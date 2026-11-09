Chứng khoán ngày 9/11: Áp lực bán lấn át, VN-Index lùi về sát vùng hỗ trợ

VN-Index giảm hơn 11 điểm

Sau 2 tuần liên tiếp giảm điểm, thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên hôm nay. VN-Index giảm điểm từ đầu phiên về vùng giá 1.700 điểm với thanh khoản ở mức thấp. Thị trường sau đó phục hồi nhẹ trong phiên chiều, thanh khoản cải thiện. Kết phiên, VN-Index giảm 11,04 điểm (-0,63%) về mức 1.714,32 điểm, trên hỗ trợ 1.700 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 9/11

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 181 mã giảm giá, 58 mã giữ giá tham chiếu và 125 mã tăng giá.

Những nỗ lực ở cuối phiên chưa thể giúp lấy lại sắc xanh cho VN-Index, khi có tới 25/35 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Thủy sản, y tế và dược phẩm là 3 nhóm ngành tăng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, thiết bị điện, phân bón và chứng khoán là 3 nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -16,26 điểm, về mức 1.830,13 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 20 mã giảm giá, 7 mã tăng giá và 3 mã giữ giá.

Nhịp độ giao dịch sụt giảm đáng kể trong ngày thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-19%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HOSE đạt 678 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 13,826 tỷ đồng, giảm 26,62% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm 1,49 điểm, về mức 255,24 điểm, còn UPCoM-Index giảm 0,3 điểm, về mức 121,45 điểm.

Nhà đầu tư ngoại nhanh chóng quay trở lại đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -806 tỷ đồng. Trong đó, HPG (-130 tỷ đồng), VIC (-90 tỷ đồng), PNJ (-84 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, VPB (85 tỷ đồng), MBB (61 tỷ đồng) và TCB (33 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 12 tỷ đồng.

Lực cầu cuối phiên giúp thị trường thu hẹp đà giảm

Tâm lý thận trọng bao trùm phiên giao dịch đầu tuần, khiến VN-Index vận động dưới tham chiếu trong phần lớn thời gian. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực bán, song lực cầu cải thiện về cuối phiên đã giúp chỉ số thu hẹp khoảng một nửa mức giảm trong ngày. VIC cũng hồi phục về sát giá tham chiếu, góp phần giảm sức ép lên thị trường.

VHM, MCH và STB là 3 cổ phiếu tác động tiêu cực nhất tới VN-Index. Ở chiều ngược lại, VPB, ACB và BID đóng góp tích cực nhất, giúp hạn chế đà giảm của chỉ số. Nhịp hồi phục khi tiến gần vùng 1.700 điểm cho thấy lực cầu vẫn hiện diện tại vùng giá thấp, hỗ trợ thị trường tìm lại trạng thái cân bằng và giữ lại phần lớn thành quả của phiên phục hồi mạnh giữa tuần trước.

Áp lực bán thể hiện rõ tại nhóm chứng khoán khi toàn bộ cổ phiếu trong nhóm đóng cửa dưới tham chiếu. VND, VIX, VCI và SSI nằm trong số các mã giảm mạnh nhất, với mức giảm trên 2%. Diễn biến này cho thấy, dòng tiền vẫn thận trọng với nhóm cổ phiếu có độ nhạy cao trước biến động thị trường.

VN-Index thu hẹp đà giảm về cuối phiên 9/11 khi lực cầu cải thiện, song vẫn đóng cửa dưới tham chiếu. Ảnh: Đức Thanh

Trong khi đó, nhóm ngân hàng phân hóa mạnh. STB, LPB, HDB và TPB chịu sức ép điều chỉnh, còn VPB, ACB, MBB và BID tăng ngược chiều thị trường, dù biên độ đều dưới 1%. Sự nâng đỡ từ một số cổ phiếu ngân hàng giúp chỉ số hạn chế mức giảm, nhưng chưa đủ tạo sức lan tỏa rộng.

Tại nhóm bất động sản, QCG, NVL, HDG và LDG giữ được sắc xanh, trong khi VHM, NLG và KDH giảm giá. Sự phân hóa giữa các cổ phiếu tiếp tục phản ánh tính chọn lọc của dòng tiền, trong bối cảnh thị trường thiếu động lực dẫn dắt rõ nét.

Về kỹ thuật, VN-Index đang trong trạng thái tích lũy với biên độ hẹp và giao dịch dưới các đường trung bình ngắn, trung hạn. Vùng 1.700 điểm được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, tương ứng đường xu hướng nối các đáy tháng 3, tháng 7 và tháng 10/2026. Khả năng giữ vững vùng này có ý nghĩa đối với việc duy trì trạng thái cân bằng sau nhịp điều chỉnh.

Tuy nhiên, tín hiệu tích cực cần được củng cố bằng việc chỉ số vượt đường xu hướng giảm hình thành từ tháng 9. Diễn biến của nhóm ngân hàng và các cổ phiếu thuộc Vingroup sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng này.

Nhìn chung, thị trường đang tìm điểm cân bằng sau giai đoạn giảm và phục hồi, song chất lượng dòng tiền còn yếu. Nhiều nhóm ngành vẫn trong xu hướng suy giảm hoặc tích lũy kéo dài, khiến cơ hội đầu tư vượt trội chưa xuất hiện rõ nét./.