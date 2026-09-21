Chứng khoán phái sinh ngày 21/9: Sắc đỏ bao trùm, chênh lệch đảo chiều âm

Thị trường chứng khoán cơ sở khởi đầu tuần mới với diễn biến kém tích cực. VN30 giảm 10,91 điểm (-0,56%) xuống 1.953,26 điểm, qua đó lùi xuống dưới vùng giá trung bình 200 phiên quanh 1.960 điểm.

Áp lực lên chỉ số tập trung đáng kể tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC là tác nhân kéo giảm VN30 mạnh nhất, lấy đi gần 8 điểm. VHM cũng tác động tiêu cực hơn 3 điểm, trong khi LPB, HPG, TCX và SSB tiếp tục tạo sức ép. Tổng mức đóng góp giảm của nhóm cổ phiếu đi xuống đạt khoảng 18,456 điểm.

Ở chiều ngược lại, BSR trở thành lực đỡ lớn nhất khi đóng góp gần 7 điểm cho VN30. VJC, VPB, FPT, TCB và ACB cũng hỗ trợ chỉ số, với tổng mức đóng góp tăng khoảng 16,476 điểm. Tuy nhiên, lực kéo này không đủ bù đắp sức ép từ VIC và một số cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến VN30 kết phiên trong sắc đỏ.

VN30 mất vùng 1.960 điểm dưới sức ép đáng kể từ VIC, VHM và nhóm cổ phiếu giảm giá. Trong khi đó, hợp đồng tương lai điều chỉnh mạnh hơn thị trường cơ sở, khiến chênh lệch từ trạng thái đồng loạt dương ở phiên trước chuyển hoàn toàn sang âm.

Cùng đó, trên thị trường phái sinh, toàn bộ các hợp đồng tương lai VN30 cùng giảm giá. Hợp đồng tháng 10 (41I1GA000) đóng cửa ở 1.949 điểm, giảm 1,07%, mạnh hơn mức giảm 0,56% của VN30-Index. Qua đó, chênh lệch đảo chiều từ dương 5,83 điểm ở phiên trước sang âm 4,26 điểm.

Các kỳ hạn còn lại cũng đồng loạt đóng cửa ở mức thấp hơn chỉ số cơ sở. Hợp đồng 41I1GB000 đóng cửa tại 1.941,2 điểm, tương ứng basis âm 12,06 điểm; 41I1GC000 ở 1.940,8 điểm, basis âm 12,46 điểm; trong khi 41I1H3000 giảm về 1.936,2 điểm, thấp hơn VN30 17,06 điểm. Như vậy, chỉ sau một phiên duy trì chênh lệch dương trên toàn bộ đường cong kỳ hạn, basis đã đồng loạt đảo chiều sang âm.

Trong bối cảnh biến động gia tăng, hoạt động giao dịch trên thị trường phái sinh sôi động hơn. Khối lượng giao dịch tại hợp đồng 41I1GA000 đạt 240.940 hợp đồng, tăng 17,3% so với phiên trước. Theo các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch gia tăng hoạt động giao dịch và phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở khi VN30 biến động mạnh và giao dịch dưới vùng kháng cự tương ứng đường giá trung bình 200 phiên.

Khối lượng mở tại kỳ hạn chính vẫn duy trì ở mức cao sau giai đoạn chuyển hợp đồng. Khối lượng mở (OI) của 41I1GA000 đạt 27.980 hợp đồng. Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng này được SHS đánh giá ở trạng thái tích lũy, với kháng cự quanh 1.960 điểm và hỗ trợ quanh 1.930 điểm.Như vậy, điểm đáng chú ý của phiên đầu tuần nằm ở sự thay đổi nhanh trong định giá của thị trường phái sinh./.