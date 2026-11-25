Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (HNX: VFS) vừa ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Đợt này, VFS dự kiến phát hành 139,9 triệu cổ phiếu phổ thông với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị vốn huy động tối đa 1.399 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán (699,5 tỷ đồng) và cho vay ký quỹ (699,5 tỷ đồng).

Nếu đợt chào bán hoàn tất đúng theo kế hoạch, quy mô vốn điều lệ của Chứng khoán Nhất Việt sẽ tăng từ mức hơn 1.539,6 tỷ đồng lên hơn 2.938,6 tỷ đồng, tương đương mức mở rộng gần 91% so với hiện tại.

Tỉ lệ thực hiện quyền được xác định là 100 : 90,8657, nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 100 quyền mua được quyền mua 90,8657 cổ phiếu mới.

Hiện nay, VFS có 4 cổ đông lớn gồm CTCP Đầu tư Tài chính Hòa An (17,08%), Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (9,92%), CTCP Amber Capital Holdings (7,33%) và ông Trần Anh Thắng (6,67%).

Ngày đăng ký cuối cùng để VSDC lập danh sách người sở hữu chứng khoán VFS thực hiện quyền mua là ngày 7/12/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua diễn ra từ ngày 14/12/2026 - 28/12/2026. Trong khi đó, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 14/12/2026 - 5/1/2027.

VFS dự kiến sử dụng 699,5 tỷ đồng cho tự doanh và 699,5 tỷ đồng cho vay margin (Ảnh: VFS).

Trái với động thái tăng mạnh vốn điều lệ, kết quả kinh doanh quý III/2026 của Chứng khoán Nhất Việt lại cho thấy sự đi xuống đáng kể về mặt lợi nhuận. Cụ thể, lãi sau thuế trong kỳ của công ty chỉ đạt 24,77 tỷ đồng, bốc hơi 37,12% so với quý III năm ngoái.

Về cơ cấu doanh thu quý III/2026, tổng nguồn thu hoạt động ghi nhận mức tăng thêm 15,54 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính đến từ mảng cho vay và phải thu với khoản lãi tăng 23,68 tỷ đồng, theo sau là lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 7,6 tỷ đồng. Ngược lại, nguồn thu từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) và mảng môi giới chứng khoán lại sụt giảm lần lượt 12,1 tỷ đồng và 3,86 tỷ đồng.

Áp lực chi phí phình to chính là yếu tố bào mòn lợi nhuận quý này của doanh nghiệp. Theo đó, chi phí hoạt động đội thêm 22,75 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước do khoản lỗ từ tài sản tài chính FVTPL tăng vọt 23,51 tỷ đồng.

Đồng thời, chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng thêm 6,97 tỷ đồng và 4,03 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 3,62 tỷ đồng do lợi nhuận trước thuế đi xuống.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của Chứng khoán Nhất Việt tăng trưởng 32% so với cùng kỳ, đạt mức 458 tỷ đồng. Dù vậy, gánh nặng từ chi phí hoạt động và chi phí tài chính đã kéo lợi nhuận sau thuế 9 tháng lùi về mức 80,7 tỷ đồng, giảm 23,8% so với 9 tháng đầu năm 2025.