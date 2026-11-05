Chứng khoán ngày 5/11: Cổ phiếu bất động sản khởi sắc, VN-Index tăng gần 8 điểm

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Tổng khối lượng giao dịch 3 sàn giảm so với phiên trước, đạt hơn 859 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 17.499 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn hơn 225 tỷ đồng, tập trung vào các mã VCB (89,01 tỷ đồng), VHM (75,74 tỷ đồng), VPB (56,19 tỷ đồng), MSN (49,74 tỷ đồng), MSB (48,62 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm VIX (452,23 tỷ đồng), CTG (101,16 tỷ đồng), VIC (54,02 tỷ đồng), MBB (27,73 tỷ đồng), DXG (23,68 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này giảm so với phiên trước, đạt hơn 13.892 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 10,56 điểm gồm: VIC, CTG, STB, VPL, MBB, TCX, HDB, VIX, VJC, HVN.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 3,82 điểm của VN-Index gồm: VCB, VPB, GAS, FPT, HPG, BID, VCK, MSN, MCH, VIB.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm diễn biến tiêu cực, giảm 1,82%, chủ yếu từ mã FPT... Một số mã tăng gồm ELC, ITD, SBD, CMT...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này đóng cửa tăng 0,43%, chủ yếu từ các mã TCX, VIX, VND, SHS, ABW, AGR, DSC,VDS, BMS… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm VCK, VPX, HCM, VCI, MBS, ORS, BSI, FTS, CTS, TVS, BVS...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này nghiêng về sắc xanh, tăng 0,14%, chủ yếu từ các mã CTG, MBB, TCB, HDB, STB, ACB, LPB, TPB, OCB, ABB… Một số mã giảm gồm VCB, BID, VPB, SHB, VIB, EIB, BAB...

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức tăng 1,21%, chủ yếu từ các mã VIC, VHM, KBC, VPI, KDH, DXG, TCH, SIP, PDR, TAL, NLG, VCR, DXG, DNZ, CEO… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm KSF, BCM, IJC, VC3…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo và đóng cửa giảm 0,12%, chủ yếu từ các mã PVS, PVD, PVT, PVP, CLM, PVC, POS, VIP, VTV, PVB, AAH… Một vài mã tăng gồm PLX, OIL, MVB, PEG, TMB, GSP, CST…

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức tăng 0,27%, chủ yếu từ các mã MSR, KSV, BMP, PHR VIF, VCS, DHC, DPR, BFC, DHB, CSV, TRC… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm HPG, GVR, DCM, DPM, NTP, HSG, TVN, PTB…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc xanh chiếm đa số, tăng 0,14%, chủ yếu từ các mã BIC, PGI, ABI, BLI… Một vài mã giảm gồm PVI, MIG, PRE, BMI, AIC…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tích cực, tăng 0,33%, chủ yếu từ các mã MWG, PNJ, HHS, CTF, SVC, HAX, TSC, STH… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm FRT, HUT, DGW, PET, VVS, HTM, SHN, HTC, HAM…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay diễn biến phân hóa, VNXALL-Index tăng 11,09 điểm (+0,4%), lên mức 2.760,54 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 784,86 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 15.963 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 191 mã tăng giá, 102 mã đứng giá và 167 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 256,61 điểm, giảm 1,27 điểm (-0,49%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 68,47 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 943,27 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 65 mã tăng giá, 63 mã đứng giá và 73 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa giảm 1,38 điểm (-0,31%), xuống mức 440,56 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 55,56 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 787,89 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 7 mã tăng giá, 9 mã đứng giá và 14 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 122,48 điểm, giảm 0,13 điểm (-0,11%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 44,14 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 726,52 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 129 mã tăng giá, 86 mã đứng giá và 90 mã giảm giá.

* Tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 7,71 điểm (+0,44%), lên mức 1.740,73 điểm. Thanh khoản đạt hơn 747,37 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 15.829,78 tỷ đồng. Toàn sàn có 168 mã tăng, 64 mã đứng giá và 139 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 tăng 3,16 điểm (+0,17%) và dừng tại mức 1.865,23 điểm. Thanh khoản đạt hơn 267,65 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 8.129,52 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 14 mã tăng, 4 mã đi ngang và 12 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là VIX (hơn 54,43 triệu đơn vị), SSI (hơn 47,03 triệu đơn vị), SHB (hơn 46,9 triệu đơn vị), DXG (hơn 38,6 triệu đơn vị), HPG (hơn 38,46 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là TCO (+6,99%), TCX (+6,98%), PIT (+6,96%), CTS (+6,96%), SAM (+6,96%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là PC1 (-11,44%), STG (-6,97%), DVV (-6,94%), COM (-6,93%), FDC (-6,92%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 169.493 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 31.732,36 tỷ đồng.