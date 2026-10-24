Chứng khoán OCBS, APEC Investment, lãnh đạo Tập đoàn CMH... bị phạt vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

OCBS bị phạt 342,5 triệu đồng

Theo quyết định ngày 22/10/2026, CTCP Chứng khoán OCBS bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt tổng cộng 342,5 triệu đồng với hai hành vi vi phạm.

Trong đó, doanh nghiệp bị phạt 250 triệu đồng do không đảm bảo hồ sơ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ nội dung theo quy định. Vi phạm liên quan đến hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ cho khách hàng vào tháng 8/2025.

Ngoài ra, OCBS bị phạt 92,5 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu và chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán. Cụ thể, doanh nghiệp không lưu trữ ghi âm các cuộc gọi đặt lệnh của khách hàng đối với 21 giao dịch chứng khoán thực hiện qua điện thoại trong năm 2025.

Hai lãnh đạo CMH Việt Nam bị phạt vì che giấu thông tin

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt đối với ông Trần Văn Trung, Phó Tổng giám đốc và bà Đinh Thị Thủy, Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn CMH Việt Nam (mã chứng khoán: CMS).

Theo các quyết định ngày 20/10/2026, mỗi cá nhân bị phạt 225 triệu đồng do che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự đối với cổ phiếu CMS nhằm trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin.

Cụ thể, ông Trần Văn Trung sử dụng tài khoản chứng khoán đứng tên bà Trần Ngọc Linh tại CTCP Chứng khoán MB để giao dịch cổ phiếu CMS trong giai đoạn từ ngày 13/1/2022 đến ngày 22/9/2023.

Trong khi đó, bà Đinh Thị Thủy sử dụng tài khoản chứng khoán đứng tên bà Nguyễn Thúy Dung tại CTCP Chứng khoán FPT để giao dịch cổ phiếu CMS trong giai đoạn từ ngày 3/12/2010 đến ngày 15/8/2024.

Cả hai trường hợp đều bị xác định có hành vi sử dụng tài khoản đứng tên người khác để che giấu quyền sở hữu thực sự đối với cổ phiếu CMS, qua đó trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục bị phạt 230 triệu đồng

CTCP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục bị xử phạt tổng cộng 230 triệu đồng theo quyết định ngày 21/10/2026, liên quan đến các vi phạm về công bố thông tin và đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Trong đó, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin định kỳ từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn quy định đối với nhiều tài liệu trong giai đoạn 2023–2025.

Các tài liệu chậm công bố bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp, báo cáo sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán và báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu. Vi phạm còn liên quan đến một quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành tháng 5/2024.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bị phạt 45 triệu đồng do chậm đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) từ 12 tháng trở lên so với thời hạn quy định.

Hai mã trái phiếu liên quan là EIGCH2227001 và EIGCH2227002, có hạn đăng ký ngày 19/10/2023.

Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục còn bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm đăng ký giao dịch hai mã trái phiếu này tại sở giao dịch chứng khoán từ 12 tháng trở lên so với thời hạn quy định.

Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông có 3 nhóm vi phạm

CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông bị phạt tổng cộng 151,25 triệu đồng theo quyết định ngày 21/10/2026, với ba nhóm vi phạm.

Theo đó, doanh nghiệp bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ. Theo cơ quan quản lý, báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026 chưa cung cấp đầy đủ thông tin về thành viên HĐQT không điều hành.

Ngoài ra, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 chưa trình bày giao dịch với bên liên quan, dù báo cáo tài chính kiểm toán cùng năm ghi nhận công ty ký hợp đồng vay vốn 5,914 tỷ đồng với ông Lê Minh Hải, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, vào ngày 27/8/2025 để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp tiếp tục bị phạt 85 triệu đồng do chậm công bố nhiều tài liệu trên website công ty và các hệ thống công bố thông tin theo quy định. Các tài liệu gồm báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2025, báo cáo quản trị công ty bán niên các năm 2025 và 2026, cùng một số nghị quyết HĐQT và tài liệu liên quan đến nhân sự, hoạt động của doanh nghiệp.

Khoản phạt còn lại là 6,25 triệu đồng do chậm thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo là hơn 27,49 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 20/8/2026, công ty mới có văn bản thông báo với cơ quan quản lý về việc không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

APEC Investment, Điện gió Phong Liệu bị phạt vì chậm công bố báo cáo tài chính, trái phiếu

CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (APEC Investment) bị phạt 92,5 triệu đồng theo quyết định ngày 22/10/2026 do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Theo cơ quan quản lý, doanh nghiệp chậm công bố từ 15 ngày trở lên đối với báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2025 trên website công ty, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và website Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Đối với CTCP Điện gió Phong Liệu bị phạt 77,5 triệu đồng theo quyết định ngày 22/10/2026 do chậm đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ 12 tháng trở lên so với thời hạn quy định. Mã trái phiếu liên quan là PLWCH2135001, phát hành ngày 18/6/2021, có ngày đáo hạn 2/4/2035 và hạn đăng ký giao dịch là ngày 19/10/2023.