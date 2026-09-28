Chứng khoán phái sinh ngày 28/9: VN30-Index điều chỉnh, chênh lệch dương vẫn duy trì

Thị trường chứng khoán cơ sở khởi đầu tuần mới với diễn biến kém tích cực. VN30 đóng cửa tại 1.922,42 điểm, giảm 16,08 điểm (-0,83%), tiếp tục lùi xa vùng kháng cự 1.960 điểm, nhưng vẫn duy trì trên ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.900 điểm.

Diễn biến của chỉ số chịu tác động trái chiều từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. BSR trở thành lực đỡ nổi bật nhất khi đóng góp hơn 10 điểm cho VN30, vượt xa các mã tăng còn lại. VPL, STB, VHM, VNM và GAS cũng hỗ trợ chỉ số, nhưng mức đóng góp khá hạn chế.

Ở chiều ngược lại, MCH gây sức ép lớn nhất khi lấy đi hơn 4 điểm, trong khi TCX và HPG lần lượt kéo giảm hơn 2 điểm. MWG, FPT và LPB cũng tác động tiêu cực. Tổng mức đóng góp tăng của các cổ phiếu đạt 12,803 điểm, gần tương đương mức đóng góp giảm 12,863 điểm, cho thấy sự giằng co đáng kể giữa các cổ phiếu thành phần dù VN30 kết phiên giảm khá mạnh.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tháng 10/2026 (41I1GA000) kết phiên ở 1.923,5 điểm, giảm 0,95%. Mức giảm mạnh hơn VN30 khiến chênh lệch dương thu hẹp còn 1,08 điểm, từ mức +3,50 điểm ở phiên trước.

Các kỳ hạn xa hơn chuyển sang trạng thái chiết khấu so với thị trường cơ sở. Hợp đồng chính 41I1GB000 ghi nhận basis âm 3,42 điểm, trong khi 41I1GC000 và 41I1H3000 cùng thấp hơn VN30 khoảng 2,92 điểm. Như vậy, sau khi basis dương chiếm ưu thế ở phiên cuối tuần trước, đường cong kỳ hạn đã phân hóa trở lại, chỉ còn hợp đồng chính tháng 10 duy trì chênh lệch dương.

Hoạt động giao dịch cũng thận trọng hơn. Khối lượng giao dịch của hợp đồng 41I1GA000 đạt 187.478 hợp đồng, giảm 14,2% so với phiên trước. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là khối lượng mở (OI) tăng 15,98% lên 36.827 hợp đồng, cho thấy lượng vị thế nắm giữ qua đêm tiếp tục gia tăng, dù thanh khoản giao dịch trong ngày thu hẹp.

Theo chuyên gia của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), các nhà giao dịch giảm hoạt động giao dịch và tăng phòng ngừa rủi ro trong phiên. Trong bối cảnh xu hướng VN30-Index suy yếu, chiến lược phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở tiếp tục được ưu tiên.

Vì vậy, tâm lý thận trọng gia tăng trong phiên 28/9 khi VN30-Index tiếp tục điều chỉnh về gần vùng 1.900 điểm. Trên thị trường chứng khoán phái sinh, chênh lệch giữa hợp đồng tương lai chính và chỉ số cơ sở vẫn giữ được trạng thái dương nhưng đã thu hẹp đáng kể, các hợp đồng kỳ hạn xa chuyển sang trạng thái chiết khấu, trong khi khối lượng giao dịch giảm hơn 14%./.