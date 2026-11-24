Chào bán 139,9 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng, nâng vốn điều lệ lên hơn 2.938,6 tỷ đồng

Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt vừa thông báo chọn ngày 7/12/2026 làm ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo phương án công bố, công ty dự kiến chào bán 139,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:90,8657, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 1 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được quyền mua 90,8657 cổ phiếu mới.

Về lịch trình triển khai, cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu một lần trong khoảng thời gian từ ngày 14/12/2026 đến ngày 28/12/2026. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 14/12/2026 đến ngày 5/1/2027. Toàn bộ lượng cổ phiếu chào bán thành công trong đợt này thuộc diện tự do chuyển nhượng.

Với mức giá chào bán 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, Chứng khoán Nhất Việt dự kiến thu về 1.399 tỷ đồng từ đợt phát hành. Toàn bộ nguồn vốn huy động sẽ được phân bổ để bổ sung nguồn lực cho hai mảng nghiệp vụ chính là đầu tư tự doanh chứng khoán và hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Nếu đợt chào bán hoàn tất đúng theo kế hoạch, quy mô vốn điều lệ của Chứng khoán Nhất Việt sẽ tăng từ mức hơn 1.539,6 tỷ đồng lên hơn 2.938,6 tỷ đồng, tương đương mức mở rộng gần 91% so với hiện tại.

Lãi sau thuế quý III giảm 37,12% do áp lực lỗ tự doanh, lợi nhuận 9 tháng đạt 80,7 tỷ đồng

Trái ngược với quy mô mở rộng vốn điều lệ, bức tranh kinh doanh của Chứng khoán Nhất Việt trong quý III/2026 ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt về lợi nhuận. Theo báo cáo tài chính, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III đạt 24,77 tỷ đồng, giảm 37,12% so với cùng kỳ năm trước.

Xét cơ cấu nguồn thu trong quý III/2026, tổng doanh thu hoạt động của công ty tăng thêm 15,54 tỷ đồng so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ khoản lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 23,68 tỷ đồng, cùng khoản lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) tăng 7,6 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, khoản lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm 12,1 tỷ đồng và doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm 3,86 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính kéo lùi lợi nhuận quý III xuất phát từ áp lực gia tăng mạnh của các khoản chi phí. Trong kỳ, chi phí hoạt động tăng 22,75 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu do lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) tăng tới 23,51 tỷ đồng, dù chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán đã giảm 2,02 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí lãi vay trong quý tăng thêm 6,97 tỷ đồng và chi phí quản lý công ty chứng khoán tăng 4,03 tỷ đồng, trong khi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 3,62 tỷ đồng tương ứng theo đà giảm của lợi nhuận trước thuế.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của Chứng khoán Nhất Việt đạt 458 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do sức ép từ chi phí hoạt động và chi phí tài chính, lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng chỉ đạt 80,7 tỷ đồng, giảm 23,8% so với cùng kỳ năm 2025.