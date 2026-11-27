Sáng 27/11 tại Hà Nội, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026).

Nhân dịp này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng cho những thành tích xuất sắc trong triển khai các giải pháp thúc đẩy sự phát triển và nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại Lễ Kỷ niệm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thực hiện nghi thức đánh cồng “30 năm vững niềm tin - vươn tầm phát triển”.

Từ 2 cổ phiếu niêm yết đến gần 10,8 triệu tỷ đồng

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, sự ra đời của ngành Chứng khoán Việt Nam cách đây 30 năm là một bước tiến quan trọng trong đổi mới tư duy kinh tế, thể hiện tầm nhìn của Đảng và Nhà nước ta trong xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, từng bước xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán trở thành một bộ phận quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia.

Từ phiên giao dịch đầu tiên (năm 2000) chỉ có hai cổ phiếu niêm yết, vốn hóa khoảng 450 tỷ đồng, đến nay, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP; hơn 1.500 công ty đại chúng, trên 14 triệu tài khoản nhà đầu tư; giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 25 nghìn tỷ đồng mỗi phiên trong 10 tháng đầu năm 2026. Từ năm 2005 đến nay, Chính phủ và doanh nghiệp đã huy động trên 8,2 triệu tỷ đồng qua thị trường.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Nhật Bắc/chinhphu.vn).

Đặc biệt, việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn FTSE Russell vào tháng 9/2026 là dấu mốc quan trọng, khẳng định những nỗ lực cải cách mạnh mẽ của Việt Nam đã củng cố niềm tin của cộng đồng đầu tư quốc tế, mở ra cơ hội thu hút các dòng vốn có quy mô lớn và tầm nhìn dài hạn.

Thủ tướng yêu cầu ngành chứng khoán tập trung vào một số định hướng quan trọng. Trong đó, thị trường chứng khoán phải trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế, từng bước khắc phục sự phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng, hướng tới hệ thống tài chính cân đối, lành mạnh và có khả năng chống chịu cao.

Phát triển đồng bộ thị trường cổ phiếu, trái phiếu và các sản phẩm tài chính phù hợp, trong đó chú trọng các sản phẩm tài chính mới, tài chính xanh và tài chính bền vững.

Phấn đấu huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng vốn trung và dài hạn giai đoạn 2026 - 2030; đến năm 2030, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP.

Có giải pháp đột phá phát triển quỹ đầu tư, quỹ hưu trí và các định chế đầu tư chuyên nghiệp, hình thành nền tảng nhà đầu tư dài hạn vững chắc; hướng dòng vốn vào doanh nghiệp, lĩnh vực có năng suất, hiệu quả và tiềm năng tăng trưởng cao.

“Thị trường chứng khoán phải là nơi khơi thông nguồn lực cho phát triển, nơi doanh nghiệp tốt tiếp cận vốn dài hạn và nguồn vốn xã hội được chuyển hóa thành giá trị mới cho nền kinh tế”, Thủ tướng chỉ đạo.

Đồng thời, nâng cao chất lượng thị trường, lấy minh bạch làm nền tảng, niềm tin của nhà đầu tư làm động lực, gắn với nâng cao chất lượng hàng hóa, doanh nghiệp niêm yết và chuẩn mực quản trị, điều hành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm. (Ảnh: Nhật Bắc/chinhphu.vn).

Bảo đảm công khai, minh bạch thông tin, nâng cao chất lượng kế toán, kiểm toán; giữ vững kỷ cương, kỷ luật thị trường và kiên quyết xử lý các hành vi gian lận, thao túng, trục lợi, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

Ngoài ra, Thủ tướng nhấn mạnh phải hiện đại hóa thị trường, nâng cao năng lực vận hành và sức cạnh tranh quốc tế, đồng thời chủ động hội nhập sâu rộng để đưa Việt Nam trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư quốc tế.

Xây dựng khoán Việt Nam phát triển an toàn, bền vững

Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, nhu cầu vốn cho phát triển là rất lớn, đòi hỏi phải khơi thông và huy động hiệu quả các nguồn lực từ khu vực tư nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Theo đó, thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò là kênh huy động, phân bổ nguồn vốn trung và dài hạn chủ lực, hiệu quả của nền kinh tế, đồng thời tăng cường kết nối với thị trường vốn quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương phát biểu khai mạc Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam. (Ảnh: Nhật Bắc/chinhphu.vn)

Trên tinh thần đó, Bộ Tài chính cam kết sẽ chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động có trọng tâm, trọng điểm, với tiến độ và trách nhiệm rõ ràng, góp phần xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển an toàn và bền vững.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cũng khẳng định, toàn ngành chứng khoán sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực cao nhất để kế thừa xứng đáng thành quả của các thế hệ đi trước, chủ động đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển, đóng góp ngày càng lớn hơn cho nền kinh tế và sự phồn vinh thịnh vượng của đất nước.

Ngày 28/11/1996, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được thành lập theo Nghị định số 75 của Chính phủ - đặt nền móng cho sự hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngày 28/7/2000, phiên giao dịch đầu tiên chính thức khai mở với hai cổ phiếu niêm yết - khởi đầu còn khiêm tốn nhưng mang ý nghĩa lịch sử. Đến năm 2004, Ủy ban được chuyển về trực thuộc Bộ Tài chính - tiếp tục kiện toàn mô hình quản lý và gắn kết chặt chẽ hơn với điều hành chính sách tài chính quốc gia. Đến nay, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP năm 2025. Số tài khoản nhà đầu tư đã đạt trên 14 triệu tài khoản. Thanh khoản bình quân phiên đến nay đã đạt tới hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi phiên. Ngày 21/9/2026, Việt Nam đã chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series (FTSE GEIS) - một cột mốc đáng tự hào trong hành trình phát triển và hội nhập của thị trường chứng khoán nước nhà.