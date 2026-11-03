Chứng khoán ngày 3/11: Cổ phiếu bất động sản gây sức ép, VN-Index mất mốc 1.700 điểm

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng khối lượng giao dịch 3 sàn giảm so với phiên trước, đạt hơn 666 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 13.462 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn hơn 497 tỷ đồng, tập trung vào các mã MBB (254,9 tỷ đồng), VCB (219,12 tỷ đồng), VIC (114,11 tỷ đồng), GMD (74,18 tỷ đồng), BID (65,25 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm HPG (227,19 tỷ đồng), SHB (125,37 tỷ đồng), VHM (119,13 tỷ đồng), TCB (103,85 tỷ đồng), VIB (47,5 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này giảm so với phiên trước, đạt hơn 10.474 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 5,01 điểm gồm: HPG, STB, HVN, CTG, GVR, MSB, MBB, OCB, VIB, SSI.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 16,55 điểm của VN-Index gồm: VIC, BSR, GAS, VPB, BVH, BID, VCB, VHM, HDB, GMD.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm diễn biến tích cực, tăng 0,28%, chủ yếu từ mã FPT... Một vài mã giảm gồm ITD, SBD...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này đóng cửa tăng 0,74%, chủ yếu từ các mã TCX, VCK, SSI, HCM, VCI, MBS, SHS, FTS, CTS, AGR, DSC, VDS, AAS… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm VPX, VND, BSI, TVS, BMS, APG…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này diễn biến tích cực, đóng cửa tăng 0,12%, chủ yếu từ các mã CTG, MBB, STB, LPB, MSB, SHB, VIB, OCB, NAB… Các mã giảm gồm VCB, BID, HDB, VPB, ACB, TPB, ABB, EVF…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức giảm 2,17%, chủ yếu từ các mã VIC, VHM, KSF, BCM, NVL, KDH, PDR, TAL, NLG, VCR… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm VRE, KBC, VPI, SJS, IDC, DXG, TCH, SIP, RGG…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo và đóng cửa giảm 1,63%, chủ yếu từ các mã BSR, PVD, PEG, PVC, VIP, PVB… Một vài mã tăng gồm PVT, CLM, VTO, TMB, TVD…

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức tăng 1,96%, chủ yếu từ các mã HPG, GVR, MSR, KSV, DCM, NTP, HSG, PHR, TVN, NKG, HT1, VCS… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm DPM, BMP, ACG, DHC, PTB, DHB, PRT, TRC, VLB…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc đỏ chiếm đa số, giảm 3,32, chủ yếu từ các mã BVH, VNR, BIC, MIG, PRE, PGI, BMI… Một số mã tăng gồm PVI, ABI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tiêu cực, giảm 0,15%, chủ yếu từ các mã MWG, PNJ, HHS, HTM, CTF, HAX… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm DGW, PET, VVS, TLP, PSD, SHN…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay diễn biến phân hóa, VNXALL-Index giảm 1 điểm (-0,04%), xuống mức 2.680,18 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 644,95 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 13.076,53 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 193 mã tăng giá, 110 mã đứng giá và 156 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 251,42 điểm, tăng 0,87 điểm (+0,35%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 36,87 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 613,71 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 70 mã tăng giá, 62 mã đứng giá và 49 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa tăng 3,3 điểm (+0,78%), lên mức 424,83 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 28,32 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 415,45 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 13 mã tăng giá, 10 mã đứng giá và 6 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 122,05 điểm, tăng 0,1 điểm (+0,08%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 20,13 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 353,93 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 101 mã tăng giá, 78 mã đứng giá và 90 mã giảm giá.

* Tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 11,1 điểm (-0,65%), xuống mức 1.699,62 điểm. Thanh khoản đạt hơn 624,37 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 12.939,63 tỷ đồng. Toàn sàn có 154 mã tăng, 72 mã đứng giá và 141 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 tăng 2,19 điểm (+0,12%) và dừng tại mức 1.815,6 điểm. Thanh khoản đạt hơn 281,27 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 7.621,92 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 14 mã tăng, 5 mã đi ngang và 11 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là SHB (hơn 43,55 triệu đơn vị), HPG (hơn 32,47 triệu đơn vị), MBB (hơn 20,61 triệu đơn vị), SSI (hơn 17,02 triệu đơn vị), MSB (hơn 13,36 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là SGT (+6,96%), GMH (+6,27%), LAF (+6,15%), GIL (+5,88%), TMS (+5,84%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là TCO (-7%), DVV (-6,94%), HRC (-6,93%), ITD (-6,92%), CRE (-6,9%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 202.055 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 36.746,51 tỷ đồng.