Chứng khoán ngày 29/9: VN-Index thu hẹp đà giảm, nhóm năng lượng và nguyên vật liệu giữ sắc xanh

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Thanh khoản toàn thị trường giảm so với phiên trước đó, tổng khối lượng giao dịch 3 sàn đạt hơn 610 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 13.560 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn hơn 379 tỷ đồng, tập trung vào các mã VPB (249,01 tỷ đồng), HPG (51,54 tỷ đồng), ACB (51,1 tỷ đồng), VIC (49,68 tỷ đồng), VHM (40,55 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm PVT (60,8 tỷ đồng), PLX (35,16 tỷ đồng), VIB (28,32 tỷ đồng), PVS (25,29 tỷ đồng), BVH (21,28 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này giảm so với phiên trước, đạt hơn 10.320 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 3,87 điểm gồm: GVR, GAS, VHM, HVN, BID, PLX, REE, VPX, VBB, SSB.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 7,08 điểm của VN-Index gồm: VIC, LPB, STB, VCB, MBB, TCB, NVL, VPL, PNJ, FPT.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc đỏ, giảm 0,73%, chủ yếu từ mã FPT, ELC, ITD... Các mã tăng gồm HPT...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc xanh có mức tăng 0,18%, chủ yếu từ các mã TCX, VPX, VIX, HCM, VND, ABW, TVS, VDS, AAS, VFS… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm VCK, MBS, SHS, CTS, AGR, DSC, TCI, HAC…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa giảm 0,49%, chủ yếu từ các mã VCB, TCB, CTG, MBB, STB, HDB, LPB, ACB, MSB, TPB, NVB, OCB… Các mã tăng gồm BID, VIB, SSB, ABB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức giảm 0,57%, chủ yếu từ các mã VIC, KSF, VRE, NVL, VPI, SJS, DXG, TAL, SIP, CEO… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm VHM, BCM, KDH, CRV, IDC, VCR, TCH, DIG…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc xanh chủ đạo và đóng cửa tăng 1,23%, chủ yếu từ các mã BSR, PLX, PVD, PVS, OIL, PVT, PVP, PVC, VTO, GSP, POS, VIP, PVB, TD6… Một vài mã giảm gồm MVB, VTV, TVD, CCI, COM, HLC…

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức tăng 1,51%, chủ yếu từ các mã HPG, GVR, MSR, KSV, DPM, HSG, TVN, NKG, PHR, DHC, DHC, DHB, DPR, TDP, VLB… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm DCM, BMP, NTP, VIF, VCS, PTB, LIC, PRT, DDV…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc xanh chiếm đa số, tăng 0,47%, chủ yếu từ các mã BVH, PVI, VNR, PRE, PTI, AIC, BLI… Một vài mã giảm gồm BIC, MIG, PGI, BHI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tiêu cực, giảm 0,13%, chủ yếu từ các mã MWG, PNJ, HUT, CTF, HAX, TSC, HTL… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm FRT, DGW, PET, VVS, HAM, HTC, DST, KDM…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa nghiêng về sắc đỏ, VNXALL-Index giảm 11,88 điểm (-0,42%), xuống mức 2.812,43 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 554,33 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 12.353,07 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 159 mã tăng giá, 99 mã đứng giá và 202 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 269,91 điểm, giảm 1,4 điểm (-0,52%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 41,46 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 722,41 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 69 mã tăng giá, 59 mã đứng giá và 68 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa tăng 0,21 điểm (+0,05%), lên mức 440,15 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 31,48 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 602,51 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 11 mã tăng giá, 4 mã đứng giá và 14 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 125,5 điểm, tăng 0,54 điểm (+0,43%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 31,12 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng hơn 499,34 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 120 mã tăng giá, 92 mã đứng giá và 73 mã giảm giá.

* Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 2,95 điểm (-0,17%), xuống mức 1.777,73 điểm. Thanh khoản đạt hơn 537,87 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 12.338,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 133 mã tăng, 66 mã đứng giá và 170 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 giảm 8,07 điểm (-0,42%) và dừng tại mức 1.914,35 điểm. Thanh khoản đạt hơn 226,79 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 6.677,03 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 11 mã tăng, 4 mã đi ngang và 15 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là VIX (hơn 19,48 triệu đơn vị), HPG (hơn 18,77 triệu đơn vị), PVT (hơn 16 triệu đơn vị), BSR (hơn 14,12 triệu đơn vị), VHM (hơn 7,4 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là YBM (+6,91%), HAS (+6,78%), STG (+6,58%), DAH (+6,4%), PVT (+6,4%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là D2D (-19,76%), PIT (-6,92%), COM (-6,92%), KOS (-6,91%), PNJ (-6,84%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 206.261 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 39.649,18 tỷ đồng.