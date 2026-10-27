Chứng khoán Phố Wall báo lỗ giữa áp lực chi phí hoạt động

Theo báo cáo tài chính Quý III/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (HNX: WSS), vừa công bố, tổng doanh thu của WSS không đủ bù đắp cho những biến động từ mảng tự doanh (FVTPL) cùng chi phí quản lý doanh nghiệp. Kết quả là công ty ghi nhận một quý kinh doanh thua lỗ trước thuế, đi ngược lại với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tổng doanh thu hoạt động trong quý III/2026 của WSS đạt hơn 9,01 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với 17,35 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Sự sụt giảm diễn ra khi lãi từ FVTPL trong kỳ chỉ đạt gần 2,21 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức hơn 11,56 tỷ đồng của quý 3 năm trước.

Trong khi đó, điểm sáng hiếm hoi đến từ mảng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), mang về gần 6,41 tỷ đồng tiền lãi, tăng trưởng tích cực so với 3,86 tỷ đồng của cùng kỳ.

Tuy nhiên, áp lực chi phí lại là yếu tố đè nặng lên kết quả kinh doanh chung của công ty trong quý này. Cộng chi phí hoạt động trong quý III/2026 đã đạt gần 8,97 tỷ đồng, cao hơn mức 5,51 tỷ đồng của quý III/2025. Trong đó, khoản lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL lên tới hơn 8,02 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí quản lý công ty cũng ghi nhận sự gia tăng, đạt hơn 2,13 tỷ đồng so với mức gần 1,6 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Áp lực chi phí lại là yếu tố đè nặng lên kết quả kinh doanh chung của công ty trong quý này (Ảnh minh hoạ).

Chính sự co hẹp của doanh thu hoạt động kết hợp với sự phình to của chi phí đã khiến kết quả hoạt động kinh doanh thuần của Chứng khoán Phố Wall rơi vào trạng thái âm hơn 2,07 tỷ đồng trong quý, trong khi cùng kỳ năm trước từng báo lãi hơn 10,25 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế trong Quý III/2026 âm hơn 1,91 tỷ đồng, đi ngược lại với khoản lãi hơn 10,41 tỷ đồng của Quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng, tổng lợi nhuận trước thuế của Chứng khoán Phố Wall đạt hơn 11,74 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận đã thực hiện đạt hơn 16,63 tỷ đồng, bù đắp cho phần lợi nhuận chưa thực hiện còn âm hơn 4,88 tỷ đồng do ảnh hưởng từ việc đánh giá lại danh mục tài sản tài chính.

Xét về quy mô tài sản tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của WSS đạt gần 549,79 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức hơn 535,24 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với hơn 536,02 tỷ đồng, trong đó nổi bật là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) với quy mô lên tới 403,47 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của công ty duy trì ổn định ở mức hơn 540,81 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 503 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối đạt hơn 29,45 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, số dư hoạt động margin tại ngày 30/9/2026 chỉ đạt hơn 512,94 triệu đồng và ứng trước tiền bán là 80 triệu đồng. 2 mục này của đầu năm lần lượt là 634 triệu đồng và 190 triệu đồng.

Đi vào hoạt động từ 2008, công ty hiện sở hữu mức vốn điều lệ là 503 tỷ đồng với 50,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành được niêm yết trên HNX. Cổ phiếu WSS đang giao dịch với vốn hóa thị trường dao động quanh mức hơn 300 đến 325 tỷ đồng. Kết phiên 26/10, giá cổ phiếu mã WSS là 5.900 đồng/cổ phiếu.

Bộ máy quản lý và điều hành của WSS quy tụ nhiều nhân sự dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và chứng khoán. Đứng đầu Hội đồng quản trị là Chủ tịch Nguyễn Đình Tú - người có gần 30 năm kinh nghiệm và từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các ngân hàng. Ông hiện đang nắm giữ 11,3 triệu cổ phiếu WSS, tương đương tỉ lệ sở hữu 22,47% vốn điều lệ.

Trong khi đó, vị trí Tổng Giám đốc do ông Nguyễn Đăng Trường đảm nhiệm, cùng với sự tham gia điều hành của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Viết Thắng và Trưởng Ban Kiểm soát Trần Đình Tùng.