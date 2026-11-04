Chứng khoán ngày 4/11: VN-Index bứt phá hơn 33 điểm, sắc xanh phủ rộng thị trường

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng khối lượng giao dịch 3 sàn tăng so với phiên trước, đạt hơn 1.022 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 19.612 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn hơn 70 tỷ đồng, tập trung vào các mã MBB (198,41 tỷ đồng), ACB (93,29 tỷ đồng), BSR (82,71 tỷ đồng), DXG (74,15 tỷ đồng), HDB (68,45 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm FPT (183,19 tỷ đồng), MSN (174,66 tỷ đồng), CTG (82,21 tỷ đồng), HPG (53,95 tỷ đồng), VND (39,71 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này tăng so với phiên trước, đạt hơn 15.284 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 15,06 điểm gồm: VCB, VHM, VPB, CTG, FPT, TCX, BID, LPB, MSN, VCK.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 0,22 điểm của VN-Index gồm: DVV, STG, DHG, DMC, FDC, CTF, SHP, MSH, S4A, CHP.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc xanh, tăng 6,78%, chủ yếu từ mã FPT, ELC, ITD...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc xanh có mức tăng 5,97%, chủ yếu từ các mã TCX, VCK, SSI, VPX, HCM, VIX, VCI, VND, MBS, SHS, ORS, DSE, BSI, FTS, CTS, ABW…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa tăng 2,5%, chủ yếu từ các mã VCB, BID, CTG, VPB, MBB, TCB, HDB, STB, ACB, LPB, MSB, SHB, SSB, VIB, NVB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức tăng 0,92%, chủ yếu từ các mã VHM, KSF, VRE, BCM, KBC, NVL, VPI, KDH, SJS, IDC, DXG, TCH, SIP, PDR… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm LSG, CRE, VES, FDC, TIG, SID, CKG, HLD, D2D, VRC…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc xanh chủ đạo và đóng cửa tăng 1,02%, chủ yếu từ các mã BSR, PLX, PVS, PVD, OIL, PVT, PVP, CLM, PVC, VTO, POS, VIP, PVB… Một vài mã giảm gồm PEG, TMB, GSP, COM, HLC, MGC, PPT, POV…

Diễn biến cổ phiếu các nhóm ngành ngày 4/11. (Nguồn: VietstockFinance)

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức tăng 1,59%, chủ yếu từ các mã HPG, GVR, KSV, DCM, DPM, NTP, BMP, HSG, PHR, NKG, VIF… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm MSR, TVN, ACG, PRT, RTB, PAT, VFG, HGM, DRG, NHH, THG, TIS, BCC, CAP, HVT…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc xanh chiếm đa số, tăng 1,74%, chủ yếu từ các mã BVH, PVI, BIC, VNR, MIG, PRE, BMI, BLI… Một vài mã giảm gồm PTI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tích cực, tăng 2,77%, chủ yếu từ các mã MWG, FRT, HUT, DGW, PET, HHS, VVS, HTM, PSD, SHN, HAX, TSC… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm SVC, STH, KDM, GPC, VXT, VCM…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa trong sắc xanh, VNXALL-Index tăng 69,37 điểm (+2,59%), lên mức 2.749,55 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 951,67 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 18.167,55 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 311 mã tăng giá, 61 mã đứng giá và 91 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 257,88 điểm, tăng 6,46 điểm (+2,57%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 76,91 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 1.025,42 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 104 mã tăng giá, 47 mã đứng giá và 46 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa tăng 17,11 điểm (+4,03%), lên mức 441,94 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 62,36 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 881,94 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 27 mã tăng giá, 0 mã đứng giá và 3 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 122,61 điểm, tăng 0,56 điểm (+0,46%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 36,89 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 631,74 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 140 mã tăng giá, 70 mã đứng giá và 57 mã giảm giá.

* Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 33,4 điểm (+1,97%), lên mức 1.733,02 điểm. Thanh khoản đạt hơn 908,59 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 17.954,95 tỷ đồng. Toàn sàn có 268 mã tăng, 40 mã đứng giá và 72 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 tăng 46,47 điểm (+2,56%) và dừng tại mức 1.862,07 điểm. Thanh khoản đạt hơn 339,59 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 9.104,8 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 20 mã tăng, 1 mã đi ngang và 0 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là VIX (hơn 54,43 triệu đơn vị), SSI (hơn 47,03 triệu đơn vị), SHB (hơn 46,9 triệu đơn vị), DXG (hơn 38,6 triệu đơn vị), HPG (hơn 38,46 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là TCO (+6,99%), TCX (+6,98%), PIT (+6,96%), CTS (+6,96%), SAM (+6,96%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là PC1 (-11,44%), STG (-6,97%), DVV (-6,94%), COM (-6,93%), FDC (-6,92%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 258.201 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 47.500,57 tỷ đồng.