Chứng khoán phân hóa trước vùng cản, cơ hội ngắn hạn nghiêng về nhóm vốn hóa vừa

Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 5/11, nối tiếp nhịp hồi phục mạnh của phiên trước. Tuy nhiên, đà tăng đã thu hẹp khi áp lực chốt lời ngắn hạn xuất hiện tại nhiều cổ phiếu sau một phiên bứt phá, khiến VN-Index liên tục giằng co quanh vùng 1.740–1.750 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 7,71 điểm, tương ứng 0,44%, lên 1.740,73 điểm. Dù không còn tăng mạnh như phiên 4/11, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên mua với 168 mã tăng giá và 139 mã giảm trên HoSE.

Ngay từ đầu phiên sáng, VN-Index đã tăng khoảng 12 điểm và có thời điểm vượt mốc 1.750 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, nổi bật là VIC, VPL cùng một số cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán. Tuy nhiên, áp lực chốt lời xuất hiện khiến chỉ số dần thu hẹp đà tăng và chủ yếu dao động trong vùng 1.740–1.750 điểm.

Sang phiên chiều, diễn biến giằng co tiếp tục duy trì khi lực cung gia tăng, khiến nhiều cổ phiếu thu hẹp biên độ tăng, thậm chí đảo chiều giảm nhẹ. Trong bối cảnh đó, VIC vẫn là trụ đỡ quan trọng nhất khi đóng góp hơn 6,5 điểm cho VN-Index. Cổ phiếu này tăng 1,71%, bên cạnh VPL tăng 1,55% và VHM tăng 0,16%.

Rổ VN30 quay lại trạng thái phân hóa với 14 mã tăng và 12 mã giảm. Dù vậy, nhóm tăng giá vẫn chiếm ưu thế về tác động lên chỉ số. STB dẫn đầu đà tăng với 2,22%; CTG tăng 1,77%, trong khi MBB và HDB cùng tăng trên 1%.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu ngân hàng lớn như VCB, VPB và BID chịu áp lực bán trở lại. Tuy nhiên, lực tăng từ các mã còn lại vẫn đủ giúp nhóm ngân hàng duy trì sắc xanh.

Sau phiên tăng mạnh ngày 4/11, nhóm cổ phiếu chứng khoán bắt đầu xuất hiện áp lực chốt lời. Một số mã như VCK, HCM, CTS và BSI giảm hơn 1%. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn tìm đến nhiều cổ phiếu trong ngành, giúp nhóm chứng khoán tăng khoảng 0,43% trong phiên.

Đáng chú ý, VIX tăng mạnh 3,97%, đồng thời ghi nhận thanh khoản đột biến với giá trị giao dịch gần 1.400 tỷ đồng. Đây là cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất toàn thị trường, cao hơn gấp đôi SSI – mã đứng thứ hai với khoảng 645 tỷ đồng.

Bên cạnh VIX, TCX tăng gần 2%, VND tăng 1,79%, trong khi SHS và VDS cũng duy trì sắc xanh nhẹ. Diễn biến phân hóa cho thấy dòng tiền vẫn ở lại nhóm chứng khoán, dù không còn tập trung đồng đều như phiên tăng mạnh trước đó.

Ở các nhóm ngành khác, bất động sản, nguyên vật liệu và viễn thông duy trì đà tăng. Trong khi đó, năng lượng, phần mềm và thực phẩm, đồ uống quay lại điều chỉnh. Nhìn chung, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế trên HoSE, song mức độ lan tỏa đã thu hẹp trong phiên chiều.

Giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 15.800 tỷ đồng, giảm khoảng 11% so với phiên 4/11. Riêng nhóm VN30 ghi nhận thanh khoản hơn 8.100 tỷ đồng. Dù thấp hơn phiên trước, mức giao dịch này vẫn cho thấy dòng tiền chưa rút khỏi thị trường sau nhịp hồi phục.

