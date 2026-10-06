Chứng khoán phái sinh tháng 9: Dòng tiền gia tăng ở hợp đồng tương lai VN100-Index

Trong tháng 9/2026, giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30-Index giảm so với tháng trước. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 219.121 hợp đồng/phiên, giảm 4,27%; giá trị giao dịch bình quân theo danh nghĩa hợp đồng đạt 42.828 tỷ đồng/phiên, giảm 2,5% so với tháng 8.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 9/2026 đạt 39.543 hợp đồng, tăng 41,31% so với cuối tháng trước. Đây cũng là phiên có khối lượng hợp đồng mở cao nhất trong tháng.

Tính trong 9 tháng đầu năm 2026, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 bình quân đạt 232.696 hợp đồng/phiên, giảm 4,53% so với năm 2025, trong khi giá trị giao dịch bình quân theo danh nghĩa hợp đồng đạt 45.590 tỷ đồng/phiên, tăng 13,18%.

Khối lượng mở (OI) hợp đồng tương lai dựa trên VN30 tăng hơn 40%. Nguồn: HNX

Trong khi đó, hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN100 giao dịch tăng mạnh, với khối lượng giao dịch bình quân đạt 259 hợp đồng/phiên, gấp khoảng 3,9 lần tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân theo danh nghĩa hợp đồng đạt 47,8 tỷ đồng/phiên, tăng 292,23%. Khối lượng hợp đồng mở tại thời điểm cuối tháng 9/2026 đạt 203 hợp đồng, tăng 163,64% so với cuối tháng trước.

Giao dịch sôi động hơn tại hợp đồng tương lai dựa trên VN100-Index. Nguồn: HNX

Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm và hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm không có giao dịch. Khối lượng hợp đồng mở tại thời điểm cuối tháng đều bằng 0.

Về cơ cấu giao dịch của nhà đầu tư, tỷ trọng giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của các công ty chứng khoán giảm từ 1,28% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 8/2026 xuống 1,18% trong tháng 9/2026. Tỷ trọng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 và VN100 của nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm, chiếm 3,51% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, so với mức 3,84% trong tháng 8/2026./.