Chứng khoán ngày 5/11: VN-Index nối dài đà hồi phục nhưng dòng tiền vẫn dè dặt

VN-Index tăng gần 8 điểm

Thị trường có phiên thứ 2 liên tiếp phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh với thanh khoản trên mức trung bình. Tiếp đà tăng điểm phiên trước, VN-Index tăng điểm đầu phiên hôm nay hướng đến vùng giá quanh 1.750 điểm. Sau đó áp lực điều chỉnh, rung lắc gia tăng. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.730 điểm và phục hồi. Kết phiên VN-Index tăng 7,71 điểm (+0,44%) lên mức 1.740,73 điểm, trên hỗ trợ 1.700 điểm.

Thị trường đóng cửa tăng điểm giúp độ rộng thị trường hôm nay tích cực hơn khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 137 mã giảm giá, 64 mã giữ giá tham chiếu và 137 mã tăng giá.

Về nhóm ngành, độ mở thị trường tương đối cân bằng với 11/18 ngành tăng điểm, trong đó truyền thông tăng gần 3%, theo sau là ô tô & phụ tùng và du lịch & giải trí. Ở chiều ngược lại, ngành công nghệ thông tin giảm trên 1%.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng +3,16 điểm, lên mức 1.865,23 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn, với 14 mã tăng giá, 12 mã giảm giá và 1 mã giữ giá.

Đà tăng của thị trường chững lại với thanh khoản khớp lệnh thấp hơn so với phiên giao dịch trước đó. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 747 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 15.829 tỷ đồng giảm 11,84% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -1,27 điểm, về mức 256,61 điểm; còn UPCoM-Index giảm -0,13 điểm, về mức 122,48 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 225 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 171 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu VIX được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 452 tỷ đồng. Theo sau, CTG và VIC là mã tiếp theo được gom mạnh 101 và 54 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, hai cổ phiếu ngân hàng là VCB và VHM bị bán ròng mạnh lần lượt 89 tỷ đồng và 76 tỷ đồng. Theo sau, VPB bị bán 56 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 65 tỷ đồng.

Dòng tiền phân hóa, đà tăng thiếu đồng thuận

Phiên giao dịch hôm nay ghi nhận diễn biến tích cực trong phần lớn thời gian, song áp lực chốt lời gia tăng về cuối phiên khiến đà tăng của thị trường thu hẹp đáng kể. VN-Index có thời điểm vượt mốc 1.753 điểm ngay sau khi mở cửa nhờ lực cầu tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, áp lực bán dần xuất hiện khiến chỉ số liên tục thu hẹp đà tăng, thậm chí có thời điểm đảo chiều giảm trước khi lực cầu cải thiện trở lại, giúp thị trường đóng cửa tăng 7,71 điểm.

Diễn biến giữa các nhóm ngành tiếp tục có sự phân hóa. Nhóm bất động sản là một trong những điểm sáng khi nhiều cổ phiếu duy trì sắc xanh, nổi bật như KDH tăng 4%, HDC tăng 3,2%, DIG tăng 2,5% và DXG tăng 1,9%. Nhóm chứng khoán cũng ghi nhận một số mã tăng khá như VIX, TCX và VND, trong khi HCM, VCI và CTS chịu áp lực điều chỉnh.

VN-Index duy trì sắc xanh phiên thứ hai liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Tại nhóm ngân hàng, dòng tiền có sự phân hóa khi CTG, MBB, STB, HDB và TCB duy trì sắc xanh, trong khi một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, VPB và BID giao dịch kém tích cực. Đáng chú ý, nhóm dầu khí tiếp tục chịu áp lực bán với PVS, PVT, PVD và GAS đồng loạt giảm giá, góp phần thu hẹp mức tăng chung của thị trường.

Hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên tâm lý thị trường khi khối này duy trì trạng thái bán ròng phiên thứ 10 liên tiếp. Lực bán tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, VHM và VPB. Ở chiều ngược lại, VIX thu hút dòng vốn ngoại với giá trị mua ròng nổi bật, bên cạnh CTG và VIC.

Thanh khoản thị trường cũng có dấu hiệu suy giảm so với phiên trước. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn duy trì sự thận trọng, đặc biệt khi thị trường tiến gần các vùng kháng cự ngắn hạn.

Nhìn chung, phiên giao dịch cho thấy nhịp hồi phục của thị trường vẫn được duy trì nhưng chưa thực sự vững chắc. Mặc dù độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực, áp lực chốt lời gia tăng cùng hoạt động bán ròng kéo dài của khối ngoại khiến đà tăng thiếu sự đồng thuận. Dòng tiền tiếp tục có xu hướng luân chuyển giữa các nhóm ngành, tập trung vào những cổ phiếu có động lực riêng thay vì lan tỏa rộng.

Về xu hướng ngắn hạn, VN-Index đang vận động trong trạng thái tích lũy, với sự giằng co giữa lực cung và lực cầu. Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy thị trường chưa hình thành xu hướng rõ ràng, trong khi vùng 1.740 - 1.770 điểm tiếp tục đóng vai trò là biên độ dao động đáng chú ý. Khả năng duy trì đà hồi phục sẽ phụ thuộc vào sự cải thiện của thanh khoản và mức độ đồng thuận của dòng tiền trong những phiên tới./.