặng nề hơn với mức sụt giảm vượt mốc 8%.

Tâm điểm của đợt tháo chạy vốn nằm ở nhóm cổ phiếu công nghệ, AI và thiết bị bán dẫn. Hàng loạt "ông lớn" ghi nhận mức sụt giảm sâu: Kioxia (Nhật Bản) mất 14%, SoftBank Group ( Nhật Bản) sụt 11%, và TSMC (lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc) sụt giảm 8,5%.

Giới quan sát lưu ý sự suy yếu của nhóm cổ phiếu chuỗi cung ứng công nghệ cao đang phản ánh tâm lý thận trọng cao độ của nhà đầu tư trước những biến động về chi phí vốn và triển vọng nhu cầu toàn cầu.