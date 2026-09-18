Chứng khoán phái sinh ngày 18/9: Chênh lệch dương trở lại, OI tiếp tục tăng sau đáo hạn

VN30-Index đóng cửa phiên 18/9 tại 1.964,17 điểm, giảm 10,84 điểm (-0,55%). Chỉ số duy trì trên tham chiếu trong phần lớn buổi sáng, có thời điểm tiến lên vùng cao nhất phiên quanh 1.990 điểm, nhưng đà tăng suy yếu dần từ đầu phiên chiều. Áp lực bán gia tăng rõ hơn sau 14h khiến VN30-Index đảo chiều và đóng cửa gần vùng thấp trong ngày.

Điểm đáng chú ý lại nằm ở sự chênh lệch giữa thị trường cơ sở và phái sinh. Sau khi chênh lệch âm phổ biến trong những phiên trước đáo hạn, chênh lệch đã chuyển sang dương ở kỳ hạn chủ đạo mới.

Cụ thể, trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai tháng 10/2026 (41I1GA000) kết phiên tại 1.970 điểm, giảm 0,35%. Mức giảm thấp hơn VN30 giúp chênh lệch dương mở rộng lên 5,83 điểm so với chỉ số cơ sở.

Đáng chú ý, trạng thái chênh lệch dương xuất hiện trên toàn bộ các kỳ hạn VN30-Index. Hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 11/2026 và tháng 12/2026 lần lượt ghi nhận mức chênh lệch dương 14,83 điểm và 13,83 điểm. Hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2027 (41I1H3000) đóng cửa ở 1.970 điểm, cao hơn VN30-Index 5,83 điểm.

Sau phiên đáo hạn tháng 9/2026, dòng tiền cũng nhanh chóng tập trung vào kỳ hạn chính mới. Khối lượng giao dịch của 41I1GA000 đạt 205.499 hợp đồng, tăng 585,7% so với phiên trước khi hợp đồng này chuyển sang vai trò kỳ hạn chính.

Không chỉ thanh khoản tăng mạnh, khối lượng mở (OI) của 41I1GA000 tiếp tục tăng 19,31%, từ 24.816 lên 29.607 hợp đồng. Trước đó, OI kỳ hạn tháng 10 đã tăng mạnh trong phiên đáo hạn khi nhà đầu tư chuyển vị thế từ hợp đồng tháng 9. Điều này cũng cho thấy các vị thế tại kỳ hạn chính mới tiếp tục được mở rộng sau quá trình chuyển kỳ hạn.

Theo SHS, các nhà giao dịch nghiêng về khả năng VN30-Index phục hồi sau nhịp giảm điểm cuối phiên. Đối với 41I1GA000, xu hướng ngắn hạn được đánh giá tích cực sau khi hợp đồng vượt vùng kháng cự 1.960 điểm, với vùng kháng cự tiếp theo quanh 2.000 điểm.