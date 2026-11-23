Trên thị trường cơ sở, VN30-Index tăng 4,28 điểm (+0,24%), đóng cửa tại 1.791,12 điểm, chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp. Dù lấy lại sắc xanh, chỉ số vẫn nằm dưới ngưỡng kháng cự tâm lý 1.800 điểm, trong bối cảnh các cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục phân hóa.

VIC là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất, giúp VN30-Index tăng khoảng 4,6 điểm. FPT cũng đóng góp gần 2,9 điểm, trong khi VHM, MCH, VNM và ACB tiếp tục hỗ trợ chỉ số. Tổng mức đóng góp tăng của nhóm cổ phiếu dẫn đầu đạt 10,927 điểm, tạo lực đỡ đáng kể cho VN30 sau chuỗi phiên điều chỉnh.

Ở chiều ngược lại, MWG và STB là hai cổ phiếu gây sức ép lớn nhất, mỗi mã lấy đi gần 0,9 điểm của VN30. Các cổ phiếu TCB, MSN, BSR và MBB cũng tác động tiêu cực. Tổng mức đóng góp giảm của nhóm cổ phiếu dẫn đầu đạt 4,092 điểm. Sự phân hóa giữa các cổ phiếu khiến đà hồi phục của chỉ số chưa thực sự mạnh dù lực kéo từ VIC và FPT khá rõ nét.

Chung xu hướng với thị trường cơ sở, hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn tháng 12/2026 (41I1GC000) đóng cửa tại 1.789,3 điểm, tăng 0,51% so với phiên trước. Chênh lệch duy trì ở mức âm 1,82 điểm so với chỉ số VN30, thu hẹp đáng kể so với phiên cuối tuần trước.

Cả bốn hợp đồng tương lai VN30 đồng loạt tăng giá, với mức tăng từ 0,51% đến 0,77%, cao hơn mức tăng 0,24% của chỉ số cơ sở. Tuy nhiên, các kỳ hạn vẫn đóng cửa thấp hơn VN30, với basis âm dao động từ 1,22 đến 5,62 điểm. Trong đó, hợp đồng tháng 1/2027 ghi nhận chênh lệch âm 1,72 điểm, hợp đồng tháng 3/2027 âm 1,22 điểm và hợp đồng tháng 6/2027 âm 5,62 điểm.

Thanh khoản phái sinh tăng mạnh khi thị trường cơ sở đảo chiều hồi phục. Khối lượng giao dịch hợp đồng 41I1GC000 đạt 254.042 hợp đồng, tăng 36,7% so với phiên trước. Khối lượng mở (OI) cũng tăng 4,7%, lên 32.817 hợp đồng, tăng thêm 1.474 hợp đồng so với phiên cuối tuần trước. Diễn biến này phản ánh hoạt động giao dịch sôi động hơn cùng với sự gia tăng quy mô vị thế nắm giữ.

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch gia tăng vị thế trong phiên khi VN30-Index biến động mạnh, nhưng vẫn ưu tiên phòng ngừa rủi ro đối với danh mục trên thị trường cơ sở.

Phiên 23/11 ghi nhận tín hiệu cải thiện khi VN30-Index chấm dứt chuỗi giảm điểm, đồng thời thanh khoản và khối lượng mở cùng tăng. Tuy nhiên, tâm lý của nhà đầu tư vẫn thận trọng khi chỉ số cơ sở chưa lấy lại mốc 1.800 điểm. Khả năng vượt vùng kháng cự này sẽ tiếp tục là yếu tố đáng chú ý trong các phiên giao dịch tới.