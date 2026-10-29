Chứng khoán ngày 29/10: Sắc đỏ lan rộng, VN-Index giảm hơn 11 điểm

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng khối lượng giao dịch 3 sàn giảm so với phiên trước, đạt hơn 680 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 15.207 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn hơn 430 tỷ đồng, tập trung vào các mã TCB (118,26 tỷ đồng), FPT (114,86 tỷ đồng), SSI (78,88 tỷ đồng), VHM (64,83 tỷ đồng), VPL (60,58 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm VPB (83,04 tỷ đồng), HPG (63,34 tỷ đồng), SHB (43,45 tỷ đồng), PPE (40,32 tỷ đồng), ACB (21,04 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này tăng nhẹ so với phiên trước, đạt hơn 12.452 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 2,64 điểm gồm: HPG, VPL, GVR, BID, DMX, HVN, EIB, SHB, PGV, VND.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 8,21 điểm của VN-Index gồm: VHM, BSR, GAS, MCH, MSN, VPB, VCB, LPB, FPT, TCX.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc đỏ, giảm 2,31%, chủ yếu từ mã FPT, ITD...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo, có mức giảm 0,94%, chủ yếu từ các mã TCX, VCK, SSI, HCM, VIX, ORS, BSI, FTS, CTS, TVS, VDS, DSC, BMS… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm VPX, VND, VUA, AGR…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa giảm 0,44%, chủ yếu từ các mã VCB, VPB, STB, ACB, HDB, LPB, SSB, VIB, NVB, TPB… Các mã tăng gồm BID, MSB, SHB, OCB, EIB, ABB, EVF…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này diễn biến tiêu cực, giảm 0,53%, chủ yếu từ các mã VHM, KSF, BCM, KBC, NVL, VPI, KDH, IDC, DXG, SIP, PDR, TAL… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm VRE, SJS, TCH, VCR, DIG, VC3…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo và đóng cửa giảm 3,64%, chủ yếu từ các mã BSR, PLX, PVS, PVD, OIL, PVT, PVP, PVC, VTO, POS, VIP, PVB, VTV... Một vài mã tăng gồm PEG, CLM, TMB, CCI, COM, TD6…

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này đóng cửa tăng 0,24%, chủ yếu từ các mã HPG, GVR, NTP, HSG, PHR, DPR, TDP, TRC, RTB, BRR… Các mã giảm gồm MSR, KSV, DCM, DPM, BMP, TVN, NKG, HT1, VCS, ACG, DHC, DHB, PTB...

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm nghiêng đóng cửa giảm 0,6%, chủ yếu từ các mã BVH, BIC, PGI… Một vài mã tăng gồm PVI, VNR, MIG, BMI, ABI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tiêu cực, giảm 0,48%, chủ yếu từ các mã MWG, PNJ, PET, VVS, HTM, TLP, PSD, SHN, HAX, FHS… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm FRT, HUT, DGW, HHS, CTF, BTT…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa trong sắc đỏ, VNXALL-Index giảm 20,86 điểm (-0,75%), xuống mức 2.768,29 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 647,47 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 14.337,98 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 106 mã tăng giá, 97 mã đứng giá và 247 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 256,61 điểm, giảm 3,25 điểm (-1,25%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 40,59 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 676,07 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 49 mã tăng giá, 65 mã đứng giá và 79 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa giảm 4,54 điểm (-1,03%), xuống mức 435,12 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 26,07 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 493,83 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 5 mã tăng giá, 6 mã đứng giá và 18 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 124,1 điểm, giảm 1,64 điểm (-1,3%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 22,51 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 513,95 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 85 mã tăng giá, 69 mã đứng giá và 108 mã giảm giá.

* Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 11,04 điểm (-0,62%), xuống mức 1.755,61 điểm. Thanh khoản đạt hơn 637,06 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 14.505,31 tỷ đồng. Toàn sàn có 97 mã tăng, 56 mã đứng giá và 215 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 giảm 13,04 điểm (-0,69%) và dừng tại mức 1.877,18 điểm. Thanh khoản đạt hơn 269,53 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 8.245,02 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 7 mã tăng, 4 mã đi ngang và 19 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là HPG (hơn 36,41 triệu đơn vị), SHB (hơn 24,37 triệu đơn vị), VND (hơn 8,68 triệu đơn vị), KHG (hơn 6,91 triệu đơn vị), BID (hơn 6,24 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là SGN (+6,97%), BCE (+6,97%), L10 (+6,96%), COM (+6,8%), NO1 (+6,69%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là TCB (-33,28%), ANV (-8,65%), GHC (-8,63%), PVP (-6,95%), HAS (-6,94%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 154.713 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 29.116,83 tỷ đồng.