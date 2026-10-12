Chứng khoán phái sinh ngày 12/10: Giao dịch thận trọng, chênh lệch dương duy trì

Thị trường chứng khoán cơ sở khởi đầu tuần giao dịch mới trong trạng thái thận trọng. VN30-Index đóng cửa phiên 12/10 tại 1.869,38 điểm, giảm 4,05 điểm (-0,22%). Chỉ số liên tục giằng co quanh tham chiếu, có thời điểm phục hồi khá tích cực vào cuối phiên sáng nhưng không duy trì được đà tăng. Áp lực bán gia tăng trong phiên chiều, đặc biệt từ sau 14h, khiến chỉ số cơ sở quay đầu giảm và kết phiên trong sắc đỏ.

Trong rổ VN30, có 15 mã giảm, 13 mã tăng và 2 mã đứng giá. Tuy nhiên, sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số chịu ảnh hưởng đáng kể. VIC là mã tác động tiêu cực nhất khi lấy đi hơn 8 điểm của VN30-Index, tiếp đến là VPL với khoảng 3,5 điểm. VHM và BSR cũng khiến chỉ số mất hơn 2 điểm mỗi mã, trong khi FPT và MSN góp thêm áp lực. Tổng mức đóng góp giảm của nhóm cổ phiếu đạt 18,669 điểm.

Ở chiều ngược lại, HPG là lực đỡ lớn nhất khi đóng góp gần 3 điểm, tiếp đến là VPB với hơn 1 điểm. SHB, ACB, VNM và TCB cũng hỗ trợ chỉ số. Dù vậy, tổng đóng góp tăng chỉ đạt 6,573 điểm, thấp hơn nhiều so với sức ép từ nhóm giảm. Diễn biến này cho thấy sự phân hóa vẫn hiện diện, nhưng lực kéo từ các cổ phiếu tăng chưa đủ giúp VN30 giữ được sắc xanh.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 10/2026 (41I1GA000) kết phiên tại 1.874,5 điểm, giảm 0,14%, thấp hơn mức giảm của VN30. Qua đó, hợp đồng chính duy trì basis dương 5,12 điểm so với chỉ số cơ sở. Các kỳ hạn còn lại cũng đồng loạt giao dịch cao hơn VN30-Index, với mức chênh lệch từ 4,62 đến 6,52 điểm.

Điểm đáng chú ý là hoạt động giao dịch phái sinh thu hẹp rõ rệt. Khối lượng giao dịch hợp đồng chính 41I1GA000 đạt 169.071 hợp đồng, giảm mạnh 38,2% so với phiên trước. Trong khi đó, khối lượng mở (OI) theo bảng giao dịch ở mức 28.719 hợp đồng. Thanh khoản sụt giảm trong bối cảnh VN30 liên tục giằng co. Hoạt động giao dịch ngắn hạn có phần dè dặt hơn, dù các hợp đồng tương lai vẫn duy trì chênh lệch dương.

Theo Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch có xu hướng giảm hoạt động giao dịch, đồng thời nghiêng về khả năng VN30-Index phục hồi nhẹ sau nhịp suy yếu. Tuy nhiên, chiến lược phòng ngừa rủi ro vẫn được ưu tiên khi xu hướng chỉ số cơ sở chưa có dấu hiệu cải thiện rõ ràng. Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1GA000 được dự báo đối diện ngưỡng kháng cự quanh 1.900 điểm và hỗ trợ gần nhất tại 1.865 điểm.

Phiên 12/10 vì vậy tiếp tục phản ánh tâm lý thận trọng trên cả thị trường cơ sở và phái sinh. Nỗ lực phục hồi của VN30-Index đã không thành công khi sức ép từ nhóm vốn hóa lớn chiếm ưu thế. Trong khi đó, chênh lệch dương dù được duy trì nhưng thanh khoản hợp đồng chính giảm sâu, cho thấy nhà giao dịch chưa thực sự gia tăng hoạt động trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn còn thiếu động lực.