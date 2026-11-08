Chứng khoán Quốc Gia tiếp tục thoái bớt vốn tại SJ Group về dưới 1%

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) vừa có thông báo chính thức về giao dịch 500.000 cổ phiếu mã SJS của người có liên quan đến người nội bộ.

Cụ thể, tổ chức thực hiện giao dịch là CTCP Chứng khoán Quốc Gia, có mối liên quan trực tiếp với ông Bùi Quang Bách là Thành viên HĐQT của NSI, đồng thời là Chủ tịch HĐQT của CTCP SJ Group (HOSE: SJS). Hiện ông Bách không sở hữu cổ phiếu SJS nào.

Theo thông báo, trước khi thực hiện giao dịch, tổ chức này đang nắm giữ hơn 3,47 triệu cổ phiếu SJS, tương đương 1,17% vốn điều lệ. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán trong đợt này là 500.000 cổ phiếu nhằm mục đích cơ cấu danh mục.

Sau khi hoàn tất giao dịch, NSI dự kiến sẽ giảm lượng nắm giữ xuống còn hơn 2,97 triệu cổ phiếu SJS, tương ứng tỉ lệ 0,999% vốn điều lệ của SJ Group. Giá trị giao dịch dự kiến tính theo mệnh giá là 5 tỷ đồng.

Giao dịch dự kiến sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 1/11/2026 - 10/12/2026.

Chứng khoán Quốc Gia tiếp tục bán 500.000 cổ phiếu SJS, giảm tỉ lệ sở hữu xuống dưới 1% (Ảnh: SJS).

Đây không phải lần đầu tiên trong năm NSI tiến hành hạ tỉ lệ sở hữu tại SJ Group. Ở phiên giao dịch ngày 27/7/2026, tổ chức này từng bán ra thành công 2 triệu cổ phiếu SJS, qua đó rút tỉ lệ nắm giữ từ 1,84%, tương đương gần 5,5 triệu cổ phiếu, xuống mức 1,17%.

Bên cạnh kế hoạch giảm sở hữu của cổ đông lớn, SJ Group đồng thời triển khai 2 đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, công ty dự kiến phát hành hơn 29,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỉ lệ 100:10, với tổng giá trị theo mệnh giá gần 297,5 tỷ đồng lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025.

Đồng thời, SJ Group lên kế hoạch chào bán 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu dựa trên tỉ lệ quyền mua 100:67,23 để thu về 2.000 tỷ đồng, phục vụ cho việc thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công trình kiến trúc thuộc dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở Văn La - Văn Khê.

Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức sẽ diễn ra cùng ngày với quyền mua cổ phiếu ưu đãi. Nếu thực hiện thành công cả hai phương án trên, vốn điều lệ của SJ Group sẽ tăng từ gần 2.975 tỷ đồng lên hơn 5.272 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh của SJ Group, theo BCTC quý III/2026, doanh nghiệp đã ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong cả quý lẫn 9 tháng đầu năm 2026. Động lực chính đến từ hoạt động bàn giao bất động sản tại dự án Nam An Khánh, giúp doanh thu thuần quý III tăng đột biến gấp gần 67 lần lên mức 1.785 tỷ đồng và đưa lợi nhuận sau thuế vọt lên hơn 1.012 tỷ đồng, cao gấp 327 lần cùng kỳ. Riêng mảng chuyển nhượng bất động sản đã mang về 1.760 tỷ đồng trong quý này.

Lũy kế 9 tháng, SJ Group đạt gần 2.543 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 586% và vượt khoảng 3,8% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 1.432 tỷ đồng, tăng gấp hơn 8 lần và thực hiện gần 120% mục tiêu lợi nhuận năm, trong đó quý III/2026 đóng góp tới khoảng 71%.