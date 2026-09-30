Chứng khoán ngày 30/9: Áp lực bán chưa vơi, VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp

VN-Index giảm hơn 9 điểm

VN-Index ghi nhận phiên giảm điểm thứ ba liên tiếp sau khi đánh mất mốc hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Chỉ số tăng nhẹ đầu phiên với thanh khoản thấp, nhưng đảo chiều khi áp lực bán gia tăng trong phiên chiều. Thanh khoản tăng cùng đà giảm giá ở nhiều nhóm cổ phiếu. Kết phiên, VN-Index giảm 9,11 điểm (0,51%), xuống 1.768,62 điểm, tiếp tục nằm dưới đường trung bình 200 phiên quanh mốc 1.800 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 30/9.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 127 mã tăng giá, 58 mã giữ giá tham chiếu và 171 mã giảm giá.

Chỉ số kết phiên trong sắc đỏ với đa phần các nhóm ngành tăng điểm. Trong đó, nhóm ngành dầu khí, phân bón, xây dựng là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay. Ở chiều ngược lại, ngân hàng, bán lẻ và bảo hiểm là ba nhóm ngành tăng điểm tích cực trong phiên hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -7,54 điểm, về mức 1.906,81 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 17 mã giảm giá, 10 mã tăng giá và 3 mã giữ giá.

Thanh khoản phiên giao dịch hôm nay cải thiện nhưng giá trị khớp lệnh thấp hơn so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 650 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 15.230 tỷ đồng tăng 23% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến tích cực hơn khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +1,73 điểm, lên mức 271,64 điểm, còn UPCoM-Index lại tăng +0,81 điểm, về mức 126,31 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 910 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 888 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu HDB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 36 tỷ đồng. Theo sau, FRT vàMSN là mã tiếp theo được gom mạnh 36 và 32 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VHM dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 329 tỷ đồng. Theo sau là TCB và VIC lần lượt bị bán ròng 156 tỷ đồng và 82 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 12 tỷ đồng.

Dòng tiền tìm cơ hội ở một số cổ phiếu

Áp lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến thị trường đảo chiều sau nỗ lực hồi phục buổi sáng. VN-Index có lúc xuống dưới mốc 1.760 điểm trước khi hồi lại trong phiên ATC. Tuy nhiên, lực cầu cuối phiên chưa đủ giúp chỉ số lấy lại sắc xanh, đánh dấu phiên giảm điểm thứ ba liên tiếp.

Sắc đỏ chiếm ưu thế, tại nhóm vốn hóa lớn, rổ VN30 ghi nhận 17 cổ phiếu giảm giá và chỉ 10 mã tăng. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn khá rộng, dù một số cổ phiếu tiếp tục thu hút dòng tiền.

VN-Index ghi nhận phiên giảm điểm thứ ba liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

VIC gây sức ép lớn nhất lên chỉ số khi giảm 0,91%, lấy đi hơn 3 điểm của VN-Index. VHM giảm 1,86%, kéo chỉ số giảm thêm hơn 2,2 điểm. Cùng với đó, sự suy yếu của một số cổ phiếu năng lượng khiến thị trường thiếu động lực nâng đỡ.

Sau những phiên giao dịch tích cực, nhóm dầu khí quay đầu điều chỉnh. GAS và BSR cùng giảm trên 3%, trong khi PVT mất hơn 4,6%. PVC, PVD cũng giảm trên 3%; OIL, PLX và PVS đồng loạt đóng cửa dưới tham chiếu. Áp lực bán tăng trong nửa cuối phiên chiều khiến nhiều cổ phiếu trong nhóm kết phiên tại mức giá thấp nhất ngày. Năng lượng trở thành nhóm ngành giảm sâu nhất phiên.

Ở các nhóm khác, PNJ và KOS tiếp tục giảm sàn. Trong khi đó, NVL thoát mức giá sàn và thu hẹp mức giảm còn 0,49% khi đóng cửa. Giao dịch tại cổ phiếu này tăng mạnh, với giá trị gần 1.000 tỷ đồng, đứng đầu thị trường. Dù giá vẫn giằng co, lực cầu xuất hiện tại NVL là điểm đáng chú ý sau những phiên chịu áp lực bán lớn.

Nhóm ngân hàng tiếp tục phân hóa. SSB giảm mạnh, nhưng một số mã như VPB, LPB và MSB giữ được sắc xanh. NVB nổi bật với mức tăng gần 6%. Diễn biến trái chiều giữa các cổ phiếu cho thấy dòng tiền vẫn lựa chọn từng mã thay vì lan tỏa đồng đều trên toàn ngành.

Một số cổ phiếu điện, dệt may và bất động sản khu công nghiệp cũng giao dịch tích cực, tạo điểm sáng trong phiên điều chỉnh. Tuy nhiên, sức tăng tại các nhóm này chưa đủ bù đắp áp lực từ những cổ phiếu có ảnh hưởng lớn đến chỉ số.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, tập trung ở VIC, VPB và VHM. Thanh khoản cải thiện nhẹ so với phiên trước, song đi cùng áp lực giảm giá ở nhiều cổ phiếu. Thị trường vì vậy vẫn thể hiện sự thận trọng, với dòng tiền chủ yếu tìm kiếm cơ hội riêng lẻ và chưa tạo được sức bật chung. Trong ngắn hạn, VN-Index có thể tiếp tục rung lắc và kiểm định các vùng hỗ trợ gần, trong khi khả năng hồi phục cần thêm sự cải thiện và lan tỏa của lực cầu giữa các nhóm cổ phiếu./.