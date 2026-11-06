Chứng khoán ngày 6/11: VN-Index giảm hơn 15 điểm, khối ngoại mua ròng trở lại

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng khối lượng giao dịch 3 sàn tăng so với phiên trước, đạt hơn 1.088 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 20.166 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng trên cả 3 sàn hơn 435 tỷ đồng, tập trung vào các mã KDH (170,95 tỷ đồng), VND (99,4 tỷ đồng), VIX (93,38 tỷ đồng), MSN (85,78 tỷ đồng), VIC (75,09 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã bán ròng nhiều trong phiên này gồm FPT (151,39 tỷ đồng), VCB (110,81 tỷ đồng), MBB (43,74 tỷ đồng), MCH (41,7 tỷ đồng), BSR (32,98 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này tăng so với phiên trước, đạt hơn 15.152 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 2,73 điểm gồm: MSN, CTG, VPL, STB, VPB, VND, KDH, REE, VIX, VNM.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 13,14 điểm của VN-Index gồm: VIC, VHM, VCB, MCH, FPT, GVR, LPB, HPG, MBB, BID.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc đỏ, giảm 3.84%, chủ yếu từ mã FPT, ELC... Một vài mã tăng gồm ITD...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc xanh có mức tăng 0,48%, chủ yếu từ các mã TCX, VCK, VIX, VCI, VND, MBS, SHS, DSE, BSI, FTS, CTS, VDS, BMS, BVS… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm VPX, HCM, ORS, ABW, AGR, DSC, AAS, VFS, APG, EVS, SBS, TVB…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa giảm 0,57%, chủ yếu từ các mã VCB, BID, MBB, TCB, ACB, LPB, MSB, VIB, SSB, TPB, OCB, EIB, ABB… Các mã tăng gồm CTG, VPB, HDB, STB, SHB, NVB, EVF, TIN…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức giảm 1,33%, chủ yếu từ các mã VIC, VHM, KSF, VRE, BCM, KBC, NVL, VPI, SJS, CRV, IDC… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm KDH, DXG, TCH, PDR, TAL, NLG, DIG, SNZ, CEO, LSG, DXS, KHG…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo và đóng cửa giảm 0,75%, chủ yếu từ các mã BSR, PLX, PVS, PVD, PVT, POS, VIP, PVB, TD6, HLC, PSB, AAH… Một vài mã tăng gồm PVP, MVB, PEG, CLM, TMB, CST, MGC, PPY…

Diễn biến cổ phiếu các nhóm ngành ngày 6/11. (Nguồn: VietstockFinance)

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức giảm 1,34%, chủ yếu từ các mã HPG, GVR, KSV, DCM, BMP, NTP, HSG, PHR, TVN, NKG, HT1, VCS, ACG, DPR… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm MSR, DHC, BFC, LIC, PAT, FIC, APH, VFG, DRG, NHH, HAP, GVT, BCA…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc đỏ chiếm đa số, giảm 0,47%, chủ yếu từ các mã BVH, PVI, BIC, MIG, PRE, BMI… Một vài mã tăng gồm PGI, ABI, AIC, BLI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tiêu cực, giảm 1,31%, chủ yếu từ các mã MWG, FRT, DGW, PET, PNJ, VVS, CTF, PSD, HAX, HAM, STH… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm HUT, HHS, KDM, CMV, ST8…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa trong sắc đỏ chủ đạo, VNXALL-Index giảm 18,7 điểm (-0,68%), xuống mức 2.741,94 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 1.034,35 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 19.176,21 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 124 mã tăng giá, 99 mã đứng giá và 229 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 256,73 điểm, tăng 0,12 điểm (+0,05%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 80,6 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 1.135,81 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 58 mã tăng giá, 66 mã đứng giá và 73 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa giảm 0,07 điểm (-0,02%), xuống mức 440,49 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 67,26 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 999,42 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 8 mã tăng giá, 7 mã đứng giá và 15 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 121,75 điểm, giảm 0,73 điểm (-0,6%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 35,04 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 472,82 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 108 mã tăng giá, 102 mã đứng giá và 129 mã giảm giá.

* Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 15,37 điểm (-0,88%), xuống mức 1.725,36 điểm. Thanh khoản đạt hơn 984,18 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 18.799,44 tỷ đồng. Toàn sàn có 101 mã tăng, 55 mã đứng giá và 212 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 giảm 18,84 điểm (-18,84%) và dừng tại mức 1.846,39 điểm. Thanh khoản đạt hơn 330,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 9.153,71 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 10 mã tăng, 1 mã đi ngang và 19 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là VIX (hơn 93,87 triệu đơn vị), VND (hơn 40,45 triệu đơn vị), SHB (hơn 32,67 triệu đơn vị), DXG (hơn 31,62 triệu đơn vị), KDH (hơn 28,47 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là PIT (+6,99%), SMA (+6,88%), SVD (+6,36%), SC5 (+6,25%), CMV (+6,13%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là YBM (-7%), COM (-6,99%), VNG (-6,98%), HHP (-6,94%), FDC (-6,87%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 225.038 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 41.521,11 tỷ đồng.