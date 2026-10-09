Chứng khoán ngày 9/10: Khối ngoại bán ròng hơn 9.700 tỷ đồng, VN-Index mất gần 4 điểm

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng khối lượng giao dịch 3 sàn đạt hơn 1.019 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 29.138 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh trên cả 3 sàn hơn 9.732 tỷ đồng, tập trung vào các mã MCH (9.593,66 tỷ đồng), HDB (226,81 tỷ đồng), FPT (120,64 tỷ đồng), ACB (69,78 tỷ đồng), VCI (60,81 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm VHM (161,66 tỷ đồng), SHB (122,75 tỷ đồng), NVL (77,91 tỷ đồng), TCB (65,02 tỷ đồng), CTG (47,98 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này đạt hơn 14.694 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 4,64 điểm gồm: HDB, TCB, VPB, VHM, CTG, NVL, MBB, VPL, GEE, VIX.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 8,22 điểm của VN-Index gồm: VIC, BSR, GVR, GAS, FPT, BVH, ACB, SSB, VCK, BCM.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc đỏ, giảm 2,96%, chủ yếu từ mã FPT, ELC, HPT... Một vài mã tăng gồm SBD, CMT...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc đỏ có mức giảm 0,17%, chủ yếu từ các mã TCX, VCK, SSI, HCM, CTS, TVS, BMS, VUA, EVS… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm VPX, VIX, VND, SHS, DSE, ORS, FTS, BSI, DSC, VDS, AGR, AAS, BVS…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa tăng 0,53%, chủ yếu từ các mã VCB, CTG, TCB, VPB, MBB, LPB, HDB, NVB, BAB, TIN… Các mã giảm gồm ACB, SSB, MSB, SHB, VIB, TPB, NAB, EVF, KLB, VAB, PGB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức giảm 0,51%, chủ yếu từ các mã VIC, BCM, VPI, SJS, NLG, SNZ, NTC, SZC, CRE, PXL, AGG… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm VHM, KSF, VRE, NVL, KBC, KDH, IDC, DXG, SIP, TAL, PDR, TCH…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo và đóng cửa giảm 1,68%, chủ yếu từ các mã BSR, PLX, PVS, PVD, PVT, PVP, MVB, PVC, VTO, GSP, VIP, TMB… Một vài mã tăng gồm OIL, PEG, POS, PVB, PPT, HLC, PMS, AAH…

Diễn biến cổ phiếu các nhóm ngành ngày 9/10. (Nguồn: VietstockFinance)

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức giảm 1,1%, chủ yếu từ các mã HPG, GVR, KSV, DPM, HSG, TVN, VCS, HT1, PGR, DHC, BFC, DHB… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm MSR, DCM, BMP, NTP, VIF, NKG, PTB, AAA, TDP, DDV, CSV…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc đỏ chiếm đa số, giảm 1,64%, chủ yếu từ các mã BVH, PVI, BIC, MIG, BMI, BHI… Một vài mã tăng gồm PTI, PGI, BLI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tích cực, tăng 0,15%, chủ yếu từ các mã MWG, FRT, DGW, VVS, SHN, PSD, HAX, HAM, TSC, HTL… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm PNJ, PET, HHS, HTM, VXT, LPT, TTH…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay diễn biến phân hóa, VNXALL-Index đóng cửa tăng 3,54 điểm (+0,13%), lên mức 2.742,78 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 883,42 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 18.164,01 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 152 mã tăng giá, 107 mã đứng giá và 198 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 261,60 điểm, tăng 5,38 điểm (+2,1%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 70,11 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 1.038,8 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 60 mã tăng giá, 67 mã đứng giá và 70 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa tăng 3,01 điểm (+0,7%), lên mức 432,43 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 54,37 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 847,84 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 11 mã tăng giá, 6 mã đứng giá và 13 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 124,24 điểm, giảm 0,97 điểm (-0,77%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 37,64 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 556,41 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 106 mã tăng giá, 114 mã đứng giá và 123 mã giảm giá.

* Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 3,88 điểm (-0,22%), xuống mức 1.735,09 điểm. Thanh khoản đạt hơn 911,32 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 27.542,81 tỷ đồng. Toàn sàn có 130 mã tăng, 63 mã đứng giá và 175 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 giảm 3,57 điểm (-0,19%) và dừng tại mức 1.873,43 điểm. Thanh khoản đạt hơn 468,19 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 20.768,35 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 11 mã tăng, 3 mã đi ngang và 16 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là NVL (hơn 73,09 triệu đơn vị), VIX (hơn 45,71 triệu đơn vị), VPB (hơn 20,15 triệu đơn vị), VND (hơn 17,61 triệu đơn vị), TCB (hơn 15,2 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là SHA (+6,96%), NNC (+6,92%), STG (+6,92%), VSI (+6,92%), PNJ (+6,85%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là HDB (-20%), TPC (-6,95%), DHC (-6,89%), KOS (-6,76%), HAS (-6,72%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 274.635 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 51.597,91 tỷ đồng.