Chứng khoán ngày 30/10: Lực cầu bắt đáy giúp VN-Index thu hẹp đà giảm

VN-Index giảm hơn 13 điểm

Thị trường rung lắc mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần khi áp lực bán chiếm ưu thế, khiến VN-Index duy trì dưới tham chiếu trong phần lớn thời gian giao dịch. Sang nửa cuối phiên chiều, lực cầu bắt đáy cải thiện giúp chỉ số thu hẹp đà giảm, song chưa đủ để lấy lại sắc xanh. Kết phiên, VN-Index giảm 13,99 điểm, tương đương 0,8%, xuống 1.741,62 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 30/10

Đi cùng với việc đóng cửa giảm điểm độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 245 mã giảm giá, 49 mã giữ giá tham chiếu và 67 mã tăng giá.

Áp lực bán trải rộng trên nhiều nhóm ngành với đa phần nhóm ngành giảm điểm. Ngân hàng, dịch vụ tài chính, bán lẻ là 3 nhóm ngành giảm điểm sâu nhất. Ở chiều ngược lại chỉ có bất động sản còn giữ được sắc xanh.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -22,14 điểm, về mức 1.855,04 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 23 mã giảm giá, 3 mã tăng giá và 4 mã giữ giá.

Thanh khoản phiên hôm nay vẫn cải thiện hơn so với phiên trước. Lũy kế cuối phiên, thanh khoản trên HOSE đạt 692 triệu cổ phiếu tương đương với giá trị 14.773 tỷ đồng, tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -3,87 điểm, về mức 252,74 điểm, còn UPCoM-Index giảm -0,37 điểm, về mức 123,73 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 641 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 633 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếuVHM được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 69 tỷ đồng. Theo sau, VCB và VJC là mã tiếp theo được gom mạnh 37 và 31 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VIC dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 353 tỷ đồng. Theo sau là TCB và bị bán ròng 133 và MBB bị bán 43 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 5 tỷ đồng.

Dòng tiền vẫn phân hóa

Áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành khiến thị trường trải qua phiên giao dịch cuối tuần nhiều biến động. VN-Index có thời điểm xuyên thủng mốc 1.730 điểm trước khi lực cầu bắt đáy cải thiện, giúp chỉ số thu hẹp đà giảm và đóng cửa trên vùng 1.740 điểm. Dù chưa đủ sức đưa thị trường trở lại sắc xanh, diễn biến cuối phiên cho thấy dòng tiền đã có phản ứng tại vùng giá thấp.

Ngân hàng là một trong những nhóm chịu sức ép lớn nhất, với nhiều cổ phiếu đồng loạt giảm giá. Bộ ba VCB, CTG và BID giảm khoảng 1,3 - 1,6%. Với tỷ trọng vốn hóa lớn, diễn biến suy yếu của nhóm này tạo sức ép đáng kể lên chỉ số, đồng thời khiến thị trường thiếu lực đỡ để phục hồi.

Nhóm chứng khoán cũng giao dịch kém tích cực khi lực bán tập trung tại nhiều mã. Sự điều chỉnh của nhóm cổ phiếu nhạy với thanh khoản và xu hướng thị trường phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những biến động ngắn hạn.

Trong khi đó, nhóm bất động sản ghi nhận sự phân hóa rõ nét. NLG, QCG, LDG và DIG cùng giảm hơn 2,5%, nhưng VHM và NVL ngược chiều tăng giá. Tuy nhiên, diễn biến tích cực tại một số mã riêng lẻ chưa đủ tạo sự đồng thuận cho toàn nhóm.

VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch cuối tháng. Ảnh: Đức Thanh

Thanh khoản phiên cuối tuần cải thiện so với bốn phiên trước, với khối lượng khớp lệnh cao nhất tuần. Giao dịch gia tăng trong phiên giảm điểm cho thấy lượng cung vẫn lớn, song nhịp thu hẹp đà giảm về cuối ngày cũng phản ánh khả năng hấp thụ của bên mua tại vùng hỗ trợ. Sự giằng co này cho thấy cả bên mua và bên bán chưa hoàn toàn chiếm ưu thế ở vùng giá hiện tại.

Tính chung cả tuần, VN-Index giảm 1,83%, trong khi thanh khoản giảm 16,1% so với tuần trước. Mức sụt giảm của giao dịch cho thấy dòng tiền còn dè dặt, đồng thời áp lực bán chưa đi kèm sự gia tăng mạnh về thanh khoản trên khung tuần. Vì vậy, dù diễn biến điều chỉnh chiếm ưu thế, vẫn cần theo dõi thêm phản ứng cung cầu để đánh giá khả năng duy trì nhịp phục hồi hình thành từ tuần trước.

Trong ngắn hạn, khu vực 1.740 - 1.750 điểm tiếp tục là vùng cần theo dõi. Việc giữ được vùng này có thể tạo điều kiện cho chỉ số hồi phục và kiểm định lại khu vực 1.770 điểm. Ngược lại, nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng và lực cầu suy yếu, nguy cơ điều chỉnh sâu hơn vẫn hiện hữu.

Diễn biến những phiên tới sẽ phụ thuộc vào sự ổn định của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và khả năng lan tỏa của dòng tiền. Khi xu hướng chưa rõ ràng, kết quả kinh doanh, triển vọng hoạt động và các thông tin hỗ trợ riêng của doanh nghiệp sẽ tiếp tục là yếu tố tạo khác biệt về sức hút giữa các cổ phiếu./.