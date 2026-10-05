Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thanh khoản toàn thị trường giảm so với phiên trước đó, tổng khối lượng giao dịch 3 sàn đạt hơn 661 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 15.105 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn hơn 283 tỷ đồng, tập trung vào các mã TCB (146,71 tỷ đồng), VHM (114,21 tỷ đồng), PNJ (89,9 tỷ đồng), VNM (44,38 tỷ đồng), ACB (37,1 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm HPG (63,89 tỷ đồng), DGW (57,45 tỷ đồng), GMD (37,24 tỷ đồng), GEX (28,76 tỷ đồng), SSI (25,26 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này giảm so với phiên trước, đạt hơn 10.126 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 18,51 điểm gồm: VIC, LPB, HPG, VHM, GEE, MWG, TCB, SSB, MCH, MSN.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 2,31 điểm của VN-Index gồm: VPL, HDB, BID, VPX, VCB, CTG, STB, PNJ, VPI, HVN.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc đỏ, giảm 0,4%, chủ yếu từ mã FPT, ELC, ITD, CMT...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc đỏ có mức giảm 0,63%, chủ yếu từ các TCX, VCK, SSI, VPX, HCM, VCI, MBS, SHS, DSE, ORS, TVS, VDS… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm VIX, VND, BSI, AGR, DSC, BVS, TCI, APG, EVS, IVS, PSI…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa tăng 0,37%, chủ yếu từ các mã TCB, VPB, MBB, LPB, SSB, VIB, NVB, ABB, BVB… Các mã giảm gồm VCB, BID, CTG, HDB, STB, ACB, SHB, MSB, OCB, EIB, KLB, VAB, PGB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức tăng 2,27%, chủ yếu từ các mã VIC, VHM, KSF, VRE, NVL, IDC, SIP, TCH, LSG, PXL, NBB, HQC… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm BCM, KBC, VPI, KDH, SJS, DXG, VCR, TAL, NLG, SNZ, DIG, CEO…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo và đóng cửa giảm 0,28%, chủ yếu từ các mã BSR, PLX, PVS, PVD, OIL, MVB, PVC, CLM, POS, PVB, PPT, NBC… Một vài mã tăng gồm PVT, PVP, VTO, GSP, VIP, CST, TS6, HLC, PSB, THT…

Diễn biến cổ phiếu các nhóm ngành ngày 5/10. (Nguồn: VietstockFinance)

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức tăng 0,62%, chủ yếu từ các mã HPG, KSV, BMP, NTP, HSG, TVN, VIF, HT1, NKG, ACH, DHC… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm GVR, MSR, DCM, DPM, VCS, PHR, DPR, DHB, LIC, DDV, CSV …

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc xanh chiếm đa số, tăng 0,11%, chủ yếu từ các mã PVI, BIC, PTI… Một vài mã giảm gồm MIG, PRE, BMI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tích cực, tăng 1,2%, chủ yếu từ các mã MWG, FRT, DGW, PET, VVS, SVC, HAX, PSD, PTM, DST, KDM, BIG… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm HUT, PNJ, HHS, CTF, TLP, SHN, TSC…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa trong sắc xanh chủ đạo, VNXALL-Index tăng 19,03 điểm (+0,69%), lên mức 2.769,76 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 610,68 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 14.077,46 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 194 mã tăng giá, 83 mã đứng giá và 181 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 269,62 điểm, tăng 2,87 điểm (+1,08%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 62,72 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 1.212,08 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 67 mã tăng giá, 55 mã đứng giá và 69 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa giảm 3,61 điểm (-0,83%), xuống mức 430,19 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 47,73 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 1.039,01 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 9 mã tăng giá, 5 mã đứng giá và 15 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 125,49 điểm, giảm 0,44 điểm (-0,35%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 23,51 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 391,97 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 90 mã tăng giá, 86 mã đứng giá và 101 mã giảm giá.

* Tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm. Thanh khoản đạt hơn 575,75 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 13.501,08 tỷ đồng. Toàn sàn có 162 mã tăng, 49 mã đứng giá và 155 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 tăng 18,47 điểm (+0,98%) và dừng tại mức 1.994,46 điểm. Thanh khoản đạt hơn 231,62 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 7.307,91 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 15 mã tăng, 0 mã đi ngang và 15 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là HPG (hơn 31,96 triệu đơn vị), NVL (hơn 27,06 triệu đơn vị), VIX (hơn 18,62 triệu đơn vị), TCB (hơn 18,04 triệu đơn vị), VPB (hơn 14,15 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là TLH (+6,99%), LPB (+6,97%), ECO (+6,91%), DAH (+6,88%), VSI (+6,85%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là HSL (-6,91%), VDP (-6,85%), KOS (6,8%), GTA (-6,75%), TPC (-6,72%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 215.453 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 40.824,48 tỷ đồng.