Chứng khoán phái sinh ngày 24/9: Chênh lệch đảo chiều dương khi VN30-Index mất hơn 22 điểm

Thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 24/9. VN30-Index giảm 22,76 điểm (-1,16%) xuống 1.932,15 điểm, duy trì trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.900 điểm. Chỉ số gần như chìm trong sắc đỏ suốt phiên và đóng cửa gần vùng thấp trong ngày.

Áp lực giảm tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC và BSR là hai mã tác động tiêu cực nhất, lần lượt lấy đi khoảng 7,6 điểm và 6,7 điểm của VN30. VHM cũng khiến chỉ số mất hơn 3 điểm, trong khi VPL, TCX và HPG tiếp tục tạo sức ép. Ở chiều ngược lại, lực đỡ khá mỏng, chủ yếu đến từ MSN, VPB, GVR và VNM.

Điểm đáng chú ý xuất hiện trên thị trường phái sinh khi mức giảm của hợp đồng tương lai thấp hơn đáng kể so với chỉ số cơ sở. Hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 10/2026 (41I1GA000) đóng cửa tại 1.937,5 điểm, giảm 0,64%, qua đó chuyển sang chênh lệch dương 5,35 điểm so với VN30-Index.

Trạng thái chênh lệch dương không chỉ xuất hiện ở kỳ hạn chính. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn đều đóng cửa cao hơn chỉ số cơ sở, với chênh lệch dương dao động 3,85-9,85 điểm. Như vậy, trong khi VN30-Index giảm mạnh 1,16%, giá hợp đồng tương lai phản ứng ít tiêu cực hơn và đồng loạt giao dịch ở mức cao hơn thị trường cơ sở. Khối lượng mở (OI) tại hợp đồng 41I1GA000 tăng 11,24% lên 32.879 hợp đồng khi nhà đầu tư gia tăng nắm giữ vị thế qua đêm.

Tuy nhiên, giao dịch thu hẹp đáng kể trong hôm nay. Khối lượng giao dịch tại hợp đồng 41I1GA000 giảm 29,5% so với phiên trước. Theo các chuyên gia từ SHS, các nhà giao dịch giảm vị thế giao dịch và phòng ngừa rủi ro, đồng thời kỳ vọng VN30-Index có thể phục hồi trở lại sau áp lực giảm mạnh. Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1GA000 vẫn được đánh giá kém tích cực, với hỗ trợ gần nhất quanh 1.930 điểm và kháng cự tại 1.960 điểm./.