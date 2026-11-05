Chứng khoán phái sinh ngày 5/11: Sắc xanh áp đảo nhưng dòng tiền giảm mạnh

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn tháng 11/2026 (41I1GB000) đóng cửa tại 1.867,4 điểm, tăng 0,29% so với phiên trước. Chênh lệch dương (basis) đạt 2,17 điểm so với chỉ số VN30. Các hợp đồng kỳ hạn tháng 12/2026 và tháng 3/2027 cũng duy trì basis dương, lần lượt 4,67 điểm và 1,57 điểm. Riêng hợp đồng tháng 6/2027 ghi nhận chênh lệch âm 1,63 điểm.

Sắc xanh cũng hiện diện tại cả bốn hợp đồng tương lai VN100, với mức tăng từ 0,60% đến 1,63%. Ba hợp đồng duy trì chênh lệch dương so với chỉ số cơ sở, trong khi hợp đồng kỳ hạn tháng 12/2026 đóng cửa thấp hơn chỉ số cơ sở 2,52 điểm.

Mặc dù giá các hợp đồng đồng loạt tăng, hoạt động giao dịch lại suy giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 11/2026 (41I1GB000) đạt 168.648 hợp đồng, giảm 34,4% so với phiên trước. Khối lượng mở (OI) cũng giảm 3,25%, xuống còn 30.335 hợp đồng. Việc thanh khoản và OI cùng thu hẹp cho thấy nhà đầu tư chưa tích cực mở rộng vị thế nắm giữ, dù thị trường cơ sở tiếp tục hồi phục.

Theo nhận định của các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch có xu hướng giảm vị thế trong phiên và có thể cân nhắc các hoạt động phòng ngừa rủi ro đối với VN30-Index. Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1GB000 vẫn suy yếu, với vùng kháng cự gần nhất tại 1.870 điểm và hỗ trợ quanh 1.850 điểm.

Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index kết phiên tăng 3,16 điểm (+0,17%), đóng cửa tại 1.865,23 điểm. Dù mức tăng khá khiêm tốn, sắc xanh chiếm ưu thế tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC đóng góp tích cực nhất, giúp chỉ số tăng gần 5 điểm. Theo sau là VPL với khoảng 2,7 điểm, TCX đóng góp khoảng 1,8 điểm và STB hơn 1 điểm. MWG và MBB cũng góp phần hỗ trợ đà tăng.

Đáng chú ý, sự nâng đỡ của VIC và một số cổ phiếu vốn hóa lớn chưa đủ tạo ra mức tăng đáng kể cho VN30-Index. Điều này cho thấy diễn biến tích cực của chỉ số vẫn phụ thuộc nhiều vào một số mã dẫn dắt, trong khi áp lực điều chỉnh tại các cổ phiếu khác tiếp tục hạn chế đà hồi phục.

Sắc xanh áp đảo trên cả thị trường cơ sở và phái sinh phiên hôm nay. Tuy nhiên, thanh khoản hợp đồng chính giảm mạnh cùng OI thu hẹp cho thấy tâm lý giao dịch vẫn thận trọng. Trong bối cảnh hợp đồng 41I1GB000 đang tiếp cận vùng kháng cự 1.870 điểm, khả năng duy trì đà tăng và sự cải thiện của thanh khoản sẽ là những yếu tố cần theo dõi trong các phiên tiếp theo./.