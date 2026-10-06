Chứng khoán phái sinh ngày 6/10: Chênh lệch dương duy trì

Thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục hồi phục trong phiên 6/10. VN30-Index tăng 4,36 điểm (+0,23%) lên 1.898,82 điểm, tiến sát nhưng chưa vượt được vùng kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

Động lực tăng tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó, VPL là mã đóng góp tích cực nhất khi mang lại hơn 6 điểm cho VN30, tiếp đến là BSR với khoảng 3,6 điểm. TCX đóng góp hơn 2 điểm; MWG, MCH và LPB cũng hỗ trợ chỉ số. Tổng mức đóng góp của nhóm tăng đạt 16,668 điểm.

Ở chiều ngược lại, FPT gây sức ép lớn nhất khi lấy đi hơn 2 điểm. ACB và SSB cũng tác động tiêu cực, trong khi STB, SHB và TCB giảm nhẹ. Tổng mức đóng góp giảm đạt khoảng 4,203 điểm, thấp hơn đáng kể so với lực kéo của nhóm tăng.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tháng 10 41I1GA000 đóng cửa tại 1.903,5 điểm, tăng 0,18%. Hợp đồng tiếp tục giao dịch cao hơn thị trường cơ sở, tương ứng mức chênh lệch dương 4,68 điểm. So với mức +5,64 điểm của phiên 5/10, chênh lệch dương thu hẹp nhẹ khi VN30-Index tăng nhanh hơn hợp đồng tương lai.

Đáng chú ý, chênh lệch dương xuất hiện ở toàn bộ các hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index, thay vì còn phân hóa như phiên trước. Hợp đồng tháng 11/2026 ghi nhận mức chênh lệch dương +6,18 điểm. Hợp đồng đáo hạn vào tháng 12 tiếp tục ghi nhận mức chênh lệch cao nhất so với chỉ số cơ sở (+11,08 điểm).

Hoạt động giao dịch cũng sôi động trở lại. Khối lượng giao dịch của hợp đồng 41I1GA000 đạt 236.785 hợp đồng, tăng 10,3% so với phiên trước, đảo chiều so với mức giảm 15,2% trong phiên 5/10. Tuy nhiên, khối lượng mở (OI) giảm 8,75%, xuống 34.714 hợp đồng, cho thấy lượng vị thế còn nắm giữ cuối phiên thu hẹp khá mạnh.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), các nhà giao dịch gia tăng hoạt động giao dịch và cover các vị thế bán khi VN30-Index biến động mạnh trong phiên, đồng thời nghiêng về khả năng chỉ số cơ sở tiếp tục phục hồi. Chênh lệch dương duy trì cùng thanh khoản hợp đồng chính tăng trở lại là những tín hiệu tương đối tích cực. Các chuyên gia dự báo, xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1GA000 được đánh giá ở trạng thái tích lũy, với hỗ trợ gần nhất tại 1.900 điểm và kháng cự quanh 1.920 điểm./.