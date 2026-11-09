Chứng khoán ngày 9/11: Cổ phiếu chứng khoán giảm sâu, VN-Index mất hơn 11 điểm

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng khối lượng giao dịch 3 sàn giảm so với phiên trước, đạt hơn 750 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 14.928 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều bán ròng trên cả 3 sàn hơn 822 tỷ đồng, tập trung vào các mã HPG (130,12 tỷ đồng), VIC (89,7 tỷ đồng), PNJ (84,35 tỷ đồng), FPT (84,04 tỷ đồng), VHM (65,61 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm VPB (84,86 tỷ đồng), MBB (61,47 tỷ đồng), TCB (32,74 tỷ đồng), POW (23,25 tỷ đồng), DXG (18,44 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này giảm so với phiên trước, đạt hơn 10.152 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 1,37 điểm gồm: VPB, ACB, BID, POW, MBB, NVL, FPT, VBB, DBC, SAB.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 7,55 điểm của VN-Index gồm: VHM, MCH, STB, GAS, HPG, MSN, MWG, HDB, VNM, LPB.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc xanh, tăng 0,37%, chủ yếu từ mã FPT, ELC, ITD... Một vài mã giảm gồm SBD...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc đỏ có mức giảm 1,87%, chủ yếu từ các mã TCX, VCK, SSI, VPX, VIX, HCM, VCI, NVD, MBS, SHS, ORS, DSE, BSI… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm BMS, TVS, EVS…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa giảm 0,29%, chủ yếu từ các mã CTG, TCB, HDB, STB, LPB, MSB, SHB, VIB, NVB, TPB, ABB, BAB… Các mã tăng gồm BID, VPB, MBB, ACB, EIB, TIN, PGB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức giảm 0,56%, chủ yếu từ các mã VIC, VHM, KSF, BCM, VPI, KDH, SJS, DXG, TCH, SIP, TAL, PDR… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm VRE, NVL, VC3, LSG, NTC, HDC, QCG, CRE, NTL, SZB, HPX, TIP, TDC, CKG…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo và đóng cửa giảm 0,75%, chủ yếu từ các mã BSR, PLX, PVS, OIL, GSP, POS, COM, AAH, PPT, DOP… Một vài mã tăng gồm PVT, MVB, PEG, CLM, TMB, PVC, VTO, CST, TVD, TD6, NBC, HLC…

Diễn biến cổ phiếu các nhóm ngành ngày 9/11. (Nguồn: VietstockFinance)

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức giảm 0,51%, chủ yếu từ các mã HPG, GVR, KSV, DCM, DPM, PHR, DHC, BFC, PTB, TDP, DNP, AAA, LIC, VLB, TRC… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm MSR, BMP, NTP, TVN, NKG, VIF, VCS, DPR, DDV, RTB, PAT, FIC…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc xanh chiếm đa số, tăng 0,03%, chủ yếu từ các mã PRE, PTI, ABI… Một vài mã giảm gồm VNR, PGI, BMI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tiêu cực, giảm 1,44%, chủ yếu từ các mã MWG, HUT, PNJ, VVS, HTM, CTF, TLP, SVC, HAX, SHN, BTT… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm FRT, DGW, PET, PSD, HAM, HTL, PVI, HSV, GPC, TTH…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa trong sắc đỏ, VNXALL-Index giảm 19,57 điểm (-0,71%), xuống mức 2.722,37 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 702,96 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 13.911,36 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 149 mã tăng giá, 97 mã đứng giá và 207 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 255,24 điểm, giảm 1,49 điểm (-0,58%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 50,54 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 620,2 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 60 mã tăng giá, 55 mã đứng giá và 74 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa giảm 3,46 điểm (-0,79%), xuống mức 437,03 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 33,39 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 485,12 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 12 mã tăng giá, 4 mã đứng giá và 14 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 121,45 điểm, giảm 0,3 điểm (-0,25%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 21,67 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 481,56 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 102 mã tăng giá, 98 mã đứng giá và 74 mã giảm giá.

* Tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 11,04 điểm (-0,64%), xuống mức 1.714,32 điểm. Thanh khoản đạt hơn 678,51 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 13.826,48 tỷ đồng. Toàn sàn có 129 mã tăng, 58 mã đứng giá và 187 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 giảm 16,26 điểm (-0,88%) và dừng tại mức 1.830,13 điểm. Thanh khoản đạt hơn 258,97 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 7.276,83 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 7 mã tăng, 3 mã đi ngang và 20 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là NVL (hơn 19,76 triệu đơn vị), VPB (hơn 17,81 triệu đơn vị), MBB (hơn 10,62 triệu đơn vị), POW (hơn 9,22 triệu đơn vị), ACB (hơn 8,1 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là SMA (+6,99%), HAS (+6,98%), CLW (+6,93%), PIT (+6,9%), TSA (+6,73%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là CMV (-6,96%), BTT (-6,92%), HU1 (-6,91%), COM (-6,9%), HHP (-5,87%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 208.093 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 38.065,84 tỷ đồng.