Chứng khoán ngày đầu nâng hạng: Cổ phiếu vào rổ FTSE vẫn phân hóa

Sáu cổ phiếu vào FTSE All-World diễn biến trái chiều

Chốt phiên sáng 21/9, VN-Index giảm 0,51%, còn 1.806,44 điểm; HNX-Index giảm 0,13%, xuống 274,92 điểm. UPCoM-Index giữ sắc xanh, tăng 0,29%, lên 126,77 điểm. VN30 giảm 0,58%, trong khi VNMidcap giảm 0,24% và VNSmallcap giảm 0,16%, cho thấy nhóm vốn hóa lớn chịu sức ép rõ hơn.

Các mã cổ phiếu tăng giảm trong phiên sáng 21/9. Ảnh chụp màn hình

Tâm điểm chú ý là những cổ phiếu được bổ sung vào bộ chỉ số FTSE khi Việt Nam chuyển sang nhóm thị trường mới nổi thứ cấp. Theo danh sách do Dragon Capital tổng hợp, 27 mã được đưa vào FTSE Global All Cap; trong đó, sáu mã VCB, VIC, VHM, BID, HPG và VPB đồng thời góp mặt trong FTSE All-World.

Tuy nhiên, 6 cổ phiếu này không cùng tăng trong phiên sáng. BID tăng 1,96%, VPB tăng 1,09%, trong khi VCB giảm 1%, VIC giảm 1,33%, VHM giảm 1,55% và HPG giảm 1,62%. Bốn mã giảm, hai mã tăng cho thấy ngay trong nhóm gắn trực tiếp với kỳ vọng thu hút vốn sau nâng hạng, cung cầu vẫn phân hóa.

Đáng chú ý, VIC kéo VN-Index giảm khoảng 5,14 điểm, VHM lấy đi 1,86 điểm. Tổng tác động giảm của hai mã này mất khoảng 7 điểm, tương đương gần 76% mức giảm ròng 9,22 điểm của chỉ số. VCB và HPG cũng tác động tiêu cực, lần lượt làm giảm khoảng 1,04 điểm và 0,61 điểm. Ở chiều hỗ trợ, BID đóng góp khoảng 1,16 điểm, VPB khoảng 0,5 điểm.

Như vậy, sắc đỏ của VN-Index chịu ảnh hưởng lớn từ một số cổ phiếu có trọng số cao. Chỉ nhìn mức giảm của chỉ số sẽ khó nhận ra lực đỡ vẫn xuất hiện ở BID, VPB và một số mã khác. Dù vậy, sức mua tại các cổ phiếu tăng chưa đủ bù áp lực từ nhóm dẫn đầu chiều giảm.

Giao dịch cũng tập trung mạnh vào nhóm này. VHM đạt giá trị giao dịch 403,67 tỷ đồng, VPB đạt 333,58 tỷ đồng, VIC đạt 220,62 tỷ đồng, HPG đạt 141,1 tỷ đồng và VCB đạt 139,11 tỷ đồng. VHM đứng đầu bảng thống kê được cung cấp nhưng vẫn giảm giá, còn VPB tăng dù giá trị giao dịch thấp hơn. Mức độ sôi động vì thế cần được xem cùng khả năng hấp thụ lượng bán.

Sự phân hóa tiếp tục thể hiện ở các cổ phiếu khác trong FTSE Global All Cap. FPT tăng 1,69%, NVL tăng 0,39% nhưng SSI giảm 1,64%, HDB giảm 0,91%, STB giảm 0,9% và VIX giảm 0,76%. Riêng SSB giảm 6,85%, thuộc nhóm gây sức ép đáng kể lên chỉ số.

Trong nhận định trước phiên, ông Phan Tấn Nhật, Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường, Công ty CP Chứng khoán SHS, đã cảnh báo khả năng chốt lời ở những mã tăng mạnh, khi giá có thể phản ánh trước triển vọng doanh nghiệp. Vì vậy, cơ hội từ nâng hạng vẫn cần được đặt cạnh định giá và diễn biến riêng của từng cổ phiếu.

Vào rổ chỉ số chưa đồng nghĩa được mua ròng ngay

Giao dịch nước ngoài cuối phiên sáng tiếp tục cho thấy khoảng cách giữa kỳ vọng và diễn biến thực tế. Ghi nhận tạm kết phiên sáng, giá trị mua 485,78 tỷ đồng, giá trị bán 1.016,64 tỷ đồng, tương ứng bán ròng 530,86 tỷ đồng trong phạm vi thống kê hiển thị.

