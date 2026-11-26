Dự kiến chào bán gần 140 triệu cổ phiếu, lợi nhuận 9 tháng sụt giảm

Theo đó, Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (mã chứng khoán: VFS) dự kiến triển khai phương án chào bán gần 139,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền huy động khoảng 1.399 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua là 7/12/2026. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 14/12/2026 đến ngày 5/1/2027.

Nếu hoàn tất toàn bộ đợt chào bán, vốn điều lệ của Chứng khoán Nhất Việt sẽ tăng từ 1.539,63 tỷ đồng lên khoảng 2.938,63 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 91%.

Theo phương án sử dụng vốn, Chứng khoán Nhất Việt dự kiến phân bổ 699,5 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh chứng khoán. Phần còn lại, cũng với giá trị 699,5 tỷ đồng, được dành để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Chứng khoán Nhất Việt dự kiến huy động gần 1.400 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và cho vay ký quỹ. Ảnh: Chứng khoán Nhất Việt.

Việc huy động thêm vốn được triển khai trong bối cảnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ghi nhận sự trái chiều giữa doanh thu và lợi nhuận. Theo báo cáo tài chính riêng quý III/2026, Chứng khoán Nhất Việt ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 157,4 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 66,01 tỷ đồng, tăng khoảng 56%. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 52,98 tỷ đồng, trong khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 19,79 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động trong quý tăng mạnh, lên 45,57 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ. Chi phí tài chính cũng tăng khoảng 12%, đạt 64,25 tỷ đồng, toàn bộ là chi phí lãi vay. Sau khi trừ các khoản chi phí, Chứng khoán Nhất Việt ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III đạt 24,77 tỷ đồng, giảm khoảng 37% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của doanh nghiệp đạt 458,2 tỷ đồng, tăng khoảng 32% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng khoảng 63%, đạt 174,51 tỷ đồng. Lãi từ các tài sản tài chính FVTPL đạt 115,25 tỷ đồng, cao hơn gấp ba lần cùng kỳ.

Dù vậy, chi phí từ các tài sản tài chính FVTPL cũng tăng mạnh, lên 106,74 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ ghi nhận 10,99 tỷ đồng. Chi phí tài chính đạt 145,75 tỷ đồng, tăng khoảng 14% so với cùng kỳ, toàn bộ là chi phí lãi vay.

Kết quả, Chứng khoán Nhất Việt ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 100,52 tỷ đồng, giảm khoảng 24%. Lợi nhuận sau thuế đạt 80,78 tỷ đồng, cũng giảm khoảng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động 9 tháng đầu năm 2026 của Chứng khoán Nhất Việt tăng khoảng 32%, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm gần 24% so với cùng kỳ. Ảnh: BCTC quý III/2026.

Dư nợ cho vay tăng gần 42%, nợ vay tài chính vượt 4.000 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Chứng khoán Nhất Việt đạt 5.882,88 tỷ đồng, tăng thêm 1.219,19 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương khoảng 26%.

Trong đó, tài sản tài chính ngắn hạn đạt 5.232,18 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng tài sản của doanh nghiệp. Các khoản cho vay cũng tăng gần 42%, lên 2.362,72 tỷ đồng, tương ứng mức tăng thêm 695,29 tỷ đồng so với đầu năm.

Cùng với việc mở rộng hoạt động cho vay, danh mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng tăng khoảng 40%, đạt 2.480,3 tỷ đồng. Giá trị các tài sản tài chính FVTPL đạt 238,78 tỷ đồng, tăng khoảng 45% so với đầu năm.

Tuy nhiên, lượng tiền và các khoản tương đương tiền của Chứng khoán Nhất Việt lại giảm khoảng 33%, xuống còn 89,96 tỷ đồng tại cuối tháng 9.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt 4.083,13 tỷ đồng, tăng thêm 1.152,22 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương khoảng 39%.

Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 4.029,4 tỷ đồng, tăng thêm 1.139,94 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương khoảng 39%. Khoản mục này chiếm gần 99% tổng nợ phải trả.

Tại cùng thời điểm, vốn chủ sở hữu của Chứng khoán Nhất Việt đạt 1.799,76 tỷ đồng, tăng thêm 66,97 tỷ đồng so với đầu năm. Lợi nhuận chưa phân phối đạt 257,70 tỷ đồng, giảm khoảng 73 tỷ đồng.