Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/11, VN30-Index giảm tới 49,70 điểm (-2,79%), đóng cửa tại 1.728,88 điểm, đánh mất ngưỡng 1.750 điểm. Áp lực bán lan rộng trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khi có tới 27/30 cổ phiếu giảm giá, chỉ 2 cổ phiếu tăng và 1 cổ phiếu đứng giá tham chiếu.

VIC là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất, lấy đi gần 19 điểm của VN30, tương đương khoảng 38% mức giảm của chỉ số. Theo sau là VPL với mức đóng góp giảm khoảng 6,4 điểm. Các cổ phiếu MWG, TCX, LPB và FPT cũng tạo áp lực đáng kể, mỗi mã lấy đi khoảng 2,5 - 3,3 điểm của chỉ số. Tổng mức đóng góp giảm của sáu cổ phiếu này lên tới 36,39 điểm.

Ở chiều ngược lại, MCH và VNM là hai cổ phiếu hiếm hoi giữ được sắc xanh, trong đó riêng MCH đóng góp khoảng 2,6 điểm tăng. Lực đỡ từ hai cổ phiếu này không đủ bù đắp áp lực bán trên diện rộng.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 12/2026 (41I1GC000) đóng cửa tại 1.733,5 điểm, giảm 36,4 điểm, tương đương 2,06% so với phiên trước. Mức giảm thấp hơn chỉ số cơ sở giúp chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở chuyển từ âm 8,68 điểm sang dương 4,62 điểm.

Ở các kỳ hạn dài hơn, hợp đồng tương lai giảm từ 1,83% đến 2,17%. Chênh lệch giá có sự phân hóa. Trong đó, hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 1/2027 và tháng 3/2027 ghi nhận chênh lệch dương lần lượt 7,22 điểm và 0,32 điểm, trong khi kỳ hạn tháng 6/2027 duy trì chênh lệch âm 3,08 điểm.

Cả 4 hợp đồng tương lai VN100 cũng đồng loạt giảm giá, với mức giảm từ 2,05% đến 3,43%. Tuy nhiên, giá đóng cửa của cả bốn kỳ hạn đều cao hơn chỉ số cơ sở.

Giao dịch trên thị trường phái sinh sôi động trở lại trong phiên thị trường cơ sở giảm sâu. Khối lượng khớp lệnh hợp đồng 41I1GC000 đạt 265.210 hợp đồng, tăng 33,8% so với phiên trước. Khối lượng mở (OI) tiếp tục tăng mạnh 12,53%, lên 42.780 hợp đồng, tương đương tăng thêm 4.763 hợp đồng.

Chỉ trong hai phiên giao dịch gần nhất, khối lượng mở hợp đồng chính đã tăng hơn 30%. Theo nhận định của Công ty Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch gia tăng mạnh vị thế đầu cơ bán trong phiên khi VN30-Index biến động mạnh, nhưng kỳ vọng chỉ số cơ sở có thể phục hồi sau nhịp giảm sâu.

Chênh lệch giá hợp đồng tương lai chính chuyển sang dương trong phiên VN30-Index giảm sâu phần nào phản ánh kỳ vọng phục hồi kỹ thuật của thị trường. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn vẫn đối diện nhiều thách thức khi chỉ số cơ sở liên tiếp đánh mất các ngưỡng hỗ trợ, trong khi quy mô vị thế nắm giữ trên thị trường phái sinh tiếp tục gia tăng.