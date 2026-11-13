Chứng khoán phái sinh ngày 13/11: Chênh lệch dương nới rộng trong phiên VN30-Index hồi phục

Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index tăng 5,48 điểm (+0,3%), đóng cửa tại 1.844,91 điểm. Đà hồi phục được hỗ trợ chủ yếu bởi nhóm cổ phiếu ngân hàng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn. STB đóng góp tích cực nhất, giúp chỉ số tăng khoảng 1,8 điểm. Theo sau là VJC với khoảng 1 điểm, FPT gần 0,9 điểm, trong khi VPB, TCB, HDB và SHB cũng góp phần nâng đỡ thị trường.

Ở chiều ngược lại, BSR gây sức ép lớn nhất khi lấy đi khoảng 0,8 điểm của VN30. MCH và VNM cùng kéo giảm khoảng 0,5 điểm, trong khi TCX và LPB cũng tác động tiêu cực. Tổng mức đóng góp tăng của nhóm cổ phiếu dẫn đầu đạt 5 điểm, vượt mức đóng góp giảm 2,656 điểm của nhóm gây áp lực lớn nhất, giúp VN30 duy trì sắc xanh đến cuối phiên.

Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index kỳ hạn tháng 11/2026 (41I1GB000) đóng cửa tại 1.851 điểm, tăng 0,47% so với phiên trước. Chênh lệch dương nới rộng lên 6,09 điểm nhờ giá hợp đồng tương lai tăng nhanh hơn chỉ số VN30-Index. Hai hợp đồng kỳ hạn tháng 12/2026 và tháng 3/2027 cũng duy trì chênh lệch dương, lần lượt là 5,49 điểm và 3,19 điểm. Riêng hợp đồng tháng 6/2027 ghi nhận chênh lệch âm nhẹ 0,31 điểm.

Sắc xanh chiếm ưu thế ở nhóm hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index, tại cả 4 kỳ hạn, với mức tăng 0,23 - 0,61%. Trong khi đó, các hợp đồng tương lai VN100 diễn biến kém tích cực hơn. Toàn bộ hợp đồng VN100 đều đóng cửa thấp hơn chỉ số cơ sở, ghi nhận chênh lệch âm 0,85 - 6,65 điểm.

Thanh khoản phái sinh giảm. Khối lượng giao dịch hợp đồng chính 41I1GB000 đạt 180.435 hợp đồng, giảm 24,7% so với phiên trước. Khối lượng mở (OI) cũng giảm 5,69%, với số vị thế nắm giữ qua đêm giảm còn 32.845 hợp đồng.

Dù giá hợp đồng chính phục hồi tích cực hơn chỉ số cơ sở, giao dịch chậm lại và quy mô vị thế nắm giữ thu hẹp. Theo nhận định của Công ty Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch có xu hướng giảm vị thế trong phiên, đồng thời nghiêng về khả năng VN30-Index tiếp tục hồi phục. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn của hợp đồng chính 41I1GB000 vẫn suy yếu, với vùng kháng cự gần nhất tại 1.860 điểm và hỗ trợ quanh 1.830 điểm.

Dù hồi phục trong phiên cuối tuần, VN30-Index vẫn giảm 0,08% tính chung cả tuần, đóng cửa dưới vùng kháng cự là đường trung bình 20 phiên quanh 1.860 điểm. Diễn biến này phản ánh nỗ lực cân bằng của thị trường sau các phiên biến động, song xu hướng phục hồi chưa thực sự rõ ràng.

Chênh lệch giữa giá hợp đồng và chỉ số cơ sở nới rộng lên mức dương 6,09 điểm là tín hiệu tích cực về kỳ vọng ngắn hạn. Tuy nhiên, thanh khoản và OI cùng giảm cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng trong việc duy trì vị thế./.