Chứng khoán ngày 7/10: VN-Index giảm hơn 5 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thanh khoản toàn thị trường giảm so với phiên trước đó, tổng khối lượng giao dịch 3 sàn đạt hơn 670 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 16.587 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn hơn 934 tỷ đồng, tập trung vào các mã PNJ (399,17 tỷ đồng), TCB (111,1 tỷ đồng), HDB (88,98 tỷ đồng), FPT (66,58 tỷ đồng), VIX (43,3 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm MSN (44,37 tỷ đồng), BSR (36,85 tỷ đồng), VIB (32,32 tỷ đồng), MCH (30,36 tỷ đồng), FRT (27,63 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này giảm so với phiên trước, đạt hơn 12.473 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 5,24 điểm gồm: MSN, GVR, BSR, MWG, MCH, VPB, SSB, VIB, FRT, GMD.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 8,57 điểm của VN-Index gồm: VIC, VHM, LPB, VPL, GAS, TCX, STB, HPG, VRE, FPT.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc đỏ, giảm 1,11%, chủ yếu từ mã FPT, ELC, PIA...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc đỏ có mức giảm 1,17%, chủ yếu từ các mã TCX, VCK, SSI, VPX, HCM, VIX, VCI, VND, MBS, SHS… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm DSC, AAS, TVB, IVS, PSI…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa giảm 0,33%, chủ yếu từ các mã VCB, BID, CTG, TCB, MBB, LPB, STB, SHB, NVB, ABB, NAB, BAB… Các mã tăng gồm VPB, HDB, ACB, SSB, MSB, VIB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức giảm 0,86%, chủ yếu từ các mã VIC, VHM, KSF, VRE, NVL, SJS, DXG, TAL, TCH, RGG, CEO… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm BCM, KBC, KDH, IDC, SIP, NLG, IJC, VC3, LSG, SZC, DXS, CRE…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc xanh chủ đạo và đóng cửa tăng 1,23%, chủ yếu từ các mã BSR, PVT, PVP, VTO, GSP, CLM, VIP, POS, CST, PVB, TVD… Một vài mã giảm gồm PVD, PVC…

Diễn biến cổ phiếu các nhóm ngành ngày 7/10. (Nguồn: VietstockFinance)

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức tăng 2,3%, chủ yếu từ các mã GVR, MSR, KSV, DCM, BMP, NTP, TVN, VIF, HT1, PHR, BFC, DPR, DHB… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm HPG, HSG, VCS, ACG, NKG, PTB, VLB, RTB, PAT, HHP, VTZ…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc xanh chiếm đa số, tăng 0,52%, chủ yếu từ các mã BVH, BIC, MIG, PRE, BMI… Một vài mã giảm gồm PVI, PTI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tích cực, tăng 1,72%, chủ yếu từ các mã MWG, FRT, HUT, CTF, SHN, PSD, PTM, DST, KDM, BIG… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm DGW, PNJ, PET, HHS, VVS, HTM, TLP, SVC, HAX, HTC…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa trong sắc đỏ chủ đạo, VNXALL-Index giảm 8,75 điểm (-0,32%), xuống mức 2.768,22 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 626,28 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 15.419,84 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 194 mã tăng giá, 87 mã đứng giá và 174 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 259,82 điểm, giảm 5,71 điểm (-2,15%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 54,01 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 831,49 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 81 mã tăng giá, 49 mã đứng giá và 66 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa tăng 3,6 điểm (+0,83%), lên mức 436,3 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 35,58 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 621,25 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 16 mã tăng giá, 4 mã đứng giá và 10 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 125,19 điểm, giảm 0,04 điểm (-0,03%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 28,04 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 678,7 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 101 mã tăng giá, 92 mã đứng giá và 84 mã giảm giá.

* Tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 5,69 điểm (-0,32%), xuống mức 1.753,39 điểm. Thanh khoản đạt hơn 597,34 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 15.226,19 tỷ đồng. Toàn sàn có 150 mã tăng, 64 mã đứng giá và 151 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 giảm 4,62 điểm (-0,24%) và dừng tại mức 1.894,2 điểm. Thanh khoản đạt hơn 260,84 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 9.292,16 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 11 mã tăng, 0 mã đi ngang và 19 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là MSB (hơn 18,73 triệu đơn vị), MSN (hơn 15,56 triệu đơn vị), VPB (hơn 15,44 triệu đơn vị), VSC (hơn 12,14 triệu đơn vị), PVT (hơn 10,56 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là CRE (+7%), YEG (+6,96%), VOS (+6,96%), ASP (+6,78%), HID (+6,76%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là GMD (-30,51%), KDH (-8,75%), HAS (-6,95%), VCA (-6,92%), DRH (-6,87%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 258.401 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 48.984,01 tỷ đồng.