Các nhóm ngành ảnh hưởng trong phiên sáng 21/9. Ảnh chụp màn hình

VIC và VHM vừa gây sức ép lớn lên chỉ số, vừa đứng đầu danh sách bán ròng của khối ngoại, lần lượt đạt 178,27 tỷ đồng và 119,24 tỷ đồng. VCB bị bán ròng 40,17 tỷ đồng, VPB 37,63 tỷ đồng. Như vậy, một số cổ phiếu được bổ sung vào FTSE All-World vẫn chịu áp lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài trong ngày hiệu lực.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia chứng khoán, điều này chưa đủ để kết luận dòng vốn liên quan nâng hạng không xuất hiện. Số bán ròng là chênh lệch giữa tổng mua và tổng bán, không thể hiện riêng giao dịch của từng quỹ. Một cổ phiếu vẫn có thể được một nhóm nhà đầu tư mua vào nhưng bị nhóm khác bán ra với giá trị lớn hơn.

Trước tuần giao dịch, Công ty Chứng khoán Asean lưu ý phần lớn giao dịch cơ cấu đợt đầu đã diễn ra trước ngày hiệu lực. Do đó, phiên 21/9 cần được nhìn trong chuỗi giao dịch trước và sau nâng hạng, thay vì mặc định đây là ngày các quỹ mới bắt đầu mua.

Ngoài ra, theo FTSE Russell, quá trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào hệ thống chỉ số toàn cầu diễn ra qua bốn đợt, từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027. Lộ trình này cũng cho thấy tác động của nâng hạng cần được đánh giá qua nhiều giai đoạn.

Ở cấp độ từng cổ phiếu, FPT là trường hợp đáng chú ý. Mã này bị khối ngoại bán ròng 52,9 tỷ đồng nhưng vẫn tăng 1,69%, đạt giá trị giao dịch 208,98 tỷ đồng và đóng góp khoảng 2,52 điểm cho VN30. VPB cũng tăng giá dù bị bán ròng. Ngược lại, STB được mua ròng 8,87 tỷ đồng nhưng giảm 0,9%. Những diễn biến này cho thấy giao dịch nước ngoài không quyết định toàn bộ hướng đi của giá.

Trong khi đó, BSR tăng 3,31%, được khối ngoại mua ròng 26,38 tỷ đồng và đóng góp khoảng 1,08 điểm cho VN-Index. BSR không nằm trong danh sách 27 mã FTSE Global All Cap nêu trên. Sức mua tại cổ phiếu này cho thấy, dòng tiền vẫn tìm kiếm cơ hội ngoài nhóm được bổ sung vào rổ chỉ số.

Bảng phân ngành củng cố thêm sự chọn lọc, cụ thể bảo hiểm tăng 2,1%, năng lượng tăng 1,92%, phần mềm và dịch vụ tăng 1,53%; còn bất động sản giảm 1,17%, dịch vụ tài chính giảm 0,77%. Mặc dù chưa thể quy biến động từng ngành cho nâng hạng, nhưng có thể thấy thị trường chưa vận động theo một câu chuyện duy nhất.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên, Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng, nhận định nâng hạng mở đầu quá trình dịch chuyển dòng vốn và chưa có cơ sở cho rằng kỳ vọng đã phản ánh hết vào giá. Trong khi đó, ông Nguyễn Việt Anh, Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS, nhấn mạnh chất lượng nhịp tăng cần được thể hiện qua sự đồng thuận của nhóm vốn hóa lớn và các ngành dẫn dắt.

Nhìn vào phiên đầu tiên thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức nâng hạng cho thấy, với nhóm cổ phiếu vào rổ FTSE, cơ hội tiếp cận vốn đã rõ hơn, nhưng khả năng hấp thụ lượng bán, mức định giá và triển vọng lợi nhuận vẫn là những yếu tố quyết định sự bền vững của giá.

Kết thúc phiên sáng 21/9, tổng giá trị giao dịch trên ba sàn đạt 6.846,32 tỷ đồng, với 260,49 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 1.413,33 tỷ đồng, tương ứng 42,07 triệu cổ phiếu. Khối ngoại bán ròng 530,86 tỷ đồng, với giá trị mua vào 485,78 tỷ đồng và bán ra 1.016,64 tỷ đồng.