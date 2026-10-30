Chứng khoán ngày 30-10: Bảng điện tử rực lửa, một cổ phiếu ngược dòng tăng trần sau 29 phiên giảm sàn

Thị trường chìm trong sắc đỏ

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30- 10, VN-Index giảm 13,99 điểm, tương đương 0,8%, xuống còn 1.741,62 điểm. HNX-Index giảm 3,87 điểm (1,51%), xuống 252,74 điểm. UPCoM-Index giảm 0,37 điểm (0,3%), còn 123,73 điểm.

Giá trị giao dịch đạt 15.769,75 tỷ đồng. Toàn thị trường có 483 mã giảm giá, trong đó 36 mã giảm sàn; 193 mã tăng giá, gồm 37 mã tăng trần và 793 mã đứng giá.

Trên sàn HoSE, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn chìm trong sắc đỏ. Ở nhóm ngân hàng, HDB giảm 1,32%, TCB giảm 3,36%, STB giảm 0,9%, VPB giảm 1,08%, VCB giảm 1,57%, MBB giảm 2,03%, MSB giảm 1,56%, ACB giảm 1,41%, EIB giảm 4,17%, VIB giảm 1,43%, BID giảm 1,33%, TPB giảm 1,94% và SHB giảm 0,47%.

Nhóm chứng khoán cũng ghi nhận nhiều mã giảm điểm. SSI giảm 1,53%, VIX giảm 3,23%, ORS giảm 4,07%, VCI giảm 2,63%, VND giảm 1,47% và TCX giảm 1,08%.

Thị trường ngày 30-10 tiếp tục giảm điểm. Ảnh: NH

Ở nhóm bất động sản, diễn biến phân hóa giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn. VHM tăng 1,45%, NVL tăng 0,48%, DXG tăng 2,23%, trong khi VIC đứng giá. Chiều ngược lại, TCH giảm 2,87%, DIG giảm 2,45%, KBC giảm 1,88%, IDC giảm 0,93% và VRE giảm 0,41%.

Tại nhóm nguyên vật liệu, HPG giảm 0,94%, MSR giảm 5,53%, NKG giảm 1,65%, DPM giảm 2,39%, GVR giảm 2,19%, DHC giảm 1,87% và DCM giảm 2,65%.

Nhóm công nghiệp cũng ghi nhận nhiều cổ phiếu giảm sâu như GEX giảm 3,48%, VSC giảm 4,35%, CII giảm 1,86%, VCG giảm 3,27% và ACV giảm 4,41%. Trong khi đó, GMD tăng 1,15%.

Ở nhóm tiêu dùng không thiết yếu, MWG giảm 2,37%, PNJ giảm 3,43%, MSN giảm 2,91%, DGW giảm 3,65%, TNG giảm 5,79%. Một số mã giữ được sắc xanh như FRT tăng 0,68% và PET tăng 2%.

Nhóm tiêu dùng thiết yếu ghi nhận VNM giảm 1,39%, HAG giảm 2,08%, trong khi HNG tăng 5,26%. Nhóm năng lượng có BSR giảm 0,18%, PVT giảm 0,23%, PVO giảm 2,18%. Đối với nhóm tiện ích, KOS tăng 6,84%, GAS tăng 2,63%, còn POW giảm 3,81%.

Tại nhóm công nghệ thông tin, FPT đứng giá.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nghiêng về chiều bán. Trong phiên 30-10, khối ngoại mua vào hơn 42,29 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra hơn 59,01 triệu cổ phiếu. Khối lượng bán ròng đạt hơn 16,72 triệu cổ phiếu.

Về giá trị, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.273,65 tỷ đồng và bán ra 1.908,77 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng 635,11 tỷ đồng.

Xét theo từng cổ phiếu, VIC là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị 353,67 tỷ đồng. Tiếp theo là TCB với 133,28 tỷ đồng, MBB với 42,61 tỷ đồng, VPL với 38,39 tỷ đồng, GEX với 29,99 tỷ đồng, BID với 29,38 tỷ đồng và VPB với 29,31 tỷ đồng.

Các cổ phiếu khác cũng bị bán ròng đáng kể gồm VNM (30,66 tỷ đồng), LPB (23,89 tỷ đồng), ORS (23,39 tỷ đồng), MSB (21,21 tỷ đồng), GMD (13,54 tỷ đồng), TCX (13,34 tỷ đồng) và SSI (13,08 tỷ đồng).

Ở chiều mua ròng, VHM dẫn đầu với giá trị 67,91 tỷ đồng. VCB được mua ròng 37,34 tỷ đồng, VJC đạt 31,12 tỷ đồng, BVH đạt 29,95 tỷ đồng, GAS đạt 26,84 tỷ đồng và DXG đạt 25,22 tỷ đồng.

Ngoài ra, khối ngoại còn mua ròng tại VRE với 15,18 tỷ đồng, CTG với 14,88 tỷ đồng, DGW với 9,73 tỷ đồng và HDB với 8,82 tỷ đồng.

Cổ phiếu KOS thoát chuỗi 29 phiên giảm sàn liên tiếp, quay đầu tăng trần

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30-10, cổ phiếu KOS tăng 6,84%, tương ứng tăng 260 đồng/cổ phiếu, lên mức 4.060 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên tăng trần đầu tiên của mã này sau chuỗi 29 phiên giảm sàn liên tiếp.

Diễn biến cổ phiếu KOS. Ảnh: NH

Theo dữ liệu giao dịch, trong 5 phiên từ ngày 26-10 đến 30-10, KOS giảm tổng cộng 990 đồng/cổ phiếu, tương ứng 19,6%. Trong giai đoạn này, giá cổ phiếu có thời điểm xuống mức thấp nhất 3.800 đồng/cổ phiếu vào ngày 29-10, trước khi phục hồi trong phiên cuối tuần.

Đáng chú ý, thanh khoản KOS tăng đột biến trong phiên 30-10 với khối lượng giao dịch đạt hơn 75,67 triệu cổ phiếu, cao nhất trong vòng 52 tuần. Trong khi đó, phiên 26-10 chỉ ghi nhận 624.700 cổ phiếu được giao dịch.

Tính trong một tuần, thị giá KOS giảm 19,6%; trong một tháng giảm 76,05%; trong một quý giảm 88,64% và trong một năm giảm 89,54%. So với mức đỉnh 39.350 đồng/cổ phiếu ghi nhận ngày 7-11-2025, thị giá KOS hiện đã giảm gần 90%.

Trong văn bản giải trình, CTCP Kosy cho biết, giá cổ phiếu KOS giảm sàn liên tiếp do các yếu tố thị trường.

KOS hiện giao dịch trên sàn HoSE, thuộc nhóm ngành tiện ích, lĩnh vực phát điện độc lập và điện tái tạo.