Chứng khoán phái sinh ngày 16/11: Giao dịch thận trọng khi VN30-Index giằng co

Trên thị trường phái sinh ngày 16/11, hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn tháng 11/2026 (41I1GB000) đóng cửa tại 1.843 điểm, giảm 0,43% so với phiên trước. Chênh lệch âm (basis) đạt 1,25 điểm so với VN30, đảo chiều từ mức dương 6,09 điểm của phiên cuối tuần trước. Ba hợp đồng còn lại gồm 41I1GC000, 41I1H3000 và 41I1H6000 cũng duy trì basis âm, dao động từ 0,65 đến 6,75 điểm.

Áp lực điều chỉnh bao trùm nhóm hợp đồng VN30, với cả 4 kỳ hạn đều giảm giá. Trong đó, hợp đồng tháng 12/2026 giảm mạnh nhất, mất 0,7% và đóng cửa tại 1.837,5 điểm. Trên thị trường hợp đồng tương lai VN100, diễn biến phân hóa khi hai kỳ hạn tăng giá, một kỳ hạn giảm và một kỳ hạn không phát sinh giao dịch khớp lệnh.

Thanh khoản phái sinh tiếp tục suy giảm. Khối lượng giao dịch hợp đồng 41I1GB000 đạt 169.509 hợp đồng, giảm 6,1% so với phiên trước. Tuy nhiên, khối lượng mở (OI) tăng nhẹ 0,66%, lên 33.063 hợp đồng. Trong khi đó, hợp đồng tháng 12/2026 ghi nhận khối lượng giao dịch tăng lên 3.000 hợp đồng, với OI tăng 38,25% lên 5.266 hợp đồng, phản ánh hoạt động giao dịch và nắm giữ vị thế tại kỳ hạn kế tiếp gia tăng khi hợp đồng tháng 11 tiến gần ngày đáo hạn.

Theo nhận định của các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch có xu hướng giảm vị thế giao dịch trong phiên và nghiêng về khả năng VN30 tiếp tục điều chỉnh. Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1GB000 vẫn suy yếu, với vùng kháng cự gần nhất tại 1.860 điểm và hỗ trợ quanh 1.830 điểm.

Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index giảm nhẹ 0,66 điểm (-0,04%), đóng cửa tại 1.844,25 điểm. Trong khi chỉ số gần như đi ngang, đã có sự phân hóa khá lớn giữa các cổ phiếu thành phần, khi nhóm dẫn dắt tăng giá mạnh, nhưng nhiều mã khác tiếp tục chịu áp lực bán. Chỉ có 8 cổ phiếu tăng giá, trong khi có tới 17 cổ phiếu đóng cửa trong sắc đỏ.

MCH là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất, giúp VN30 tăng khoảng 8,6 điểm. Theo sau là VIC với hơn 6 điểm, trong khi LPB, BSR, VHM và SSB cũng góp phần nâng đỡ chỉ số. Tổng mức đóng góp tăng của nhóm cổ phiếu dẫn đầu đạt 17,082 điểm, cao hơn nhiều so với mức đóng góp giảm 6,5 điểm của nhóm gây áp lực lớn nhất.

Ở chiều ngược lại, TCX gây sức ép lớn nhất khi lấy đi khoảng 2,4 điểm của VN30. Các cổ phiếu FPT, VPB, TCB, HDB và MBB cũng tác động tiêu cực. Dù lực kéo từ MCH và VIC khá lớn, đà giảm tại các cổ phiếu còn lại khiến VN30 không thể duy trì sắc xanh.

VN30-Index đang tiếp cận vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.840 điểm, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất trong tháng 3, tháng 7 và tháng 10/2026. Theo các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán SHS, đây là vùng hỗ trợ khá quan trọng của chỉ số cơ sở.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, toàn bộ hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index chuyển sang trạng thái chênh lệch âm. Giá các hợp đồng tương lai giảm sâu hơn đáng kể, trong khi chỉ số cơ sở gần như đi ngang.

Đáng chú ý, thanh khoản hợp đồng chính tiếp tục giảm. Trong đó, khối lượng hợp đồng giao dịch kỳ hạn đáo hạn tháng 11/2026 giảm 6,1% so với phiên trước. Riêng tại hợp đồng đáo hạn vào tháng 12 /2026, hoạt động giao dịch gia tăng trước thời điểm đáo hạn hợp đồng tháng 11 trong tuần này./.