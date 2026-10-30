Chứng khoán ngày 30/10: VN-Index giảm gần 14 điểm, sắc đỏ tiếp tục áp đảo

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng khối lượng giao dịch của 3 sàn tăng so với phiên trước, đạt hơn 774 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 15.769 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn hơn 641 tỷ đồng, tập trung vào các mã VIC (353,68 tỷ đồng), TCB (133,23 tỷ đồng), MBB (42,6 tỷ đồng), VPL (38,36 tỷ đồng), VNM (30,69 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm VHM (68,74 tỷ đồng), VCB (37,54 tỷ đồng), VJC (31,17 tỷ đồng), BVH (30,34 tỷ đồng), GAS (27,22 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này giảm so với phiên trước, đạt hơn 11.950 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 2,99 điểm gồm: VHM, GAS, VBB, DXG, GMD, HCM, FRT, PET, SGN, SAB.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 7,99 điểm của VN-Index gồm: VCB, TCB, MBB, LPB, BID, MSN, CTG, MCH, GVR, MWG.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc đỏ, giảm 0,11%, chủ yếu từ mã ELC, ITD...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo, có mức giảm 1,44%, chủ yếu từ các mã TCX, VCK, SSI, VPX, VIX, VCI, VND, MBS, SHS, ORS, DSE, BSI, FTS, CTS, ABW… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm HCM, DSC, TCI, APG…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa giảm 1,71%, chủ yếu từ các mã VCB, BID, CTG, VPB, MBB, TCB, STB, ACB, HDB, LPB, MSB, SHB, SSB, VIB, NVB, TPB… Số ít mã tăng gồm EVF, TIN…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này diễn biến tích cực, tăng 0,15%, chủ yếu từ các mã VHM, NVL, DXG, VCR, SNZ, NTC, DXS, HDC… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm KSF, VRE, BCM, KBC, VPI, KDH, IDC, TCH, SIP, PDR, NLG, TAL…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo và đóng cửa giảm 0,27%, chủ yếu từ các mã MSR, PVD, PVT, PVP, PEG, PVC, VTO, GSP, POS, VIP, PVB... Một vài mã tăng gồm OIL, CLM, TMB, CST, CCI, PMS…

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này đóng cửa giảm 2,12%, chủ yếu từ các mã HPG, GVR, MSR, KSV, DCM, DPM, HSG, PHR, TVN, NKG, VIF, HT1, VCS… Các mã tăng gồm BMP, NTP, PRT, FIC, TMG, NHH...

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm nghiêng đóng cửa giảm 0,14%, chủ yếu từ các mã PVI, BIC, VNR, MIG, BMI, … Một vài mã tăng gồm PTI, PGI, ABI, BLI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tiêu cực, giảm 1,57%, chủ yếu từ các mã MWG, HUT, DGW, PNJ, HHS, VVS, TLP, SHN, HAX, DST… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm FRT, PET, CTF, PSD, HTC, STH, HTL…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay tiếp tục đóng cửa trong sắc đỏ, VNXALL-Index giảm 32,5 điểm (-1,17%), xuống mức 2.735,79 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 708,89 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 14.730,19 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 86 mã tăng giá, 79 mã đứng giá và 289 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 252,74 điểm, giảm 3,87 điểm (-1,51%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 43,88 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 641,98 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 42 mã tăng giá, 52 mã đứng giá và 95 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa giảm 6,41 điểm (-1,47%), xuống mức 428,71 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 27,29 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 443,13 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 5 mã tăng giá, 5 mã đứng giá và 20 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 123,73 điểm, giảm 0,37 điểm (-0,3%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 39,76 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 529,31 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 104 mã tăng giá, 92 mã đứng giá và 140 mã giảm giá.

* Tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 13,99 điểm (-0,8%), xuống mức 1.741,62 điểm. Thanh khoản đạt hơn 692,64 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 14.673,26 tỷ đồng. Toàn sàn có 72 mã tăng, 49 mã đứng giá và 253 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 giảm 22,14 điểm (-1,18%) và dừng tại mức 1.855,04 điểm. Thanh khoản đạt hơn 284,57 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 9.198,19 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 3 mã tăng, 4 mã đi ngang và 23 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là KOS (hơn 75,67 triệu đơn vị), NVL (hơn 14,73 triệu đơn vị), DXG (hơn 13,49 triệu đơn vị), VHM (hơn 13,48 triệu đơn vị), HCM (hơn 3,11 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là VSI (+6,98%), SGN (+6,87%), KOS (+6,84%), HTL (+6,82%), APG (+6,74%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là VDS (-9,31%), HAS (-7%), GIL (-6,99%), KSB (-6,93%), HII (-6,93%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 138.702 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 25.827,04 tỷ đồng.