Giao dịch của khối ngoại có diễn biến đáng chú ý khi nhà đầu tư nước ngoài mua ròng đột biến hơn 452 tỷ đồng cổ phiếu VIX. CTG cũng được mua ròng với giá trị trên 100 tỷ đồng. Ở chiều bán, không có cổ phiếu nào bị bán ròng trên 100 tỷ đồng, dù số lượng mã chịu áp lực bán vẫn khá lớn.

Tính chung, khối ngoại bán ròng 238 tỷ đồng trên HoSE trong phiên 5/11. Như vậy, dù VN-Index tiếp tục tăng điểm, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa chuyển sang trạng thái mua ròng trên toàn thị trường.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

Dự báo VN-Index dao động trong biên độ 1.740–1.770 điểm

Chứng khoán Asean

VN-Index đang vận động trong trạng thái tích lũy trung tính. Cây nến Spinning Top tại mốc 1.741 điểm cho thấy sự giằng co quyết liệt giữa bên mua và bên bán. Đáng chú ý, chỉ số hiện nằm giữa ngưỡng hỗ trợ MA20 và kháng cự MA10, trong khi các chỉ báo RSI và MFI cùng duy trì quanh vùng 47–49.

Việc VN-Index đóng cửa thấp hơn giá mở cửa cho thấy áp lực bán vẫn hiện hữu. Trong phiên tới, chỉ số nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, chờ tín hiệu bứt phá khỏi vùng 1.740–1.770 điểm để xác lập xu hướng mới.

Trong bối cảnh thị trường chưa có động lực dẫn dắt rõ ràng, Asean khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi.

Chiến lược phù hợp là giao dịch xoay vòng tại các vùng hỗ trợ và kháng cự, đồng thời ưu tiên những nhóm ngành có câu chuyện riêng hỗ trợ như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore dầu khí.

Lưu ý áp lực rung lắc khi hàng bắt đáy về tài khoản

Chứng khoán Tiên Phong (TPS)

Đà tăng của thị trường đang chậm lại khi VN-Index tiến vào vùng kháng cự, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau phiên bứt phá trước đó.

Dòng tiền vẫn duy trì khá tốt nhưng có dấu hiệu luân chuyển giữa các nhóm ngành. Bất động sản và dịch vụ tài chính thu hút lực cầu, trong khi nhóm công nghệ chịu áp lực chốt lời sau nhịp tăng mạnh.

Sự phân hóa giữa các cổ phiếu trụ cột cho thấy thị trường vẫn thiếu một nhóm dẫn dắt đủ mạnh để giúp chỉ số vượt qua vùng cản một cách dứt khoát. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng.

Theo TPS, trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng xuất hiện các nhịp rung lắc để kiểm định vùng kháng cự, nhất là khi lượng cổ phiếu bắt đáy bắt đầu về tài khoản. Nhà đầu tư được khuyến nghị giải ngân từng phần khi thị trường điều chỉnh, thay vì mua đuổi trong những nhịp tăng.

Chờ động lực từ nhóm ngân hàng và Vingroup

Chứng khoán SHS

Ở góc nhìn trung hạn, thị trường đang dần cân bằng trở lại sau giai đoạn giảm giá. Cơ hội ngắn hạn hiện chủ yếu tập trung ở các cổ phiếu vốn hóa trung bình đã trải qua nhịp điều chỉnh mạnh, trong khi VN-Index cũng đang phục hồi và tích lũy.

Tuy nhiên, để chỉ số có thể vượt lên khỏi xu hướng điều chỉnh kéo dài từ tháng 9/2026 đến nay, thị trường cần sự xuất hiện của động lực tăng trưởng vượt trội từ hai nhóm cổ phiếu có ảnh hưởng lớn là ngân hàng và Vingroup.

Về chiến lược đầu tư, SHS khuyến nghị nhà đầu tư cân bằng danh mục ở thời điểm hiện tại. Việc gia tăng tỷ trọng cổ phiếu chỉ nên được cân nhắc khi VN-Index vượt lên trên xu hướng giảm ngắn hạn và ghi nhận tín hiệu tăng trưởng trở lại.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.