Chứng khoán ngày 4/11: Cổ phiếu đồng loạt bật tăng, VN-Index phục hồi mạnh

VN-Index tăng hơn 33 điểm

Sau bốn phiên giảm liên tiếp, thị trường chứng khoán phục hồi mạnh từ vùng hỗ trợ quanh mốc 1.700 điểm. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh nhẹ đầu phiên, sau đó bật tăng trong phiên chiều cùng thanh khoản cải thiện. Kết phiên, chỉ số tăng 33,40 điểm, tương đương 1,97%, lên 1.733,02 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 4/11

Thị trường đóng cửa tăng điểm giúp độ rộng thị trường hôm nay tích cực hơn khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 68 mã giảm giá, 40 mã giữ giá tham chiếu và 247 mã tăng giá.

Phiên đồng khởi có sự hưởng ứng từ gần như toàn bộ thị trường khi kết phiên với 32/35 nhóm ngành tăng điểm. Chứng khoán, thiết bị điện và bất động sản khu công nghiệp là ba nhóm ngành tăng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dược phẩm, sản xuất công nghiệp và giấy, bao bì là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng +46,47 điểm, lên mức 1.862,07 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn, với 29 mã tăng giá, 1 mã giữ giá.

Đà tăng có sự hậu thuẫn từ thanh khoản khi khối lượng khớp lệnh cao hơn 23% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 908 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 17.954 tỷ đồng tăng 37,81% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +6,46 điểm, về mức 257,88 điểm; còn UPCoM-Index +0,56 điểm, lên mức 122,61 điểm.

Mặc dù chưa hưởng ứng ngày vui của thị trường, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã thu hẹp đáng kể đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt vỏn vẹn -66 tỷ đồng . Trong đó, MBB -198 tỷ đồng, ACB -93 tỷ đồng, BSR -83 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, FPT 183 tỷ đồng, MSN 175 tỷ đồng và CTG 82 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 7 tỷ đồng.

Cổ phiếu chứng khoán dẫn dắt nhịp phục hồi

Sau những phiên giao dịch thận trọng, thị trường ghi nhận nhịp phục hồi mạnh với sắc xanh lan tỏa trên nhiều nhóm ngành. Điểm đáng chú ý là đà tăng không phụ thuộc vào VIC, cổ phiếu thường xuyên chi phối diễn biến chỉ số trong các phiên trước. Sự đồng thuận của nhiều nhóm cổ phiếu, cùng thanh khoản cải thiện, cho thấy lực cầu đã chủ động hơn khi thị trường lùi về vùng hỗ trợ.

Nhóm chứng khoán dẫn đầu đà tăng khi toàn bộ cổ phiếu đóng cửa trên tham chiếu. Nhiều mã như VCI, VND, VIX và TCX tăng hết biên độ. Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận mức tăng trên 5%, phản ánh sức hút của nhóm ngành có độ nhạy cao với diễn biến thị trường.

Thị trường đã có phiên giao dịch rất tích cực khi VN-Index tăng điểm tốt. Ảnh: Đức Thanh

Dòng tiền đồng thời tìm đến nhóm bất động sản, đưa nhiều cổ phiếu tăng trần. Nhóm ngân hàng cũng chuyển biến tích cực khi phần lớn các mã đảo chiều từ giảm sang tăng. Trong đó, một số cổ phiếu như LPB, VPB, CTG và EIB tăng hơn 3%, góp phần củng cố đà đi lên của chỉ số.

Tại nhóm thép, toàn bộ cổ phiếu thành phần đảo chiều từ sắc đỏ sang sắc xanh, với mức tăng phổ biến 1-2%. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng phục hồi đáng kể, trong đó VPB và MSN tăng trên 4%. VIC giữ giá tham chiếu, trong khi các cổ phiếu còn lại thuộc nhóm Vingroup đều tăng điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng rõ về bên mua với 283 mã tăng, áp đảo 75 mã giảm. Các cổ phiếu giảm giá chủ yếu thuộc nhóm vốn hóa vừa và nhỏ nên tác động đến chỉ số tương đối hạn chế. Cùng với diễn biến giá, khối lượng khớp lệnh tăng mạnh, cao hơn 23% so với mức bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền tham gia tích cực hơn.

Sự kết hợp giữa đà tăng điểm, độ rộng và thanh khoản là tín hiệu tích cực sau chuỗi bốn phiên điều chỉnh. Việc dòng tiền lan tỏa giúp nhịp hồi phục có thêm sự đồng thuận, đồng thời giảm mức độ phụ thuộc vào một vài cổ phiếu vốn hóa lớn.

Dù vậy, các chuyên gia nhận định VN-Index có thể đối mặt với áp lực bán khi tiếp cận vùng kháng cự quanh 1.750 điểm trong những phiên tới. Rung lắc có khả năng xuất hiện khi nhu cầu chốt lời gia tăng. Nếu thanh khoản suy giảm tại vùng này, chỉ số có thể cần thêm thời gian điều chỉnh, tích lũy trước khi xác lập hướng đi tiếp theo. Khả năng duy trì dòng tiền và sức lan tỏa vì thế sẽ là những yếu tố cần theo dõi để đánh giá độ bền của nhịp phục hồi./.