Chứng khoán ngừng tăng

VN-Index giảm 10 điểm trong phiên đầu tuần. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi động tuần giao dịch mới (26/10) với diễn biến giằng co khi lực cầu và áp lực bán liên tục thay đổi vị thế. Sau 4 phiên tăng liên tiếp, VN-Index đã quay đầu điều chỉnh trong bối cảnh dòng tiền suy yếu và sắc đỏ lan rộng tại nhiều nhóm cổ phiếu.

Ngay từ đầu phiên sáng, chỉ số đại diện sàn HoSE đã xuất hiện những nhịp rung lắc quanh mốc tham chiếu. Tuy nhiên, lực cầu tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn nhanh chóng giúp VN-Index hồi phục, có thời điểm vượt 1.780 điểm, tương đương mức tăng hơn 7 điểm.

Dù vậy, đà tăng không duy trì được lâu. Áp lực chốt lời xuất hiện từ cuối phiên sáng, sau đó gia tăng trong phiên chiều, đặc biệt tại nhóm ngân hàng và chứng khoán, khiến VN-Index liên tục lùi sâu. Chỉ số có thời điểm giảm gần 12 điểm trước khi thu hẹp phần nào mức giảm về cuối phiên.

Kết phiên, VN-Index giảm 10,6 điểm (-0,6%) xuống 1.763,55 điểm; HNX-Index giảm 3,38 điểm (-1,3%) xuống 259,32 điểm; UPCoM-Index tăng nhẹ 0,02 điểm (+0,1%) lên 126,28 điểm

Thanh khoản thị trường tiếp tục suy yếu. Trên HoSE, giá trị khớp lệnh đạt gần 11.875 tỷ đồng, giảm khoảng 16% so với phiên trước. Tính chung cả 3 sàn, tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 14.658 tỷ đồng.

Độ rộng toàn thị trường nghiêng về bên bán với 403 mã giảm giá (gồm 18 mã giảm sàn) trong khi có 237 mã tăng giá (gồm 21 mã tăng trần) và 865 mã đứng giá.

Riêng rổ VN30 ghi nhận diễn biến tiêu cực hơn thị trường chung khi giảm hơn 17 điểm xuống 1.889 điểm. Trong nhóm này, có tới 22 mã giảm giá, chỉ 5 mã tăng và 3 mã đứng tham chiếu.

VN-Index quay đầu giảm trở lại. Ảnh: TradingView.

Áp lực điều chỉnh trong phiên hôm nay tập trung đáng kể tại nhóm ngân hàng, khi hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt mất giá.

Trong đó, VPB (-2,1%), EIB (-3,9%), SHB (-1,8%), HDB (-1,6%), BID (-1,5%), STB (-1,3%), MBB (-1,3%), VCB (-1,2%) và TCB (-1,2%) cùng đóng cửa trong sắc đỏ. Một số cổ phiếu khác như LPB (-2,5%), SSB (-4,5%) cũng chịu áp lực bán mạnh. Ngược lại, ACB và MSB đứng tham chiếu, trong khi OCB (+1,9%) là điểm sáng hiếm hoi.

Nhóm chứng khoán cũng ghi nhận diễn biến kém tích cực với VIX (-1,6%), SSI (-0,8%), VCI (-2,3%), SHS (-3,1%), ORS (-3,1%), VND (-1,5%), TCX (-1,5%) và VIB (-1,8%). Một số mã như CTS (+1,1%) và EVS (+0,4%) đi ngược xu hướng chung.

Tại nhóm bất động sản, diễn biến phân hóa xuất hiện ở các cổ phiếu đầu ngành. VIC (+0,2%) duy trì sắc xanh và góp phần nâng đỡ chỉ số, trong khi VHM (-0,6%), NVL (-0,5%), DXG (-3,4%), PDR (-3,7%) và KDH (-2,3%) đồng loạt giảm giá.

Nhóm công nghiệp cũng chịu sức ép với GEX (-3,3%), GMD (-3,2%), CII (-2,5%), VSC (-3,97%) và GEE (-2,90%). Trong khi đó, VGC (+4,04%) và VJC (+1,8%) ghi nhận diễn biến tích cực.

Ở nhóm tiêu dùng và công nghệ, FPT (-1,6%), MSN (-1,6%), MWG (-0,9%) cùng suy yếu, còn PNJ, VNM và VPL đứng tham chiếu.

Ngược lại, nhóm năng lượng trở thành điểm sáng khi GAS (+2,8%), BSR (+1,2%), PVD (+0,3%) và PLX (+0,6%) đồng loạt tăng giá.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối này duy trì trạng thái bán ròng trên cả 3 sàn với quy mô gần 892 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung chủ yếu tại FPT với giá trị bán ròng hơn 258 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu còn lại như HDB (-80 tỷ đồng), VPL (-69 tỷ đồng).

Ở chiều mua, MSN dẫn đầu với giá trị mua ròng hơn 72 tỷ đồng, tiếp đến là TCB (+64 tỷ đồng), VIC (+46 tỷ đồng).